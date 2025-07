Iașul trece la cărțile electronice de identitate: peste 1.300 de cereri, inclusiv pentru bebeluși. Ce beneficii are „buletinul cât un card”

Cartea electronică de identitate (CEI) se eliberează la Iași din mai 2025. Față de cartea de identitate actuală, CEI nu cuprinde domiciliul titularului în formatul tipărit, informația fiind stocată electronic. Actele de identitate actuale vor fi scoase din uz în 2031.

O premieră este că, din luna iunie, CEI este eliberată și copiilor cu vârsta sub 14 ani. „Cel mai tânăr solicitant de CEI are o vârstă de 7 luni”, a declarat Marius Bodoga, director al Serviciului de evidența populației (SEP) Iași.

Costul unei CEI pentru aceștia este de 67 lei în comparație cu pașaportul care costă între 234 și 258 lei, în funcție de vârsta minorului. CEI poate fi utilizată ca document de călătorie în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen. Potrivit SEP Iași, prima CEI se eliberează gratuit pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani, în limita fondurilor PNRR alocate la nivel național în acest sens.

În formatul tipărit al CEI apar numele și prenumele, cetățenia, data nașterii, sexul, imaginea facială, codul numeric personal și semnătura olografă. Toate aceste informații sunt stocate și electronic, alături de alte date, unele introduse în premieră: prenumele părinților, domiciliul, amprente (a două degete) și certificat digital pentru autentificare sau semnătură electronică.

CEI are dimensiune standardizată, conform normelor europene, asemenea unui card bancar, având caracteristici avansate de securitate și anti-contrafacere: este prevăzută cu un cip cu cel puțin 10 elemente de securitate. Un aspect important este că include funcționalitatea de semnătura electronică prin conectarea la anumite aplicații.

Valabilitatea CEI diferă de vârsta titularului: 2 ani (persoanele cu vârsta de până la 2 ani), 4 ani (persoanele cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani), 5 ani (persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani), 10 ani (după împlinirea vârstei de 18 ani) și nelimitat (după împlinirea vârstei de 70 de ani).

Opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate, conform reglementările actuale.

„Timpul de preluare a unei cereri pentru CEI s-a dublat față de cartea tip vechi, context în care am suplimentat numărul de birouri pentru preluarea solicitărilor. Programările online se fac exclusiv pe hubul mai.gov.ro , platformă gestionată de Ministerul de interne”, a declarat directorul SEP Iași.

Potrivit lui Marius Bodoga, SEP Iași a primit, de la începutul anului, peste 30.000 de cereri pentru eliberarea de acte de identitate, iar 1.300 dintre acestea au fost pentru CEI. Alte 25.000 de solicitări au vizat carte de identitate în format vechi (model 1997), iar restul au fost pentru cărți de identitate provizorii (1.400) și vize de reședință (aproape 3.000).

„Pe lângă persoanele care solicitau în mod normal un nou act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani sau expirare, schimbare domiciliu etc., numărul de solicitări s-a majorat substanțial datorită celor care, deși au act de identitate valabil, emis chiar recent, doresc carte de identitate electronică. În plus, o nouă categorie de solicitări, care nu exista înainte de luna iunie 2025, o reprezintă minorii sub 14 ani”, a comentat directorul SEP Iași.