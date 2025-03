Iașul este pe locul II în țară, după Ilfov, la numărul de cazuri de violență în familie

Anul trecut, au fost 59.345 de fapte penale sesizate și înregistrate sub incidența Legii 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Numărul lor este mai mare decât cel din anul precedent, 57.851, dar și decât în 2019, 44.094 de sesizări.

„Această tendință ascendentă poate fi atribuită atât intensificării eforturilor autorităților în identificarea și raportarea acestor cazuri prin implementarea unor măsuri legislative mai eficiente, cât și creșterii încrederii victimelor în instituțiile statului, ceea ce le determină să denunțe mai frecvent actele de violență domestică și să conștientizeze gravitatea și consecințele acestora”, subliniază răspunsul IGPR.

Datele prezentate mai arată și că ponderea minorilor în rândul victimelor a scăzut de la 21,2 la sută în 2019 (respectiv de la 9.769), la 13,35 la sută (8.321) în 2024. De altfel, anul trecut a fost cel mai mare număr de victime – 62.299. De menționat și că, dintre cele 13.151 de ordine de protecție emise pe tot parcursul anului trecut, 802 au fost însoțite de obligarea agresorului să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

La Iași, tot mai multe brățări electronice

Pe județe, numărul cazurilor de violență domestică este în general direct proporțional cu populația, dar sunt și excepții. În Ilfov au fost anul trecut cele mai multe cazuri, peste 3.000 (după București, cu 8.400). La Iași au fost consemnate 2.827 de cazuri, la distanță de Brașov (2.492) și Suceava (2.116), de Cluj și Constanța (puțin peste 1.800 fiecare), de Prahova (1.084) sau de Timiș (864).

În Moldova, acest podium nedorit este ocupat de Iași, Suceava și Galați (1.784 de cazuri). Urmează Vasluiul (1.742 de cazuri) și Bacăul (1.578).

În ce privește Iașul, numărul cazurilor a crescut de la an la an în perioada 2020-2024, respectiv de la 2017, la 2827. Și ordinele de protecție s-au înmulțit: 440 în primul an al intervalului și mai mult decât dublu în 2024, respectiv 919 – dintre care în 77 a fost impusă obligativitatea purtării dispozitivului (brățării) de supraveghere.

Statisticile Inspectoratului de Poliție Județean Iași arată că în aglomerările urbane Iași și Pașcani s-au înregistrat anul trecut cele mai mult cazuri de violență în familie – așa cum de altfel era de așteptat: 1.316, respectiv 788. La Hârlău au fost 296 de fapte, Poliția Podu Iloaiei a consemnat 227 de fapte, iar în Tg. Frumos, 181.

Violența domestică poate fi inclusiv spirituală sau cibernetică

Răspunsul la interpelarea Monicăi Berescu reia prevederile Legii 217, care descriu violența domestică drept „o amenințare petrecută în prezent sau în trecut, a unei răniri fizice în cadrul relației dintre partenerii sociali indiferent de statutul lor social sau de domiciliu”. „Orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, produsă în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima”, este definiția exactă din textul legii.

