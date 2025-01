„Iașul se dezvoltă diferit față de regiune. Vin autostrăzile, suntem optimiști”. Previziuni privind piața auto locală în 2025

Cei doi au vorbit despre tendințele actuale ale pieței, cum cerințele clienților pentru prețuri bune și garanții extinse influențează vânzările, și despre modul în care se adaptează la schimbările fiscale și legislative. În ciuda dificultăților, ambele companii își propun să își diversifice oferta și să rămână competitive în fața concurenței.

Matei Grădinaru se așteaptă la un an cu multe provocări economice, dar și cu șanse de a consolida poziția companiei pe piața auto. Sandra Group urmărește să crească vânzările pentru mărcile care au avut dificultăți de producție.

Legat de creșterea taxelor și impozitelor, directorul Sandra Group spune că un stat nu poate fi stabil fără aceste surse de venit, însă crede că este esențial ca toate cheltuielile să fie transparente.

Grădinaru afirmă că, deși universitățile din Iași produc anual generații de absolvenți, recrutarea de personal calificat rămâne o provocare. Potrivit directorului Sandra Group, această situație este cauzată de neadaptarea programei de învățământ la cerințele pieței muncii și lipsei unui accent suficient pe partea practică.

Referitor la majorarea salariului minim la 4.050 lei în acest an, Grădinaru precizează că, în cadrul companiei, remunerațiile sunt deja corelate cu eficiența angajaților și tariful orar.

El anticipează că principalele riscuri pentru acest an ar putea fi situația geopolitică, lipsa forței de muncă înalt calificată, cât și schimbările frecvente ale legislației financiar-bancare și stabilitatea monedei naționale, în contextul unui deficit excesiv. În ceea ce privește oportunitățile, Grădinaru a pus accent pe dezvoltarea zonei metropolitane Iași, cât și pe dezvoltarea infrastructurii în zona Moldovei. Un plus ar fi și intrarea României în spațiul Schengen, cât și promisiunile noii administrații a Statelor Unite privind oprirea războiului din Ucraina.

Legat de cum va arăta mediul de afaceri în viitor, Daniel Iacob, directorul general Open Auto Center din Iași, crede că Iașul se dezvoltă într-un ritm diferit față de restul regiunii Moldovei, având un potențial de creștere semnificativ, mai ales dacă se vor face autostrăzile. El spune că reprezentanții din piața auto sunt optimiști, considerând că Iașul va deveni un pol de dezvoltare regională, ceea ce înseamnă plusvaloare și în sectorul auto. Deși există încredere, este important ca aceste proiecte să fie realizate, spune Daniel Iacob.

„Obiectivele noastre pentru anul 2025 rămân creșterea cotei de piață prin livrări susținute atât pe partea de mașini noi, cât și pe cele rulate, dar și oferirea de servicii la cea mai înaltă calitate pe partea de post-vânzare pentru mărcile principale, cât și pe mărcile care ne-au consacrat, Skoda și Volkswagen”, ne explică directorul Open Auto Center.

Acesta spune că modificările fiscale nu îi vor obliga să ia măsuri drastice.

În anul 2024, livrările la Open Auto Center au crescut cu aproximativ 25% față de anul precedent, cu un total de aproximativ 400 de unități vândute din mărci precum SsangYong, MG și Super Soco. În ceea ce privește mașinile electrice, cererea rămâne limitată, cu doar aproape 30 de unități vândute anul trecut.

În ceea ce privește provocările pe anul acesta, o problemă ar putea fi fluxul de numerar.

„Pe de altă parte, suntem mulțumiți că, spre finalul anului 2024, am primit sumele restante pentru programul Rabla, ceea ce a fost o surpriză plăcută, având în vedere că înainte întârzierile erau și de până la un an. Avem și așteptări pozitive în 2025, în contextul în care atât anul trecut, cât și în acest an, două dintre brandurile noastre se află pe un trend ascendent pe piața din România. Ambele oferă mașini cu un excelent raport preț-calitate, cu prețuri atractive, ceea ce este esențial într-o perioadă de criză, când consumatorii caută produse accesibile, dar de calitate. În plus, ambele mărci oferă garanții extinse: SsangYong, de 10 ani, și MG, de 7 ani, ceea ce adaugă un plus de încredere pentru clienți”, a menționat directorul general Open Auto Center din Iași.