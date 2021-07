Iașul va reuni crema dermatologiei (P)

În perioada 20-24 iulie, Iașul va găzdui cea de-a X-a ediție a Primăverii Dermatologice Ieșene (PDI), o manifestare națională cu participare internațională care a devenit un nume important pe harta evenimentelor medicale elitiste din Sud-Estul Europei. Cu peste 2.500 de participanţi, peste 100 de lectori consacraţi din ţară şi din străinătate, PDI are un standard ştiinţific greu de egalat, programul manifestării fiind reprezentat de o succesiune de cursuri, workshopuri și prelegeri cu impact teoretic şi practic imediat. Tot ceea ce este nou şi valoros în dermatologia la interfața cu alte specialită medicale este prezentat, în avanpremieră, la PDI 2021. Ediția aniversară din acest an îi va avea ca președinți de onoare pe prof. dr. Andrew Nicolaides (Marea Britanie), prof. dr. Torello Lotti (Italia), prof. dr. Niazi Khursow (SUA), prof. dr. Viorel Scripcariu (rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa Iaşi), prof. dr. Călin Giurcăneanu (președintele Societății Române de Dermatologie, București) și prof. dr. Lăcrămioara Ionela Şerban (decanul Facultății de Medicină din cadrul UMF „Grigore T. Popa” Iaşi), iar ca vicepreședinţi pe prof. dr. Diana Deleanu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj), cercetătorul științific gr. I dr. Vasile Benea (Bucureşti), conf. dr. Daniel Boda (Bucureşti), conf. dr. Daniel Constantin Brănişteanu (Iaşi), șef lucrări dr. Mihai Glod (directorul Spitalui CFR Iași), dr. Alin Nicolescu (secretarul Societății Române de Dermatologie, București), dr. Daniel Costache (București) și dr. Dana Mihaela Jianu (București).

„Cea de-a X-a ediţie a Primăverii Dermatologice Ieşene va fi o ediție aniversară ce va rămâne cu siguranță în istoria școlii dermatologice românești. Având în vedere situația mondială și națională creată de infecția cu COVID-19, vă anunțăm că și anul acesta se va desfășura online, în condiții de totală siguranță pentru participanți, lectorii naționali și internaționali, partenerii din industria farmaceutică, cât și pentru întreaga populație”, a spus prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu, fondatorul PDI, șeful Clinicii de Dermatologie din cadrul Spitalului CFR și președintele manifestării, alături de prof. univ. dr. Simona Roxana Georgescu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București). Ca o noutate și în semn de gratitudine, în acest acest an, toate cadrele didactice ale UMF Iași au fost invitate să participe gratuit, la fel și cadrele medicale ale Spitalului CFR Iași. Cursurile, workshopurile și prelegerile vor fi susținute de peste 100 de lectori naționali și internaționali. „Toți acești participanți de peste hotare care își aduc contribuția la succesul unei manifestări științifice desfășurate în universitate oferă elemente de noutate în primul rând, apoi împărtășesc din experiența lor care altfel nu ar putea fi cunoscută dacă nu ar exista astfel de evenimente. Într-adevăr, Primăvara Dermatologică Ieșeană a avut mereu participări importante din domeniul dermatologiei din întreaga lume și toți lectorii invitați au prezentat lucrări cu un conținut ridicat științific și de valoare foarte mare a actului dermatologic”, a precizat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Manifestarea a fost concepută sub aspectul interdisciplinarității, o viziune nouă încă de acum zece ani, în care nu numai o specialitate a fost implicată, ci multiple specialități, ceea ce demonstrează că medicina nu trebuie văzută pe bucăți, ci în ansamblul ei. „Acesta a fost argumentul suprem în susținerea evenimentului medical, alături de multitudinea de participanți și cumulul de conferințe care au avut loc cu această ocazie. Bolnavul nu trebuie văzut pe bucăți, adică atenția nu trebuie canalizată pe o anumită afecțiune, ci trebuie privit ca un întreg pentru că nu numai un organ suferă, ci mai multe. Așa trebuie văzută medicina, ca un întreg”, a punctat și prof. univ. dr. Lăcrămioara Ionela Șerban, decanul Facultății de Medicină Iași.

Evenimentul este unul foarte important și pentru tinerii în formare, studenți, medici rezidenți. „Sunt sesiuni de postere dedicate tinerilor medici, indiferent că sunt rezidenți sau specialiști. Dimensiunea unei manifestări nu permite mereu ca toți participanții să prezinte lucrarea la sală, de la un pupitru, pentru că timpul este limitat. Această sesiune de postere oferă șansa, mai ales tinerilor, indiferent că sunt rezidenți sau specialiști, să își facă publice rezultatele activității lor. Nu doar că participarea lor este importantă, ci și imperios necesară. Este în preocuparea universității această strategie de a-i atrage în astfel de activități”, a precizat prof. univ. Dr. Luminița Smaranda Iancu, prorector pe studii postuniversitare și formare profesională continuă în cadrul UMF.

Ca în fiecare an, partenerii din industria farmaceutică vor prezenta noutăţile terapeutice ale anului 2021, continuând parteneriatul valoros cu profesioniştii în domeniul medicinei.

Această manifestare ştiinţifică elitistă este organizată, an de an, de către ADEM (Asociaţia Dermatologilor din Iaşi), sub egida prodigioasă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, a Societății Române de Dermatologie, a Societății de Medici și Naturaliști, a Colegiului Medicilor, a Colegiului Farmaciştilor și a Spitalului Clinic Căi Ferate din Iași. Centrul logistic al manifestării va fi găzduit de amfiteatrul din clădirea „Nicolae Leon”, de unde vor fi transmise toate conferințele incluse pe agenda PDI.