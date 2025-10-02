Iașul, în topul scumpirilor: prețul mediu al unui metru pătrat dintr-un apartament a ajuns în septembrie la 1.888 euro

Două treimi dintre românii care caută locuințe anticipează noi creșteri de preț în următorul an, iar Iașul nu face excepție, potrivit ultimului studiu realizat de Imobiliare.ro împreună cu Unlock Market Research. În ultimul an, apartamentele din oraș s-au scumpit cu peste 11%, pe fondul cererii ridicate și al costurilor de construcție mai mari. Ce înseamnă aceste evoluții pentru cei care intenționează să cumpere sau să închirieze o locuință în capitala Moldovei?

Majoritatea cumpărătorilor se așteaptă la noi scumpiri

Prețurile apartamentelor continuă să urce în marile orașe din România, iar Iașul se află printre piețele cu avansuri semnificative. Potrivit studiului, aproximativ 65% dintre cumpărători se așteaptă la scumpiri în următoarele 12 luni.

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în România a ajuns la finele lunii septembrie la valoarea de 1.909 euro/mp util, după un avans cu 15% înregistrat în ultimul an. În Iași, creșterea medie a prețurilor a fost de 11,1% în ultimele 12 luni, prețul pe metru pătrat ajungând la începutul lunii septembrie la 1.888 euro.

Specialiștii explică faptul că percepția cumpărătorilor este influențată de mai mulți factori: inflația generală, creșterea costurilor de construcție, dar și apariția de proiecte noi, cu standarde superioare. În Iași, cererea rămâne susținută atât pentru apartamentele noi, cât și pentru cele second-hand, pe fondul migrației din alte județe și al dezvoltării continue a zonei metropolitane.

Prețurile au depășit pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat

Pe segmentul apartamentelor noi, prețurile au depășit pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat în zonele centrale și semicentrale, în timp ce în cartierele periferice media se situează în jurul a 1.800 de euro/mp. Comparativ cu septembrie 2024, majorările au fost semnificative, ceea ce confirmă trendul ascendent pe care îl estimează și cumpărătorii pentru următorul an.

În ceea ce privește așteptările pentru 2026, jumătate dintre cei care prevăd scumpiri estimează creșteri între 5% – 10%, iar aproximativ 33% se așteaptă la majorări cu peste 10%. În același timp, numărul optimiștilor care mai speră la ieftiniri dramatice a scăzut considerabil: doar 17% dintre respondenți cred că locuințele ar putea deveni mai accesibile, comparativ cu 33% în urmă cu un an.

Studiul Imobiliare.ro și Unlock Market Research s-a desfășurat pe parcursul lunii august 2025 pe un eșantion de 800 de persoane din București, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov, Timișoara, Sibiu și Iași, care și-au exprimat intenția de a cumpăra sau închiria o locuință în următoarele șase luni.

