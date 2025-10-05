Iașul sărbătorește gustul autentic la „Zilele Recoltei”. Produse locale de la 90 de producători, pe Arena USV din Copou

Sute de persoane participa la „Zilele Recoltei”, eveniment organizat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV). Până la ora 18.00 găsiți pe Arena USV Iași, în campusul universității (cu acces din Rond Agronomie), peste 90 de producători din regiunea Moldovei.

Ce puteți descoperi la „Zilele Recoltei”? De la dulciuri și produse de patiserie până la miere de albine, cătină și zacuscă. De la preparate din carne și lactate până la produse din lavandă, vin, must și porumb fiert. De la legume și fructe până la siropuri, paste și ceaiuri.

Atracția ediției din acest an e reprezentată de câteva nutrii jucăușe ce cuceresc toți copiii prezenți la târg. Aceștia roiesc în jurul cuștilor și își întreabă părinții: „ce e asta, e capybara?”.

Participați la „Zilele Recoltei”, unde veți descoperi și degusta produse locale de sezon. La târg participă fermieri consacrați, dar și tineri aflați la început de drum, inclusiv absolvenți ai USV Iași, care își prezintă propriile afaceri și produse.

Pe lângă expoziția cu vânzare, sunt programate si activități pentru întreaga familie: ateliere de creație pentru copii, demonstrații culinare, vizite la Baza hipică și la Muzeul de Anatomie. În apropierea Arenei este amenajată o zonă gastronomică, unde preparatele vor fi gătite și servite pe loc.

Astăzi, 5 octombrie, evenimentul continuă până la ora 18.00. Pe parcursul întregii zile, târgul de produse agro-alimentare rămâne deschis publicului. Până la ora 15.00 au loc activități creative pentru copii, iar vizitele în campus sunt programate, la fel ca în prima zi, între 12.00 și 18.00, cu acces la Muzeul de Anatomie între 12.00 și 13.00 și la Baza Hipică între 14.00 și 16.00, pentru activități de echitație.

