Iașul va cumpăra încă 10 tramvaie noi: achiziție finanțată din fonduri europene. În total vor fi 60 de tramvaie noi pe străzile din oraș

Municipalitatea ieșeană vrea să cumpere 10 tramvaie moderne care să completeze flota înnoită din transportul public. Achiziția este estimată la o valoare de 160 milioane lei (inclusiv TVA).

Proiectul va fi depus spre finanțare prin intermediul Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027, în cadrul unui apel pentru sprijinirea investițiilor în mobilitate urbană. Înainte de acest pas, Consiliul Local (CL) Iași se va reuni (vineri) într-o ședință extraordinară pentru a aproba detaliile tehnice ale proiectului.

Iașul va avea o flotă de 60 de tramvaie moderne

În ultimii ani, Primăria a semnat trei contracte de furnizare a unor vehicule noi. Două dintre acestea au fost duse la bun sfârșit, finanțarea fiind asigurată tot de Uniunea Europeană: 16 tramvaie de la PESA (Polonia) și alte 16 de la Bozankaya (Turcia), toate tramvaiele având o lungime de 30 metri.

În prezent, este în derulare cel de-al treilea contract, pentru livrarea a 18 tramvaie cu o lungime de 22 metri, cu finanțare PNRR, acordul fiind semnat la începutul anului 2024. Până la acest moment, la Iași au ajuns 6 tramvaie, iar celelalte 12 ar urma să fie livrate până la finalul anului.

Cu noua achiziție programată în următorii ani (10 tramvaie cu o lungime de 22 metri), Iașul va avea, până cel târziu în 2029, o flotă cu 60 de tramvaie moderne. Numărul rămâne însă insuficient pentru a deservi întreaga rețea de transport de la Iași. Astfel, în continuare vor rămâne rute care nu vor beneficia în mod frecvent de tramvaie moderne, un exemplu de notorietate fiind traseul 7 (Canta – Țuțora) unde, zilnic, circulă doar un tramvai nou, restul vehiculelor având perioada de exploatare depășită și un nivel foarte ridicat de zgomot. Situații similare sunt și pe alte trasee.

„Tramvaiele trebuie să fie noi, să corespundă legislației naționale în vigoare și normelor europene cu privire la zgomot, să fie confortabile, cu podea 100% coborâtă pe toată suprafața disponibilă pentru pasageri, acționate în curent alternativ, cu echipamente electronice de putere și comandă cu microprocesor, cu recuperare de energie la frânare și cu o viteză maximă de circulație de 70 km/oră, reglabilă, limitată electronic la 50 km/oră”, se arată într-un referat întocmit de Ștefan Chirilă, director în cardrul Primăriei, document-suport pentru aprobarea proiectului de către consilierii locali.

Capacitatea fiecărui vehicul trebuie să fie de minimum 135 locuri, iar 30 dintre acestea să fie pe scaune fixe.

Proiecte pentru reabilitarea liniilor de tramvai

În cadrul PRNE 2021 – 2027, Primăria are în plan să depună alte două proiecte cu impact asupra transportului public. Una dintre inițiative presupune reabilitarea liniei de rulare în Copou, între Biblioteca Centrală Universitară și rond Triumf.

Celălalt proiect va aduce schimbări majore în traficul din zona Palatului Culturii. Investiția are două componente: reabilitarea liniei de tramvai pe traseul Anastasie Panu – Podu Roș și amenajarea unei căi noi de rulare din Podu Roș pe str. Sf. Lazăr, până la intersecția cu str. Anastasie Panu.

Conform Primăriei Iași, pe străzile Anastasie Panu, Palat și Sf. Lazăr va fi creat un „inel” cu circulație cu sens unic de coborâre pe strada Palat spre Podu Roș și cu sens unic de urcare dinspre Podu Roș pe strada Lazăr până la intersecția cu strada Anastasie Panu. Linia de tramvai va fi mutată la bordură.

Cele două proiecte pentru modernizarea și extinderea liniilor de tramvai au o valoare cumulată în jurul sumei de 250 milioane lei.

