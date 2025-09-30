Iașul încă „orbecăie” politic după proiecte majore care să se facă singure. Ghinion: nu mai sunt!

În loc de investiții finalizate, avem doar lamentări de genul „nu sunt bani”, „Guvernul nu ne-a dat sau nu a făcut”, „birocrația e uriașă”, „instituția X/ ministerul Y nu a emis la timp avizul”. Dar la alții cum de merge treaba?

Anul 2025 e pe cale să se încheie și el, fără să fi început vreun proiect major pe infrastructura rutieră din Iași. De fapt, se refac câteva porțiuni de drum județean și se licitează Centura ușoară de ocolire a municipiului, care presupune modernizarea a 70 km de drum din aceeași categorie. Și se lucrează la podul peste Prut – care însă e departe de autostrada în construcție din vestul județului. Între aceste două ultime obiective de investiții e doar o șosea supraaglomerată cu o bandă pe sens cu mai multe localități pline de mașini grele care nu au pe unde să le ocolească.

„Moldova nu există, nu se bate nimeni la București pentru proiectele Iașului”, a fost una dintre puținele intervenții critice la ultima conferință organizată la Iași pe subiectul autostrăzilor A7 și A8. Dar, cine să facă asta? Șefii administrației, Costel Alexe și Mihai Chirica, nu ies nici măcar cât ieșeau în timpul campaniei electorale să discute cu oamenii și cu primarii despre măsurile de austeritate impuse de guvernul lor, darămite să stea pe capul celor de la București până obțin ceva concret.

Nici grupul parlamentar – care ar trebui să fie cel mai mare din țară, dar în care mai mult de un sfert sunt venetici impuși de nașii de la București ai partidelor – nu e suficient de unit sau măcar de vocal ca să se facă văzut și auzit.

Iar, ca totul să fie și mai complicat, toți acești actori politici se și ceartă între ei. De exemplu, pe motiv că județul este pedepsit de miniștrii PSD, care nu grăbesc proiectele centurilor ocolitoare sau nu dau undă verde proiectelor de construire a unor spitale. Nu e clar ce fac ceilalți miniștri, ai PNL sau ai USR: împing ei la Iași lucrurile pentru care nu catadicsesc reprezentanții Iașului să se bată la București? În mod cert, nu.

Lucrurile nu merg și nu se fac singure, iar pierderea de vreme nu aduce nimic bun. Ba dimpotrivă. Sectorul montan al Autostrăzii Unirii va împlini la sfârșitul toamnei doi ani de când studiul de fezabilitate a fost oficializat prin hotărâre de guvern. Dar numai pe patru din cele opt loturi a început lucrul – pe șantier, cele două capete, sau pe planșeta de proiectare. Vom ajunge să vedem iar că studiile încep să iasă din perioada de valabilitate și că vor fi necesare actualizări?

Sectorul ieșean al A8 stă aparent mai bine: licitațiile sunt în toi, chiar dacă unele proceduri sunt suspendate, dar hotărârea de guvern prin care au fost adoptați indicatorii tehnico-economici va împlini tot la sfârșitul acestei toamne un an de când a fost emisă.

În schimb, finanțarea e sub semnul întrebării. Guvernul a încercat mai întâi parteneriatul public privat, apoi a înghesuit autostrada în Programul european Transport 2021-2027, dar cu grijă să rămână în urma altor proiecte mai puțin importante, iar acum flutură programul împrumuturilor pentru înarmarea Europei. Tot la sfârșitul toamnei se vor număra și în acest caz banii – dacă vor mai veni.

Indiferent că finalul va fi unul fericit sau nu pentru cei care vor autostrada, nu mai merge luxul de a sta în fotoliu și a reclama că „Guvernul nu ne dă”. A devenit jenant că plouă cu centuri și pasaje în Bihor sau că se sapă deja la metroul de la Cluj, în timp ce la Iași toți se plâng, pe unde mergi, că „Guvernul nu ne dă”.

Un mod de lucru care va trebui, odată și odată, regândit din temelii.

