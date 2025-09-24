Iașul, campion național la producția de grâu: peste 10,5 tone la hectar și marele trofeul „Spicul de Aur” 2025

Premiera națională la Iași: ferma Evi Blossom SRL a câștigat trofeul „Spicul de Aur” 2025 pentru cea mai performantă producție de grâu din România. Cu 10,5 tone/ha, recolta este de peste două ori mai mare decât cea de anul trecut. Distincția vine în urma unei competiții organizate de Forumul APPR, care a evaluat ferme din trei regiuni agricole.

Trofeul „Spicul de Aur”, pentru cea mai performantă producție de grâu din România, a ajuns la Iași. Ferma Evi Blossom SRL a fost desemnată campioană națională, cu o recoltă de 10.555 kg/ha. Premiul a fost acordat de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR), în urma unei competiții care a evaluat ferme din trei regiuni: Moldova & Transilvania, Muntenia & Dobrogea și Oltenia & Câmpia de Vest. Este pentru prima dată când o fermă din regiunea Moldova & Transilvania câștigă acest trofeu, devansând SC Costandache SRL din Ialomița și SC Diosig SRL din Bihor.

Iașul urcă pe podiumul agriculturii

Potrivit FAPPR, trofeul „Spicul de Aur” are rolul de a promova performanța agricolă și practicile sustenabile, fiind gândit ca un reper anual pentru fermierii care obțin rezultate excepționale. Directorul executiv al organizației, Alina Crețu, a declarat că inițiativa reflectă angajamentul pentru o agricultură modernă, transparentă și competitivă, o viziune împărtășită și de câștigătorul trofeului, care a explicat cum microclimatul și lipsa arșiței au influențat decisiv recolta.

„Precipitații nu am avut foarte mari, dar în schimb am avut ceva total deosebit. Anume că în luna mai-iunie nu am avut temperaturi peste 26-28 de grade. Neavând arșiță, plantele au putut să lucreze. Asta este diferența între noi și vestul Europei. Germania, Franța, ei nu au arșiță în lunile astea”, a explicat pentru „Ziarul de Iași” Dan Stan, acționarul Evi Blossom SRL.

Comparativ cu anul precedent, când producția la grâu în zonele apropiate se situa între 4 și 5 tone la hectar, rezultatul din acest an confirmă o evoluție spectaculoasă. Performanța obținută de ferma din Iași este cu atât mai notabilă cu cât, potrivit antreprenorului, condițiile climatice au fost extrem de variate, sezonul nefiind lipsit de probleme.

„Rezultatul nu este pe medie. De fapt, media a fost total diferită. Rezultatul este într-o tarla care a fost pe deal, unde am avut condiții foarte bune de dezvoltare, în timp ce pe șes, am avut o brumă pe data de 12 mai, foarte târziu și foarte severă bruma, iar acolo producțiile sunt total diferite, mult mai mici, adică 4 tone/ha. Am avut probleme mari la livadă, practic, am pierdut complet livadă, am avut probleme la rapiță, la grâu, la floare și, probabil, și la porumb”, a mai spus fermierul.

Diversificare agricolă pe 1.600 ha la Victoria și Popricani

Participarea la competiția „Spicul de Aur” a fost o premieră pentru cultivatorul din Iași. Deși a obținut trofeul național, fermierul nu și-a revendicat titlul pentru cea mai mare producție de grâu la hectar, precizând că există agricultori cu recolte mai mari, care însă nu s-au înscris în concurs.

„Știu fermieri care au avut producții mai mari decât mine, pe suprafețe mai mici, dar eu m-am înscris și de aceea. Deci nu am eu cea mai bună producție din România. Oricum, este o producție extraordinară peste 10 tone”, a subliniat Dan Stan.

În acest an, grâul a ocupat peste 400 de hectare în cadrul fermei sale, iar întreaga recoltă este deja depozitată. Valorificarea se va face fie intern, fie prin export, însă nu imediat – explică fermierul – din cauza prețurilor scăzute de pe piață. Pe lângă grâu, acesta mai cultivă la Victoria și în comuna Popricani, rapiță, porumb, floarea-soarelui și năut pe o suprafață totală de 1.600 ha.

Dincolo de performanța agricolă, firma Evi Blossom SRL a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 1,8 milioane de lei, în scădere față de 2023, când înregistra 2,6 milioane de lei. Profitul net s-a apropiat de 200.000 de lei, echipa fiind formată din 6 angajați, în 2024.

Concursul „Spicul de Aur” 2025 a avut loc în luna iunie și a marcat prima ediție a unei inițiative dedicate excelenței în producția de grâu. Prin această competiție, Forumul APPR își propune să promoveze performanța agricolă, să încurajeze tehnologiile moderne și să sprijine fermierii care transformă provocările climatice în rezultate remarcabile.

