Iașul găzduiește ediția a 41-a a Raliului Iașului, etapă din Campionatul Național de Raliuri 2025

Iași găzduiește în acest weekend ediția cu numărul 41 a Raliului Iașului, competiție de tradiție în motorsportul românesc și etapă din Campionatul Național de Raliuri 2025. Evenimentul transformă Capitala Moldovei într-un punct de atracție pentru pasionații de automobilism sportiv și promovează orașul pe harta internațională a raliurilor.

După shakedown-ul de la Bârnova, competiția începe vineri seară cu Startul Festiv organizat în fața Palatului Culturii, urmat de SuperSpeciala Râpa Galbenă, un moment spectaculos dedicat publicului. În total, Raliul Iașului 2025 însumează 142,3 kilometri parcurși pe 10 probe speciale, dintre care 6 distincte.

Sâmbătă sunt programate cinci probe speciale, pe o distanță de 87 de kilometri, incluzând sectoarele Cioca Boca și Mădârjac, fiecare cu câte două treceri. Ziua se va încheia cu proba de noapte „Resonance”, într-un decor special, cu jocuri de lumini și zone dedicate spectatorilor.

Duminică, traseul include proba Păun (7,5 km) și segmentul Dobrovăț–Ciurea, cunoscut pentru săritorile artificiale și atmosfera de festival. Festivitatea de premiere va avea loc duminică după-amiază, în fața Palatului Culturii.

Pe durata evenimentului, circulația va fi restricționată pe Bd. Independenței (între str. N. Bălcescu și Piața M. Eminescu) și pe șos. Păcurari (între Piața M. Eminescu și str. Cişmeaua Păcurari). De asemenea, mai multe trasee de autobuz și tramvai vor fi deviate.

