Iaşul cu cumătrul lui Chirica, Timişoara cu un expert bancar internaţional, ales prin concurs

„L-am ales pe Matei Creiveanu din 307 persoane care au aplicat, iar procesul a fost unul foarte exigent. Toţi ceilalţi 306 candidaţi sunt foarte buni profesionişti şi mă bucur că acest concurs public a demonstrat că există în România oameni etici şi competenţi care vor să se alăture administraţiei publice şi să reformeze statul. Sunt oameni realizaţi profesional şi chiar material, aşa cum sunt şi consilierii mei personali, şi simt că a venit momentul să dea ceva înapoi societăţii şi să se implice. Din această categorie face parte şi Matei Creiveanu. L-am ales pe Matei pentru că are o dublă experienţă: a lucrat timp de 18 ani în privat, în bănci, dar are o solidă experienţă de colaborare cu administraţia publică din Europa Central Răsăriteană, inclusiv din România. A iniţiat şi structurat finanţări municipale de peste 200 milioane de euro pentru municipii din România precum Oradea, Braşov, Iaşi, Craiova şi a asistat municipalităţi în utilizarea finanţărilor nerambursabile din partea UE, împreună cu instrumente de datorie publică, pentru finanţarea unor investiţii locale de anvergură, precum Parcul Industrial Oradea”, a declarat Dominic Fritz.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Timişoara, Matei Creiveanu a implementat finanţări municipale de peste 300 milioane de euro pentru mari oraşe din regiunea CEE, precum Ostrava (CZ), Varna (BG), Belgrad (SRB), dar şi finanţări pe bază de proiect ale autorităţilor publice: Arena Ruse (BG) –10 milioane euro, Sava River Bridge Belgrade (SRB) –10 milioane euro, Cyprus Sports Organisation (CY). De asemenea, a structurat, finanţat şi restructurat, proiecte în domeniul energiilor regenerabile.

”Anunţul lui Dominic a făcut vâlvă în mediul profesioniştilor care lucrează în sectorul public. A fost primul concurs transparent care părea că urmăreşte ceea ce spune. Iniţial mi-a stârnit interesul de a afla ce este cu această administraţie care recrutează profesionişti, în acest fel. Am văzut că există o voinţă autentică de reformă care pune în centru calitatea vieţii cetăţeanului şi accesul la servicii publice. Primăria trebuie să se întoarcă la misiunea ei de bază: fără proiecte scumpe şi inutile, dar cu servicii de calitate. De la un punct încolo nu mai poti să schimbi calitatea din exterior, cu bani, cu consultanţă, pentru că ceea ce face ca un proiect să se năruie sau să aibă succes este administraţia. Peste tot în centrul şi sud-estul Europei, diferenţa dintre bunăstare şi subdezvoltare, dintre poveşti de succes şi eşecuri răsunătoare nu constă în bani. De la Praga la Sofia, municipalităţile au acces la finanţări rambursabile şi nerambursabile aproape nelimitate. Diferenţa o face, de fiecare dată, calitatea oamenilor care lucrează în administraţia publică şi, mai ales, calitatea liderilor din sectorul public. Nu am întâlnit niciodată un proiect public de investiţii meritoriu care să eşueze din lipsă de bani. Am întâlnit însă suficiente investiţii, uneori finanţate chiar din fonduri europene, care s-au transformat în veritabili “elefanţi albi”, zeci de milioane de euro cheltuite fără a obţine vreun efect palpabil în calitatea vieţii cetăţenilor. Acolo unde oraşe bogate eşuau din motive de incompetenţă şi corupţie, oraşe mici sau periferice reuşeau datorită câtorva specialişti bine pregătiţi şi etici”, a declarat Matei Creiveanu.

Reamintim că la Iaşi, primarul Mihai Chirica şi-a numit cumătrul în funcţia de city manager, fără concurs. CV-ul lui Gabriel Harabagiu este ruşinos pentru ieşeni prin comparaţie cu cel al noului adminstrator public din Timişoara.