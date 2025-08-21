Iașul trece pe verde: 492 de mașini noi înmatriculate în iulie, cu 77% mai multe decât anul trecut. Dacia și Toyota domină

Iașul își întinerește parcul auto: aproape 500 de mașini noi au fost înmatriculate în iulie, cu 77% mai multe decât în aceeași lună din 2024. Datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată nu doar un record local, ci și schimbări vizibile în profilul cumpărătorilor. Vârsta medie a mașinilor intrate în circulație a scăzut la 10,5 ani, iar interesul pentru hibrid continuă să crească. În timp ce Dacia și Toyota domină la capitolul mașini noi, pe segmentul second-hand ieșenii sunt în continuare atrași de BMW și Audi.

Dacă în iulie 2024 autoturismele noi înmatriculate la Iași reprezentau doar 22% din total, iulie 2025 aduce o schimbare clară: aproape o treime din înmatriculările lunii au fost autoturisme noi. Concret, din cele 1.568 de mașini înmatriculate aici, 492 erau noi (31%), iar 1.076 uzate, comparativ cu 278 de autoturisme noi și 992 uzate în iulie 2024. Pe ansamblu, înmatriculările totale au crescut cu 23%, de la 1.270 la 1.568, însă segmentul autoturismelor noi a înregistrat un avans impresionant de 77%, în timp ce numărul mașinilor uzate a urcat doar cu 8%.

Preferințele ieșenilor: de la Dacia la Toyota

Mărcile preferate de ieșeni în iulie au fost Dacia (17% din total), Volkswagen (15%), BMW (8%) Audi și Toyota (7%) și Renault (6%).

Atunci când au ales să înmatriculeze un autoturism nou, alegerea a fost clar în favoarea mărcii naționale. Din cele 492 de autoturisme noi intrate în parcul auto al județului, 224 au fost Dacia, urmată de Toyota cu 57 de unități (12%), Hyundai cu 7% și Suzuki cu 5%.

Contrastul devine evident dacă privim la preferințele pentru mașinile uzate: aici mărci precum BMW și Audi se regăsesc frecvent, însă în rândul autoturismelor noi apar mult mai rar. În iulie 2025, doar șapte Audi și cinci BMW noi au fost înmatriculate, ceea ce reprezintă 1,4% și respectiv 1% din totalul autoturismelor noi.

Vârsta medie a parcului auto scade treptat

Vârsta medie a autoturismelor înmatriculate la Iași în luna iulie a fost de 10,5 ani, semn că ieșenii au început să opteze pentru mașini ușor mai tinere decât în aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, chiar dacă tendința generală arată o ușoară reînnoire a parcului auto, o parte semnificativă a mașinilor rămâne mai veche: cele mai multe, adică 8% din total, erau fabricate în urmă cu 14 ani, iar cea mai veche dintre mașinile înmatriculate avea 28 de ani.

Chiar și așa, înmatriculările „au întinerit” față de anul trecut. În iulie 2024, șapte dintre autoturismele înmatriculate aveau între 30 și 47 de ani. Pe fondul acestor date, se conturează imaginea unui parc auto în tranziție: vechile modele încă circulă, dar interesul pentru mașinile mai tinere și mai moderne crește, semnalând treptat schimbarea preferințelor șoferilor ieșeni.

Rable de lux: viteză și stil chiar și la vârste mai mari

Vârsta e doar un număr, se spune, iar pentru proprietarii a trei dintre autoturismele uzate recent înmatriculate la Iași acest număr pare să conteze mai puțin. Alte cifre au fost mai importante: capacitatea cilindrică și puterea motorului. Astfel, cele mai impresionante «rable de lux» aduse în județ în iulie au fost un Lamborghini Huracan din 2017, cu 5.204 cm³ și 449 kW, un BMW M5 din 2002, cu 4.941 cm³, și un Porsche Panamera produs în 2013, cu 4.806 cm³ și 316 kW – mașini care, deși diferite ca vârstă, atrag priviri și admirație prin performanță.

Hibridul câștigă teren, dieselul pierde

Pe măsură ce parcul auto se întinerește, se schimbă și preferințele pentru tipul de motorizare. În iulie 2024, aproape jumătate din autoturismele noi înmatriculate erau hibrid (49%), 37% pe benzină, iar dieselul avea o pondere de doar 8%. Un an mai târziu, diferențele s-au accentuat: înmatriculările de autoturisme hibrid au crescut cu 58%, de la 253 la 401 unități, iar cele pe benzină cu 45%. În schimb, dieselul a rămas aproape constant, cu o creștere de doar 1%, de la 678, la 687 unități. Evoluția arată cum preferințele ieșenilor se orientează tot mai mult către motorizările noi, mai eficiente și mai prietenoase cu mediul, în timp ce dieselul pierde treptat teren.

Schimbările de pe piața auto nu se limitează doar la mașinile noi. Privind totalul înmatriculărilor, atât noi, cât și uzate, se observă că dieselul pierde teren: ponderea mașinilor pe motorină a scăzut de la 53% în iulie 2024 la 44% în iulie 2025. În același timp, hibridele și-au crescut prezența, de la 20% la 26%, iar autoturismele pe benzină au urcat de la 24% la 29%. În schimb, mașinile electrice au stagnat la 2% din totalul înmatriculărilor, semn că tranziția spre propulsia electrică este încă timidă în județul Iași.

Autoturismele noi, preferate de companii

Profilul deținătorilor de autoturisme noi a suferit și el schimbări vizibile. În iulie 2025, împărțirea între companii și persoane fizice a fost aproape egală, cu un ușor avantaj pentru firme: 250 de mașini (50,8%) au fost înmatriculate de companii, iar 242 (49,2%) de persoane fizice. În urmă cu un an, situația era cu totul diferită: din cele 278 de autoturisme noi înmatriculate în iulie 2024, 173 (62%) au ajuns în proprietatea persoanelor fizice, iar doar 105 (38%) au fost cumpărate de companii.

Această evoluție nu surprinde, având în vedere avantajele fiscale ale firmelor: achiziția unei mașini reprezintă o cheltuială deductibilă, iar leasingul financiar sau operațional oferă adesea condiții mai bune decât creditele pentru persoane fizice. Totodată, diferența față de anul trecut poate fi interpretată și ca un efect de „recuperare”: în 2024, mulți cumpărători individuali achiziționau mașini cu economii proprii sau credite mai ieftine contractate anterior; în 2025, restricțiile financiare i-au temperat, în timp ce companiile și-au continuat ritmul obișnuit de înmatriculări.

În iulie 2025, Iașul a înregistrat un salt semnificativ în reînnoirea parcului auto. Creșterea numărului de mașini noi, preferința tot mai mare pentru hibride și echilibrul între cumpărătorii privați și companii conturează un profil al pieței locale aflat într-o tranziție vizibilă. Preferințele se mută de la vechile modele spre autoturisme mai tinere, eficiente și adaptate noilor cerințe de mediu, semn că gusturilor și nevoilor șoferilor ieșeni încep să se schimbe.

