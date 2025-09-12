Iașul, parcare cu plată  – Parcometre și abonamente pe 4.111 de locuri de parcare la bordură de pe 42 de străzi

Primăria Iași a intrat pe ultima sută de metri cu introducerea taxelor de parcare la bordură pe un nou lot de străzi. Potrivit oficialilor instituției, taxele vor fi instituite treptat începând cu toamna aceasta.

Peste 40 de străzi au fost introduse în politica tarifară încă din luna mai 2025 printr-o decizie a Consiliului Local (CL). Decizia presupune taxarea locurilor de parcare la bordură în intervalul orar 08:00 – 20:00. Tarifele vor fi cuprinse între 2 și 7 lei/oră, cu posibilitatea achitării și unui abonament săptămânal sau lunar cu valori cuprinse între 44 și 198 lei, în funcție de zonă.

Taxă pentru 4.100 de locuri de parcare

Pe cele 42 de străzi care au făcut obiectul hotărârii de CL au fost inventariate, între timp, 4.111 de locuri de parcare, conform lui Marian Nistor, șef al Serviciului din primărie care gestionează parcajele din oraș.

„Suntem în proces de achiziție a unor noi parcometre pentru aceste zone. Ulterior, în octombrie, vom începe să montăm indicatoarele prin care vom semnala introducerea tarifului”, a declarat acesta.

El a adăugat o altă prioritate din aceste zile vizează montarea unei bariere la parcarea din fața cinematografului Victoria, unde va funcționa un sistem de control acces similar cu cel existent la parcajul de la Casa de pensii.

În ceea ce privește locurile de parcare la bordură, cele mai multe vor fi în zone precum str. Sarmisegetuza (500), str. Vasile Lupu (400), bld. Alexandru cel Bun (300), bld. Dacia (300), bld. Tudor Vladimirescu (220, între Bucșinescu și Podul de Fier), str. Ciurchi (220), șos. Arcu (210, între pasaj Băncilă și str. Gării), șos. Sărărie (150) și Podu Roș – Primăverii (110). Câte 100 de locuri au fost inventariate pe str. Sărărie, bld. Chimiei, str. Dumbrava Roșie, str. Dudescu, str. Canta și complex Ciurchi.

Celelalte străzi unde va fi introdusă taxa sunt: Dancu (dinspre Sf. Sava spre Str.Cuza Vodă), Gheorghe Lascăr (Râpa Galbenă), Str. A. Panu (Moldova Center – Hotel Hampton), Arcu (între intersecție str. Gându și intrare parcare Cinema Victoria), Gheorghe Asachi, Gării, bld. Carol I, Bacinschi, Vasile Conta, Oastei, Săulescu, stradela Bărboi, Universității, Cuza Vodă, Petru Rareș, Costache Negruzzi, Codrescu, General Berthelot, Vasile Pogor, Grigore Ghica Vodă, Ion creangă, Stejar, Aurel Vlaicu, Cazărmilor, Musicescu, Munteni și Oancea.

Lista tarifelor

Tarifele diferă în funcție de zone, cel mai scump fiind în centrul Iașului (zona 1) – 7 lei/oră, cu posibilitatea unor abonamente în valoare de 63 lei/săptămână sau 198 lei/lună.

În prezent, în zona 1 sunt Golia, Independenței, Moldova, Mitoc, Hala Centrală, Cinema Victoria (str. Arcu), Spitalul Sf. Spiridon, Prefectură (str. Costache Negri), Teatrul Național (str.Agatha Bârsescu), Casa Studenților, Primărie, Anastasie Panu (casa de pensii), Parcul Expoziției (aleea Ghica Vodă), stadion, șos. Națională și str. Colonel Langa.

Suplimentar, în zona 1 au fost introduse următoarele străzi: Vasile Conta, Gării, Mănăstirea Dancu, Gheorghe Lascăr, Anastasie Panu, Arcu, bld. Carol I, Gavril Musicescu, Oastei, Ghe. Săulescu, std. Bărboi, Universității și Cuza Vodă.

Zona 2 presupune costuri de 2 lei/oră, 44 lei/săptămână sau 140 lei/lună, iar aceste tarife se aplică pe toate străzile enumerate mai sus, mai puțin cele din zona 1. Un abonament permite parcarea pe orice loc la bordură de pe strada sau bulevardul pe care este achiziționat – locurile nu vor fi inscripționate cu numărul de înmatriculare al mașinii precum cele din parcări de reședință.

Plata locului de parcare poate fi făcută prin intermediul a trei aplicații mobile care oferă o astfel de facilitate și SMS.

Publicitate și alte recomandări video