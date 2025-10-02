Iașul este pe locul VII în țară în clasamentul străinilor veniți la muncă din afara UE. Numărul lor total a ajuns la aproape 8.000

La Iași, străinii au devenit parte din peisajul de zi cu zi. Îi vezi pe biciclete sau scutere, cu rucsacul de livrator în spate, pe șantierele unde se ridică blocuri noi sau în supermarcheturi, uneori purtând turbane care atrag privirea prin nota lor diferită. Nu sunt gălăgioși, dimpotrivă, rămân mai degrabă discreți în spațiul public, dar prezența lor e tot mai vizibilă.

Conform datelor publicate de Inspectoratul General pentru Imigrări, la jumătatea acestui an, în județ erau înregistrați 7.896 de cetățeni din state din afara Uniunii Europene, cu permise de ședere valabile. Cifra plasează Iașul în prima jumătate a clasamentului național, după București, Ilfov, Constanța, Timiș, Cluj și Brașov.

Numărul străinilor din afara UE a ajuns în România la 200.952 de persoane

Dacă privim însă dincolo de limita Iașului și adunăm toate datele, tabloul migrației din România devine mult mai amplu. La nivel național, numărul total al străinilor din afara Uniunii Europene cu ședere legală era, la mijlocul anului, de 200.952 de persoane, iar cei mai mulți dintre ei au venit aici din Asia.

După țările de proveniență, Nepalul conduce detașat clasamentul, cu 41.718 lucrători cu permise de ședere valabile la 30 iunie 2025, urmat de Sri Lanka (21.508), Turcia (17.537), Republica Moldova (15.403), India (circa 12.300), Bangladesh și China – fiecare cu peste opt mii de muncitori prezenți în România. Aceste comunități formează nucleul celor aproape 201.000 de rezidenți extracomunitari. Prezența moldovenilor rămâne semnificativă, dar nu mai are ponderea dominantă de acum un deceniu, fiind depășită de fluxurile asiatice de muncitori. Alte comunități vizibile provin din Siria, Egipt și Pakistan.

Trei sferturi dintre ei sunt bărbați

Datele oficiale confirmă un dezechilibru notabil: 149.023 de bărbați (74,16%) față de doar 51.929 de femei. Explicația se regăsește în natura migrației – România atrage în principal forță de muncă tânără, angajată în domenii unde cererea este acoperită mai ales de bărbați.

Bucureștiul rămâne centrul principal, cu 56.601 de străini cu permise valabile, urmat de Ilfov (26.181), Constanța (11.739) și Timiș (11.217). În Transilvania, Clujul (9.452), Brașovul (7.420) și Sibiul (5.250) atrag comunități consistente, iar în vest Bihorul numără 4.664 de rezidenți. Prahova înregistrează 4.440 de persoane. În total, în afara acestor județe și a Capitalei, restul țării concentrează 56.092 de străini. În Iași, după cum precizam la început, numărul lor era de 7.896, al șaselea cel mai mare din țară.

Motivul șederii

Din această comunitate de peste 200.000 de rezidenți extracomunitari, majoritatea covârșitoare – 123.985 de persoane – se afla în România pentru muncă. Alte 31.813 au venit pentru a se reuni cu familia, în timp ce 17.884 beneficiau de statut de rezidenți permanenți. Segmentul studenților străini număra 18.874 de persoane, iar alte 4.802 persoane au obținut protecție internațională.

Structura confirmă imaginea unei imigrații economice, iar analiza detaliată a celor aproape 124.000 de persoane aflate cu permise pentru angajare arată că 107.229 erau bărbați (86,48%) și doar 16.756 sunt femei (13,51%). Din punct de vedere al vârstei, aproape 55% au între 18 și 34 de ani, iar 55.952 se încadrează în grupa 35–64 de ani (45,1%).

Printre tinerii imigranți din afara UE sosiți în România pentru muncă, 34 erau minori cu vârste între 15 – 17 ani, iar 241 aveau peste 65 de ani.

Cetățenii europeni

Dincolo de cetățenii extracomunitari, România găzduiește și 68.709 cetățeni din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European. Cei mai numeroși provin din Italia (17.295), Germania (8.247), Suedia (7.654), Franța (4.801) și Olanda (3.068). Comunități vizibile sunt și cele din Grecia (2.612), Spania (2.349), Austria (2.041) sau Bulgaria (9.097). În total, alte câteva mii provin din restul țărilor europene. Spre deosebire de extracomunitari, aceștia se aflau în România în baza libertății de circulație și aleg de regulă centrele economice mari și orașele universitare.

Ucrainenii sub protecție temporară

Un capitol aparte îl constituie cetățenii ucraineni refugiați după începutul războiului. La final de iunie 2025, în România se aflau 185.963 de persoane cu statut de protecție temporară. Cifra arată o stabilizare față de fluxurile inițiale din 2022–2023 și plasează România între țările-gazdă importante ale Uniunii Europene.

Privită de la Iași și extinsă la nivel național, harta migrației arată o Românie aflată într-o transformare profundă. Forța de muncă tânără din Asia completează golurile pieței interne, studenții străini se concentrează în centrele universitare, familiile se reunesc în jurul celor care au venit deja pentru muncă, iar refugiații ucraineni rămân o prezență semnificativă. Dezechilibrul de gen și concentrarea în anumite județe scot însă în evidență provocările integrării acestora în societatea românească.

