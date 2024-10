Cum poate câștiga Iașul din viitoarele planuri de reconstrucție a Ucrainei. Șase ambasadori vin să discute această problemă

„Nu cred că a mai fost un forum în zona noastră, dacă nu chiar în România, cu șase ambasadori. De ce pun ambasadorii în prim plan? Pentru că este important această formulă de susținere strategică. Iar interesul a Olandei chiar ne-a surprins, o să avem un desant olandez aici. Mai vin aici consulii noștri de la Odessa și de la Cernăuți, plus consulii onorifici pe care-i avem aici la Iași, din partea Franţei și Olandei”, a declarat pentru „Ziarul de Businees” Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, care spune că e posibil chiar ca numărul ambasadorilor participanți la forum să crească, în condițiile n care mai așteaptă confirmări și din partea altor ambasade invitate.

„Ne punem sărăciile împreună”

Suntem la aproape 500 de km de front, regiunea din Uniunea europeană cea mai apropiată de zona de conflict așa că, „văzând că nu se întâmplă nimic din punctul de vedere al promovării atuurilor estului României, sau al României în general, în această desfășurare economică legată de război”, „ne punem sărăciile împreună pe ideea de a încerca să ne promovăm atuurile pe care le putem avea în condițiile acestui conflict care se desfăşoară în Ucraina, pe de o parte, pe de altă parte, în condițiile în care sperăm la integrarea Moldovei în Uniunea Europeană”, mai subliniază președintele Camerei de Comerț Iași.

Atuurile pe care la are Iașul, inițiatorul forumului care vrea să aducă la masa negocierilor economice Ucraina, Republica Moldova și Regiunea Nord-Est a României sunt multe, crede Paul Butnariu care amintește de „o cale ferată largă, ce ajunge până la Socola, deci, sub umbrela Uniunii Europene, ca să nu mai spun sub umbrela NATO, orice business se poate dezvolta la Iași, se poate pune în vagoane, se pot vămui și sigila în condiții de birocrație minimă europeană”. Dar Iașul e, în opinia președintelui Camerei de Comerț și Industrie de aici, și o zonă dinamică, cu atractivitate pentru viitoare investiții.

Creștere locală și viziune regională

Am reușit să ne dezvoltăm destul de bine, fără să ne ajute absolut nimeni, probabil că am fi o forță dacă am mai avea și ajutor, o spune nu doar Paul Butnariu, o demonstrează și cifrele pe care acesta le amintește:

”Anul trecut, în 2023, cifra de afacere a firmelor din România totală a scăzut, de la 492 de miliarde de euro, la 490 de miliarde de euro. Iașul este unul dintre puținele județe care a avut o dinamică pozitivă, chiar un trend pozitiv destul de puternic. Adică, între un minus și o creștere cu 7-8% este o diferență foarte mare. Noi la finalul 2022 am avut 8,7 miliarde de euro cifră de afaceri, iar la 30 decembrie 2023, din datele pe care le avem de la ANAF din bilanțurile înregistrate, cifra de afaceri a fost de 9,4 miliarde de euro. Deci am depășit 9 miliarde de euro în condițiile în care, repet, dinamica Iașului este mult, mult peste cea medie națională. Nu vine nimeni să ne pună în sac, nu vine nimeni să ne dea ceva de pomană și atunci trebuie să ne orientăm”.

Orientarea de care vorbește președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași e regională – Republica Moldova, care își dorește intrarea în Uniunea Europeană, are expertiza în ce privește tradiționalele legături comerciale cu firmele ucrainene și cu piața ucraineană, și atuul cunoașterii limbii și a mentalităților ucrainene. Ucraina are nevoie de susținere, iar Iașul poate deveni un centru din care să plece spre această țară aflată acum în război, resursele reconstrucției. Prin urmare, la Forumul Trilateral discuțiile se vor axa pe trei direcții strategice: „energie și tehnologii inovative”, „logistică și infrastructură” și „construcții și refacere urbană”.

Discuțiile ar trebui să se cristalizeze în forma unei viziuni comune din partea reprezentanților celor trei țări privind viitoarea dezvoltare economică a acestei zone. „Și vrem și ca partea de business să fie foarte acceptată, de aia și panelurile sunt profilate pe partea de business, au componente de business, dar avem și o sesiune de business-to-business între toți cei care participă și o sesiune de business-to-government”, completează Paul Butnariu.

Iașul și Moldova, Puncte de Conexiune pentru Ucraina

Chiar dacă reconstrucția Ucrainei pare să fie fixată într-un viitor încă neclar, ucrainenii și moldovenii au nevoie de bunuri și servicii pe care Iașul și Regiunea Nord-est a României le pot furniza cel mai rapid, odată ce logistica e dezvoltată, strategiile sunt clare și antreprenorii au bătut palma. „Din totalul investițiilor străine care se fac în România, în Regiunea de Nord-Est ajung sub 3%, cred că 2,8% a fost maximul de investiții străine. Păi ce ar însemna să vină aici 7% din investițiile străine, vă dați seama?”, se întreabă Paul Butnariu.

În plus, se întreabă el, cum ar fi fost să avem și autostrăzi? „De autostrada A8 eu vorbesc din 1999. Abia prin 2017 a început să miște ceva, sunt aproape opt ani de atunci. Nu a progresat A8, decât așa, cu forcepsul și sub presiunea publică a ONG-urilor, în mod special. Eu am și spus-o, îmi asum cuvântul, A8 a fost sabotată, conștient sau inconștient, de toți cei care au fost implicați în proiectare, în avizare și în susținerea acestui proiect din punct de vedere a autorității. Sabotată cu bună știință. S-au prioritizat alte lucrări. Pe harta României, autostrăzile existente formează o diagonală, de la Satu-Mare la Constanța. Iar harta parcurilor industriale din România urmărește exact diagonala asta – înseamnă firme care s-au așezat acolo, înseamnă producție, înseamnă business, înseamnă afacere”.

Cum ar fi fost să avem cu adevărat și parcuri industriale? Aștept să aud întrebarea retorică a președintelui Camerei de Comerț și Industrie Iași. Întrebarea nu vine, pentru că altele îi iau locul: „Noi vorbim acum de a sprijini energetic Republica Moldova și de a livra energie în Ucraina, în condițiile în care rețeaua energetică din Nord-Estul României este depășită, uzată. Proiectul de rețea de închidere a inelului de 400 kV, de la Galaţi, la Tecuci, trebuia să vină la Banca și de acolo la Iași, până la Sculeni, dar s-a oprit la Tecuci și a luat-o la stânga, spre Bacău. Care-i logica? Cum să lași jumătate de regiune fără acces la rețeaua care este, la ora asta, cea mai performantă, îți asigură putere, îți asigură rezervă de putere, îți asigură siguranță și tot ce vrei? Cum să mai faci parcuri industriale când nu ai energie suficientă în regiune?”.

Contextul economic e însă generos – forțați de împrejurări, până și guvernanții români admit că e momentul ca regiunea Moldovei să se dezvolte. Furia antreprenorilor din această zonă, alimentată în timp de autoritățile care i-au izolat de orice posibilitate de dezvoltare, e gata să erupă, iar mediul de afaceri vrea să canalizeze această energie în zona văzută până acum ca tampon între Uniunea Europeană și Federația Rusă: Ucraina – Republica Moldova – Regiunea Nord-Est a României. Iar numărul mare de diplomați care vor participa la Forumul Trilateral demonstrează că speranțele organizatorilor nu sunt deșarte.

„Eu sper ca toți să prindă loc la avioane și să ajungă la Iași”, spune Paul Butnariu.

