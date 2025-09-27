Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa – analiză Oxford Economics

Iașul a intrat oficial în clubul select al marilor orașe europene cu cea mai rapidă creștere din ultimii cincisprezece ani. O analiză recentă realizată de Oxford Economics și citată de platforma Curs De Guvernare plasează municipiul pe locul patru între centrele urbane majore ale continentului, cu o evoluție comparabilă cu cea a Varșoviei și peste capitale consacrate ale Europei de Vest. Bucureștiul ocupă poziția a zecea în același clasament.

„Aproape jumătate din creșterea Iașului în ultimii 15 ani se datorează sectorului informațiilor și comunicațiilor, cu Amazon operând un Centru de Dezvoltare în acest oraș românesc. Statutul Iașului ca oraș universitar a fost important, ajutând la dezvoltarea unui cluster industrial care atrage investitori prin expertiza tehnică a angajaților și costuri salariale inferioare. Economia Iașiului a beneficiat și de tendințele din sectorul imobiliar românesc, piața locuințelor crescând notabil în ultimii ani”, se arată în raportul citat.

Opt din primele zece orașe sunt din Europa de Est

Privit în context european, tabloul este și mai sugestiv: opt dintre primele zece orașe cu cea mai rapidă dezvoltare se află în Europa Centrală și de Est, regiune unde procesul de recuperare a decalajelor a atras investiții și companii internaționale. Polonia domină clasamentul, cu jumătate dintre cele douăzeci de orașe prezente în top, iar Varșovia conduce lista cu o creștere medie anuală de 5,2%. În acest cadru, Iașul se află la același nivel de ritm cu capitala Poloniei și reușește să depășească orașe vest-europene precum Amsterdam sau Luxemburg, unde evoluția s-a bazat mai ales pe creșterea ocupării forței de muncă, nu pe productivitate.

Studiul Oxford Economics confirmă ceea ce Camera de Comerț și Industrie a documentat an de an în Breviarul Economic al Județului Iași. Paul Butnariu, președintele instituției, subliniază că serviciile, tehnologia și industriile creative reprezintă principalii piloni ai unei economii locale care a reușit să se repoziționeze rapid în peisajul est-european.

„Asta în pofida unor condiții absolut defavorizante de infrastructură”

„Iașul are o dinamică economică peste media națională datorită productivității industriilor creative și dezvoltării antreprenoriatului, susținută de aportul mediului academic și universitar. Și asta în pofida unor condiții absolut defavorizante de infrastructură”, a declarat Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Nu este prima dată când dinamica Iașului este remarcată. În urmă cu doi ani, Irina Schrotter, președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative din România, exprima aceeași opinie, la finalul festivalului Romanian Creative Week 2023.

„Iașul a intrat în deceniul de creștere. A fost întâi Bucureștiul, apoi Clujul, iar acum a venit rândul Iașului să accelereze creșterea economică”, a spus atunci președinta FEPIC.

Pe lângă IT, piața imobiliară a jucat un rol important în consolidarea creșterii, notează analiza britanică. Ritmul ridicat al investițiilor în locuințe și dezvoltările de birouri au alimentat transformarea economică a orașului, completată de serviciile profesionale și de comerțul tot mai dinamic.

Perspectivele pentru viitor nu sunt la fel de spectaculoase

„Faptul că rezultatele analizei economice aparținând unui centru internațional, precum Oxford Economics, validează concluziile la care Camera de Comerț și Industrie Iași a ajuns pe baza prelucrării anuale a indicatorilor economici ai firmelor locale, nu poate decât să ne onoreze. În același timp, datele referitoare la aceste evoluții reprezintă nu doar o confirmare, ci și un imbold și o responsabilitate pentru noi”, este de părere șeful Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Perspectivele de viitor nu sunt însă la fel de spectaculoase ca până acum. Economiștii britanici estimează o moderare a ritmului în anii următori, cu o creștere mai temperată a numărului de locuri de muncă și o consolidare a tendințelor deja existente. Chiar și așa, Iașul rămâne printre performerii Europei Centrale și de Est, susținut de forța sectorului tehnologic și de continuarea procesului de convergență economică.

