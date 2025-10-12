Iașul urcă în topul industriei muzicale: două firme locale în primele 5 la nivel național, cu portofolii de artiști și cifre spectaculoase

Știați că două dintre cele mai influente case de discuri din România au sediul în Iași? Roton SRL și Schubert Music Publishing SRL au generat împreună, în 2024, peste 9 milioane de euro cifră de afaceri. Și nici nu e de mirare, având în vedere portofoliile pe care le gestionează: artiști precum Inna și Alexandra Stan se află sub umbrela companiilor ieșene. Cu astfel de performanțe, Iașul urcă decis în topul industriei muzicale naționale.

Industria muzicală din Iași dă tonul la nivel național. Două firme locale urcă în topul caselor de discuri din România. Este vorba despre Roton SRL și Schubert Music Publishing SRL, companii care au intrat în top 5 al celor mai mari jucători de piață din România, alături de giganți precum Universal Music și Cat Music. Cu cifre de afaceri solide, portofolii de artiști consacrați și o strategie de expansiune bine conturată, Iașul devine un pol de influență în producția muzicală românească.

Iașul, pe frecvența performanței: două labeluri locale în topul național al industriei muzicale

Roton SRL, cu sediul în Iași, ocupă locul 3 la nivel național, cu o cifră de afaceri de 24,7 milioane lei și un profit net de 3,5 milioane lei. Firma are în portofoliu artiști de top precum Inna, Akcent, Fly Project, Alexandra Stan, Manuel Riva, Connect-R, Amna și Bosquito, iar colaborarea cu Warner Music Group până în 2020 a permis extinderea internațională a licențelor.

Pe locul 4 se află Schubert Music Publishing SRL, cu sediul tot în Iași, care a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 21,3 milioane lei și un profit net de 1,8 milioane lei. Firma este controlată de grupul austriac Schubert Music Europe, dar acțiunile sunt împărțite și cu antreprenorii ieșeni Dan Cristian Muraru, Radu Cătălin Muraru și Bogdan Maxim — aceeași echipă care figurează și în acționariatul Roton SRL. Cu un portofoliu axat în special pe artiști internaționali, compania activează în zona de publishing și licențiere muzicală, consolidându-și poziția în topul național printr-un model de business mixt, cu capital străin și expertiză locală.

În paralel, ROTON MUSIC PUBLISHING SRL — o firmă mai mică din același grup — a înregistrat o creștere spectaculoasă: +151% la cifra de afaceri și +110% la profit. Cu doar 6 angajați, firma a ajuns la 8,8 milioane lei rulaj în 2024, semn că segmentul microîntreprinderilor din muzică poate scala rapid dacă este bine gestionat.

Tot din Iași, MIXTON MUSIC SRL și WORLD WIDE MUSIC SRL demonstrează că performanța nu depinde de dimensiunea echipei. Cu doar 2 și respectiv 1 angajat, cele două firme au raportat profituri nete de 500.000 lei și 299.000 lei, în condițiile unor cifre de afaceri de 2,1 milioane lei și 600.000 lei.

Cifre și tendințe – Cum se conturează ecosistemul muzical din Iași în 2024?

Firmele ieșene care figurează în topul național al industriei muzicale domină detașat clasamentul local, potrivit datelor înregistrate de Camera de Comerț și Industrie Iași. Conform evidențelor fiscale ale Registrului Comerțului, în 2024, numărul companiilor active în domeniul producției și editării muzicale din județ a crescut la 26, față de 22 în anul precedent — o evoluție care confirmă interesul tot mai mare pentru acest sector creativ. La nivel național, sunt înregistrate 833 de entități cu activitate similară, însă doar cinci au depășit pragul de 20 milioane lei cifră de afaceri. Dintre acestea, două sunt din Iași.

Evoluția cifrelor din acest segment de piață ne arată că industria muzicală din capitala Moldovei se conturează ca un ecosistem antreprenorial cu capital mixt, eficiență operațională și o marjă medie de profit net între 20% și 40%. În unele cazuri, cum este WORLD WIDE MUSIC SRL, profitabilitatea depășește 45%, chiar și cu un singur angajat, o demonstrație clară a potențialului de eficiență în acest sector.

Creșterea accelerată a microîntreprinderilor, consolidarea brandurilor locale și extinderea portofoliilor de artiști arată că Iașul nu mai este doar un oraș cu tradiție culturală, ci un jucător activ în industria muzicală românească. Cu două firme în top 5 național și o rețea de producători în expansiune, Iașul își revendică locul pe harta muzicii comerciale și independente din România.

