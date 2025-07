Iașul și Moldova, excluse de la vârful noului PNL-Bolojan. Linia dură lasă pe dinafară liderii moi

Ceea ce simțeam cu toții de ceva ani – lipsa aproape totală de influență la centru a liderilor politici locali -, iată, s-a oficializat parțial și prin vot. La PSD nu am avut încă alegeri interne, vor fi la toamnă. Dar asta nu pare a schimba cu nimic starea de lucruri: la PNL acestea s-au consumat sâmbătă. Iașul, de altfel și Moldova, nu are niciun reprezentant în noua conducere a partidului, conducere aleasă sub atenta îndrumare a noului președinte ales cu aproape 90%, Ilie Bolojan.

Par așadar să fi apus complet vremurile în care liderii naționali ai PNL își începeau campaniile de la Iași, din Moldova, unde partidul avea „sforari” de primă mână, precum Gheorghe Flutur, Relu Fenechiu sau chiar șeful național al tineretului Costel Alexe. Noua conducere lărgită a PNL aleasă sâmbătă, sub bagheta bihoreanului Ilie Bolojan, nu include niciun lider din Moldova. De Iași, al doilea județ și al doilea oraș din România, nici pomeneală.

Ca o succintă trecere în revistă, iată noua conducere liberală care-l va seconda pentru următorii ani pe premierul șef de partid! Cei patru prim-vicepreşedinţi sunt Cătălin Predoiu – ministrul Afacerilor Interne şi viceprim-ministru, Adrian Veştea – preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, fost ministru al Dezvoltării, Ciprian Ciucu – primarul sectorului 6 din Bucureşti, Nicoleta Pauliuc – senatoare de Ilfov. Iar ca secretar general, un soi de șef de cadre al partidului, a fost desemnat influentul Dan Motreanu, europarlamentar, șef al PNL Giurgiu. Alte două funcții importante în „mecanica” de partid, preşedintele Curții de Arbitraj și președintele Comisiei de Revizie și Cenzori, au revenit lui Ciprian Dobre, deputat de Mureş, și Virgil Guran, preşedintele PNL Dâmboviţa. Cum spuneam, niciun nume din Moldova, niciun nume din Iași.

De remarcat că au ratat funcția de prim-vice candidaţi cotaţi cu şanse mari precum preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe (finul lui Emil Boc), dar şi preşedintele CJ Botoşani, fostul om de afaceri Valeriu Iftime, cotat anterior ca un viitor reprezentant al Moldovei în conducerea partidului. Dacă în cazul clujenilor pare să fi fost vorba de o răfuială ardeleană Bihor-Cluj, în cazul Moldovei lipsa unui om din noua conducere, în afara unor reprezentanți regionali pe post de vicepreședinți numiți nu aleși, funcție mult prea neimportantă la PNL, este aparent de neînțeles.

De ce nu i-am văzut măcar în calitate de candidați la vreo funcție în partid pe liberalii ieșeni Costel Alexe sau Mihai Chirica? Sau măcar un reprezentant de-al lor? Știm măcar dacă au susținut pe cineva, sau dacă s-au mobilizat pentru a canaliza voturile din partea filialei? Sau, mai grav, nimeni nu le cere susținerea pentru că aceasta nu le aduce decât deservicii? Tare ne e teamă că e vorba de ultima variantă.

Totuși, de ce a ales Bolojan să nu aibă niciun adjunct politic dintr-o zonă atât de importantă? Prima impresie a fost că s-a ajuns aici din lipsă de abilitate politică. Totuși, analizându-i declarațiile făcute la congres, credem că e vorba de altceva: o nouă strategie.

Iată câteva fraze relevante în acest sens din scurtul său discurs după alegere: „Am renunțat (în ultimii ani, n.r.) să mai fim un partid de viziune… PNL a ales să se bazeze mai mult pe structuri din teritoriu, care nu au reuşit să împingă formaţiunea în opţiunile de vot. Deşi, în teritoriu, aleşii noștri locali au schimbat în bine viaţa multor comunităţi, la nivel central avem multe lacune. Ne-am îndepăratat de la valorile, principiile noastre, am neglijat electoratul tânăr și dinamic, marele orașe, alegătorii cu profesii liberale. PNL a pierdut legăturile organice pe care le avea cu societatea civilă, cu zonele de expertiză profesională, dar și cu românii din străinătate. PNL trebuie să îşi asume aceste neajunsuri şi să ofere răspunsuri, pentru a le depăşi… PNL poate redeveni un pol care să strângă în jur partidele din dreapta democratică autentică”.

Este foarte clar că Bolojan vine cu un alt suflu, dar și cu o altă strategie politică. Nu vom mai lucra local, să așteptăm să ne aducă voturi primarii și șefii de la județ, ci vom lucra la nivel central, pentru a obține voturile altfel, prin țintirea unor categorii largi, în esență liberale – asta pare să fi transmis Ilie Bolojan celor aproape 1.200 de liberali care l-au ales sâmbătă ca șef de partid.

Din acest punct de vedere, poate fi de înțeles de ce premierul nu s-a preocupat prea mult să împartă puterea și geografic. Nu pentru că de la Iași am fi avut candidați veritabili: chiar nu avem… Încât, de ce am mai pretinde? Poate că am fi meritat atunci, ca un oraș capitală regională, măcar ceva oameni în Guvern. Nu neapărat miniștri, deși era logic să fie, dar măcar secretari de stat. Ei bine, nu: am avut unul, dar și acela a fost trimis acasă…

PNL-Bolojan vine așadar cu un nou mesaj referitor la polii locali de putere, fie ei baroni sau doar lideri cu puțină credibilitate națională, cum sunt și cei de la Iași: de acum, politica se face la centru! Poate un mesaj bun pentru țară. Dar sigur un mesaj prost pentru Iași…

