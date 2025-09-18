Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârsta de exact 39,1 ani

Iașul a redevenit cel mai tânăr județ al României, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică pentru 2024. Aceasta îl menține sub media națională, de 42,7 ani, și marchează revenirea în fruntea clasamentului județelor cu populație tânără, după ce în 2022 și 2023 prima poziție fusese ocupată de Ilfov.

Datele provizorii ale Institutului Național de Statistică pentru 2024 arată că Iașul a redevenit cel mai tânăr județ din România, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani. În 2022 și 2023, Ilfov ocupase prima poziție, însă anul trecut populația rezidentă din Ilfov avea o vârstă medie de 39,3 ani, cu 0,2 ani mai mare decât cea a ieșenilor.

Sursă date: Tempo-Online (INS), POP109A

Este important de menționat că aceste cifre se referă la populația rezidentă la 1 iulie 2024. Populația rezidentă include români, străini și chiar persoane fără cetățenie, care trăiesc zi de zi la o anumită adresă. Iar reședința obișnuită înseamnă locul unde cineva își petrece majoritatea timpului de odihnă și viața cotidiană, fără a lua în calcul absențele scurte pentru vacanțe, vizite, afaceri sau tratamente medicale. De aceea, pentru ca o persoană să fie considerată rezidentă, trebuie să fi stat acolo cel puțin 12 luni neîntrerupt. Practic, vârsta medie a populației rezidente ne arată cine trăiește cu adevărat în județ și cum arată comunitatea în termeni de tinerețe și experiență.

Cum stăm, comparativ cu județele din zonă?

În Regiunea Nord-Est, Iașul se detașează ca pol de tinerețe, în timp ce alte județe înregistrează vârste medii mai ridicate: Suceava are 40,1 ani, Vaslui și Botoșani ating 41,4, respectiv 41,6 ani, în la Bacău vârsta medie a fost de 42 de ani. Doar populația rezidentă din județul Neamț avea anul trecut, la 1 iulie, o vârstă mai mare decât media de vârstă a locuitorilor rezidenți din toată țara (43,6 ani față de 42,7 la nivelul țării). Aceste diferențe reflectă nu doar variațiile naturale ale natalității și migrației interne, ci și atractivitatea Iașului pentru tinerii din întreaga regiune, care aleg acest județ pentru studii și carieră.

La nivel național, cele mai „vârstnice” rămân județele Teleorman (46,7 ani), Vâlcea (45,9) și Hunedoara (45,8 ani).

Chiar și cu o ușoară creștere a vârstei medii (de la 39 de ani în 2023, la 39,1 în 2024), Iașul se află într-o poziție favorabilă pe termen lung, atât economic, cât și social. Orașul combină un mediu universitar puternic, cu fluxuri constante de studenți, cu oportunități profesionale diverse și cu un stil de viață urban activ. Această combinație pare a menține Iașul ca un „pol de tinerețe și profesionalism” în Regiunea Nord-Est, dar și la nivel național.

Publicitate și alte recomandări video