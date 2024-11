Iașul va avea cel mai mare parc de distracție din regiune

Wonder Drift, una din primele piste de drift karting indoor din România, parte a complexului Wonder City, va fi deschisă la Iași săptămâna aceasta, pe 29 noiembrie. Proiectul, dezvoltat de omul de afaceri Bogdan Gheorghiu promite să devină un punct de atracție major în regiune, oferind o combinație unică de distracție și educație pentru întreaga familie. Gheorghiu a explicat pentru „Ziarul de Iași” că motivația acestui proiect provine din dorința de a le oferi copiilor activități educaționale prin practică, inspirate de principiul „learn more by doing (n.r.- învățăm mai mult prin practică)”. Wonder City va fi amplasat în proximitatea magazinului Jumbo și include activități diverse, de la karting electric la zone de relaxare și simulatoare. Investitorii se așteaptă să atragă un public numeros din Iași și din împrejurimi, inclusiv din Republica Moldova.

Lansarea acestui proiect care se anunță provocator pentru zona de divertisment din Iași are loc săptămâna aceasta, pe 29 noiembrie, odată cu inaugurarea Wonder Drift. Proiectul se întinde pe o suprafață de peste 10.000 mp, lângă magazinul Jumbo. Proiecțiile de trafic sunt impresionante: peste 140.000 de copii și 96.000 de adulți sunt așteptați anual să participe la activitățile propuse. Printre acestea se numără peste 15 activități sportive antrenante, atât indoor, cât și outdoor: perete de escaladă, traseu survivor, tir cu arcul, minigolf, skatepark, nerf combat, tiroliană urbană și squash.

Omul de afaceri Bogdan Gheorghiu, coproprietar al complexului Egros și dezvoltator al complexului rezidențial Newton Tătărași, susține că va investi circa milioane de euro în parcul de distracție. Ideea acestui proiect îi aparține lui Bogdan Gheorghiu alături de Vlad Baba, directorul general al companiei, care ulterior s-a implicat în dezvoltarea și gestionarea operațiunilor.

O atracție pentru Regiunea Nord-Est și Republica Moldova

Wonder City se adresează atât locuitorilor din Iași, cât și celor din județele vecine și Republica Moldova. Investiția va fi realizată în mai multe etape și va include două mari zone tematice: Wonder Drift, una dintre puținele piste de drift karting electric indoor din România, care va fi inaugurată la sfârșitul acestei săptămâni, și Wonder Life, un orășel în miniatură, care va fi lansat anul viitor.

Bogdan Gheorghiu a explicat pentru „Ziarul de Iași” că motivația din spatele acestui proiect vine din propria experiență de părinte. A observat că, în Iași, oferta actuală de activități care să le permită să petreacă timp de calitate împreună este destul de limitată.

„Ca părinte, mi-am dorit să creez un loc unde copiii să învețe prin practică, să exploreze și să se dezvolte în mod activ. M-am ghidat după principiul «learn more by doing», pentru că știu că cel mai ușor învață atunci când pot experimenta direct, de aici și ideea pentru acest orășel. Însă proiectul nu se adresează doar locuitorilor din Iași, ci include județele învecinate și Republica Moldova, oferind astfel oportunități educaționale și recreative pentru cât mai mulți copii”, a declarat Bogdan Gheorghiu pentru „Ziarul de Iași”.

Circuitul din Iași are ca model pista Ferrari World – Abu Dhabi

Inițiatorul proiectului ne mai spune că pista modernă este destinată tuturor pasionaților de adrenalină, indiferent de vârstă, oferind o experiență pe o suprafață semi-aderentă. Wonder Drift a fost creat cu ajutorul unui campion mondial de Formula 2 și al unei companii de top în domeniu, care au contribuit la realizarea proiectului. Inspirat din Dubai, circuitul a fost conceput având la bază experiența creatorilor pistei de karting din Ferrari World – Abu Dhabi.

Pista tehnică are peste 400 de metri și include karturi duble, astfel încât părinții pot însoți copiii și pot experimenta împreună adrenalina pilotajului. Mai mult, vizitatorii pot încerca activități de distracție suplimentare, cum ar fi realitatea virtuală și simulatoarele auto, folosite și de piloții de raliu în antrenamentele lor.

Educaţie financiară: câștigul de bani și cheltuirea lor

Wonder Life, un orășel în miniatură, va fi lansat în primăvara anului 2025, arată omul de afaceri ieșean. Aici, copiii vor putea explora peste 40 de meserii prin activități interactive. În Wonder Life, prichindeii și tinerii își vor putea răspunde la întrebarea „Ce vrei să te faci când vei fi mare?” și pot învăța diferite meserii prin joacă, folosind bani special creați pentru acest orășel (Wonder Money).

Mai exact, la intrare, după ce părinții achită costul biletului, cei mici vor primi un cec, iar cu acesta vor merge pentru început la Banca Wonder și îl vor schimba în bancnote (Wonder Money), folosite pentru a crea o experiență realistă de gestionare a banilor. Zona de indoor va fi axată pe edutainment (n.r.- educație prin divertisment), iar zona outdoor va fi alocată pentru diferite atracții sportive, astfel încât toți participanții să poată descoperi dacă au o înclinație spre un sport anume, dar și să îi încurajeze să practice sportul. În Wonder Life, copiii vor avea parte și de alte activități distractive. Complexul va dispune de un restaurant cu terasă, iar în zona outdoor, proiectul include și un mic aqua park.

