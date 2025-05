Iașul dă tonul în modă: Romanian Fashion Week aduce în oraș cel mai mare catwalk care a fost vreodată în România

Romanian Fashion Week împlinește 25 de ani și marchează aniversarea cu o ediție extinsă, spectacol amplu și o distribuție care aduce împreună peste 100 de designeri, consacrați sau la început de drum. Este cel mai mare podium de modă găzduit vreodată în România, iar în spatele lui stă Romanian Creative Week, cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană.

Particularitățile ediției din acest an

Săptămâna modei se desfășoară între 23 și 25 mai. Spre deosebire de alți ani, însă, scena se dilată, iar moda se lipește de spații emblematice ale orașului: pe lângă catwalk-ul principal din Palas, prezentările se mută și în Sala Pașilor Pierduți de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și în atriumul Palatului Culturii.

Suntem într-un punct de maturitate și inovație fără precedent. Romanian Fashion Week e nu doar o sărbătoare, ci un reper internațional pentru moda românească, iar extinderea în spațiile simbolice ale Iașului nu e doar un gest estetic, ci o declarație: avem ce arăta și știm cum să o facem”, a spus Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor Industriilor Creative (FEPIC), în conferința de presă care a deschis oficial evenimentul, joi, 22 mai.

În același timp, ca să evite accidente ca cel de anul trecut, când o macara s-a dezechilibrat după ce spectatorii au pătruns în spațiul destinat tehnicienilo și a accidentat ușor o spectatoare, Irina Schrotter transmite un mesaj tuturor participaților la evenimentele de modă:

„Îi rog pe vizitatorii evenimentelor de la Romanian Fashion Week să respecte indicațiile noastre să aibă grijă de locurile prin care pășesc. Și fac o mențiune specială anul acesta: n-u mai permitem accesul copiilor sub 14 ani în perimetrul în care se desfășoară show-urile de modă. Noi anul acesta am învățat din greșeala anului trecut, ne-am făcut și o asigurare a evenimentului, dar cel mai important pentru noi este siguranța și securitatea publicului, care se bucură alături de noi și a celor care muncesc la acest eveniment”.

Zece japonezi vor fi prezenți la Iași

La festivalul de modă vor veni ca spectatori și zece japonezi, a dezvăluit jurnaliștilor Ovidiu Buta, curatorul secțiunii Romanian Designers:

„Am fost în martie în Tokyo, la Tranoi, care este cel mai exclusivist eveniment de modă din lume. Iar organizatorii și participanții au fost atât de șocați și încântați de designul românesc, și nu e o figură de stil, încât au decis să trimită un grup de zece cumpărători, care aterizează astăzi la Iași, pentru a vedea live tot ce înseamnă moda românescă. Ei sunt interesați de moda românească, dar în același timp vor să vadă și o parte din lucrurile creative care se întâmplă în Iași”.

Pe lângă defilările de modă dedicate stiliștilor consacrați, programul integrează și două direcții noi, dedicate viitorului: RFW New Wave și RFW Academia. Prima este scena tinerilor designeri care au lansat deja un brand, cealaltă o platformă educațională care implică studenți, masteranzi și doctoranzi din șase universități din România și Republica Moldova. Competiția din cadrul RFW Academia oferă un premiu de 1.500 de euro, iar secțiunea New Wave 3.000 de euro și participarea garantată în ediția următoare.

RCW, cel mai mare eveniment de modă din România

„Ca reprezentant al Academia și New Wave, pot să vă zic un lucru care m-a impresionat anul ăsta: de atâția ani facem treaba asta și avem de-a face cu tineri designeri, cu studenți, cu oameni care sunt la început de drum, pot să urmăresc parcursul fiecăruia. Iar anul ăsta sunt prezenți designeri care au început să prezinte în Iași ca studenți și care în 5 ani de zile au ajuns să prezinte la secțiunea lui Ovidiu, și anume Romanian Design. Deci se poate vedea aici, la Iași, un parcurs – de la student, la designer emergent și apoi la romanian designer – care pe mine mă bucură foarte mult, pentru că asta vorbește puțin despre durabilitatea și constanța evenimentului”, a explicat Ioana Ciolacu, co-curatoare a celor două secțiuni, alături de Lucian Broscățean.

Romanian Fashion Week, cel mai mare eeniment de modă din România, împlinește la această ediție 25 de ani, a subliniat ambasadoarea RCW, Irina Păcurariu: „Sunt 25 de ani de când Iașul a pus pe hartă, aș spune, moda românească. Iașul rămâne singura platformă care lansează creativii tineri, rămâne singurul loc în care cei mai talentați dintre studenții din România, dintre cei care fac parte din noua generație, găsesc aici un loc în care li se dă o scenă. Li se dă o scenă, li se dă suport și li se dă forma în care pot evolua, pentru ca fiecare dintre ei să spere că poate ajunge un nume”.

În paralel cu săptămâna modei, RCW activează și zona de New Media, printr-un concept semnat de artistul vizual Andrei Cozlac, în care sunt implicați mai mult de 40 de artiști. Tema din acest an, „LOVE”, se ramifică în New Media District sub forma unei reflecții vizuale despre afectivitate, absență, apropiere și emoție, a explicat artistul pentru Ziarul de Iași: „Artiștii implicați au reușit să se raporteze la starea de afectivitate sau la lipsa ei. Sunt proiecte foarte interesante și curajoase, reprezentând chiar o reacție la contextul social în care trăim, la iluzia separării societății românești. Cred că New Media District va radia un soi de afectivitate către privitor și către probleme țării noaste și invit publicul să se bucure de aceste momente”

Irina Schrotter: Deja ne gândim cum vom depăși nivelul acestei ediții anul viitor

Romanian Creative Week este organizat de FEPIC, singura federație patronală din România reprezentativă pentru industriile creative, înființată la Iași în 2011.

În timp ce Romanian Creative Week e în plină desfășurare, organizatorii încep deja să-și facă planurile pentru ediția de anul viitor, pentru că, spune Irina Schrotter, RCW 2025 a ridicat ștacheta la un nivel atât de înalt, încât va fi greu de egalat sau chiar de depășit:

„Challenge-ul cel mai mare pentru noi acum nu este neapărat această ediție, deja ne gândim cum vom depăși nivelul acestei ediții anul viitor. Pentru că, împreună, într-un efort pe care încă nici noi nu-l descifrăm, am reușit să ridicăm ștacheta foarte sus. Și asta nu o spunem noi, o spun cei care au venit și au văzut evenimentele noastre, critici de artă din țară și din străinătate, care deja au scris despre evenimentul nostru”.

