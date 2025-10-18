Iașul, epicentrul național al violențelor grave împotriva femeilor: două crime și opt tentative de omor în 2025. Am depășit chiar și Bucureștiul

Conform unei investigații publicate de Snoop.ro, Iașul este județul din România care a avut cele mai multe tentative de omor și crime împotriva femeilor în prima jumătate de an din 2025: două omoruri și opt tentative. Pe locul al doilea în acest top negru este București, cu o crimă și 8 tentative, iar pe trei e Prahova, cu 4 crime și 3 tentative.

Investigația Snoop a arătat că, în medie, la fiecare trei zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. Snoop a centralizat cazurile de omor și tentativă de omor comise de bărbați împotriva femeilor, raportate de 42 de Parchete din țară. Din totalul de 89 de cazuri, 77 pot fi încadrate drept femicid. Concluzia: 46 femei ucise și 43 de tentative.

Statistica a fost obținută în urma solicitărilor depuse la toate parchetele din țară, pentru primele nouă luni ale anului – ianuarie-septembrie.

„Femicidul înseamnă uciderea intenționată a unei femei sau fete, adesea comisă de către un bărbat / partener intim, ca urmare a unor sentimente de ură, conform ONU, OMS și Convenției de la Istanbul. Astfel, Snoop a inclus la femicid cazurile în care au fost omorâte partenere de viață, foste partenere sau rude de sex feminin. Mai mult, Snoop a introdus și crimele și încercările care au fost însoțite de viol sau agresiune sexuală”, au explicat jurnaliștii metodologia.

Pe site-ul lor puteți găsi un infografic detaliat, tip hartă, cu toate datele obținute de la organele de anchetă penală din România pe toate crimele și tentativele din țară. Doar 13 județe nu au raportat astfel de cazuri în 2025.

Cele două crime din Iași au fost extrem de violente

„Ziarul de Iași” a scris despre cazurile celor două femei care au fost ucise anul acesta. Primul dintre ele datează din 14 aprilie, anul acesta, când Andrei Cosmin Beucă, 57 de ani, proaspăt eliberat condiționat din închisoare, s-a dus la 05.00 la casa unde locuia soția sa, în vârstă de 47 de ani, a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan și apoi i-a dat foc. Femeia nu a avut aproape nicio șansă să supraviețuiască: a fost adusă la spital cu arsuri de gradul al treilea pe 80% din suprafața corporală.

Bărbatul a fugit și polițiștii au demarat o amplă operațiune de căutare, dar nu a ajuns departe. A fost prins în aceeași zi, la ora 14.00, a fost dus la spital pentru că era foarte beat și ulterior arestat.

Al doilea caz a avut loc pe 22 iunie 2025, în Bălțați, când Petru Botănescu, un bărbat de 53 de ani, s-a îmbătat și, din gelozie, și-a bătut soția, care suferea de o formă agresivă de cancer, și a fugit. A fost găsită de bărbatul alături de care locuia, ea fiind despărțită de soțul ei, într-o baie de sânge. După două luni de zile petrecute pe patul spitalului, la Terapie Intensivă, femeia de 51 de ani a murit: medicii nu au reușit să o mai stabilizeze.

Bărbatul fugise din țară după ce și-a bătut soția și a fost găsit abia în septembrie, în Austria, fiind dat în căutare internațională. Polițiștii l-au reținut, iar în momentul de față se discută condițiile extrădării în România pentru continuarea cercetării penale și trimiterea în judecată.

Majoritatea tentativelor din 2025, în mediul rural, pe fond de gelozie și alcool

Conform răspunsului primit de Snoop, cele 8 cazuri de tentativă de omor au fost tot în mediul rural. Jurnaliștii au detaliat cauzele din datele furnizate de procurori în felul următor:

autorul a fost nemulțumit că victima nu vrea să reia relația (16 iunie 2025)

a atacat-o pe gestionară, el fiind client, pe fondul consumului de băuturi alcoolice (25 mai 2025)

conflict spontan, alcool, cuplu aflat în prag de divorț (22 iunie 2025)

consum de băuturi alcoolice, gelozie (1 martie 2025)

conflict preexistent (3 aprilie 2025)

consum de băuturi alcoolice, gelozie (3 august 2025)

gelozia autorului (5 octombrie 2025)

conflict spontan (6 mai 2025).

