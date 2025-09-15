Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame, terase uriașe și prețuri de sute de mii de euro

Apartamentele tip penthouse câștigă teren și la Iași, unde dezvoltatorii imobiliari par să fi înțeles că ultimul etaj vinde nu doar metri pătrați, ci și un anumit stil de viață. Încetul cu încetul, ideea că în apartamentul de la ultimul etaj îți va ploua în casă prin acoperișul nereparat de asociația blocului începe să pălească, pe măsură ce noi complexuri rezidențiale se lansează în oraș. Dar care sunt prețurile la care poate fi cumpărată în Iași o astfel de locuință și ce priveliște oferă penthouse-urile ieșene? Am selectat 11 oferte de pe imobiliare.ro, din diverse zone din municipiu sau din imediata apropiere a orașului.

Conceptul de „penthouse” s-a născut în Statele Unite, în anii ’20, când zgârie-norii abia începeau să schimbe silueta orașelor. Dezvoltatorii au descoperit atunci că ultimul etaj poate fi transformat dintr-un simplu spațiu tehnic într-o locuință spectaculoasă, cu terase mari și priveliști unice. Moda s-a răspândit rapid în Europa și, mai târziu, și în România.

La Iași, oraș cu relief fragmentat și dealuri care oferă perspective naturale, apartamentele de tip penthouse au devenit în ultimii ani un produs premium, căutat atât pentru confort, cât și pentru statutul pe care îl conferă. Terase generoase, încălzire în pardoseală și priveliști asupra orașului sunt elementele comune ale ofertelor actuale. Prețurile variază însă semnificativ, de la puțin peste 200.000 de euro până la peste jumătate de milion.

Atrium Garden, Valea Lupului – un penthouse cu terasă și două locuri de parcare: 215.000 euro

Valea Lupului a devenit în ultimii ani unul dintre polii rezidențiali ai Iașului, iar dezvoltările noi au încercat să aducă aici un aer de comunitate. În complexul Atrium Garden, format din nouă blocuri cu regim redus de înălțime, se află un penthouse de 83 de metri pătrați utili, completat de o terasă de aproape 40 de metri pătrați și un balcon secundar.

Apartamentul este oferit la vânzare pentru 215.000 de euro și este descris ca fiind un penthouse cu trei camere, poziționat la etajul cinci (din cinci). Complexul este securizat și închis, cu spații verzi, curți comune și alei de acces, două locuri de parcare fiind incluse în preț.

Spre deosebire de alte penthouse-uri, care au alăturat în ofertă și cuvântul „lux” alături de cel de penthouse, acesta este ofertat ca fiind de comfort 3, ceea ce înseamnă că apartamentul beneficiază de dotări standard, finisaje funcționale și o compartimentare practică, fără luxuri sofisticate.

Rata lunară pentru a cumpăra acest penthouse cu dotări standard e ceva mai mică decât salariul mediu pe economie: pornește de la 4.855 RON/lună, potrivit unui anunț publicat pe platforma imobiliare.ro.

299.500 euro: River’s Towers, Tudor Vladimirescu – priveliște panoramică de la etajul 13

Dacă în țări occidentale numărul 13 este evitat când vine vorba de clădiri, etaje sau numerotarea apartamentelor, unul dintre penthouse-urile scoase la vânzare în Iași promite norocoșilor care vor plăti aproape 300 de mii de euro (sau, în rate, de la 6.765 lei/lună) să se bucure de o vedere largă asupra blocurilor din Tudor Vladimirescu, de la etajul 13 din blocul A1 din complexul River’s Towers.

Apartamentul de 155 mp are și o terasă de 261 de metri pătrați, completată de două balcoane, care dezvăluie o priveliște panoramică asupra blocurilor din oraș.

Penthouse-ul este clasificat ca locuință de lux, este decomandat, are beci și curte comună, iar locul de parcare subteran este inclus.

În ceea ce privește dotările tehnice, centrala termică proprie și încălzirea prin pardoseală garantează confortul termic pe tot parcursul anului, în timp ce trei aparate de aer condiționat permit reglarea optimă a temperaturii. Tâmplăria cu profil de aluminiu cu șase camere și trei foi de sticlă, izolarea exterioară cu vată bazaltică și ușa metalică oferă atât protecție termică, cât și siguranță. Două lifturi moderne, cu capacități de șase și patru persoane, facilitează accesul la etaj – așa că spaima că veți urca 13 niveluri pe scări nu are neapărat o justificare.

292.500 euro: River’s Towers, Tudor Vladimirescu – două terase și 414 metri pătrați de spațiu

Tot la etajul 13 al River’s Towers, în cartierul Tudor Vladimirescu, se află un penthouse finalizat și intabulat, listat la 292.500 de euro, cu posibilitatea de achiziție în rate ce încep de la 6.605 RON/lună. Apartamentul are o suprafață utilă de 154 de metri pătrați și este completat de două terase impresionante: una de 52 mp și cealaltă de 208 mp, ceea ce duce suprafața totală la 414 mp.

Mai ieftin cu 7.000 de euro decât cel prezentat înainte, acest penthouse se laudă cu patru aparate de aer condiţionat și cu tâmplărie de aluminiu cu șapte camere și trei rânduri de sticlă. Iar dacă vorbim de camere, compartimentarea acestui penthouse pune în valoare lumina naturală: livingul, bucătăria open space și zona de luat masa se deschid către exterior, iar cele două dormitoare mari, alături de băi și spațiile auxiliare, fac ca locuința să fie descrisă drept confort lux, decomandată, cu două balcoane, beci, parcare și garaj incluse.

Conest Grand Residence – penthouse de lux 432 mp, 579.000 € + TVA

Tot în Tudor Vladimirescu, dar de această dată în complexul Conest Grand Residence, se află un penthouse de lux, complet utilat și mobilat, distribuit pe două niveluri, oferit la vânzare pentru 579.000 € + TVA, cu rate începând de la 15.821 RON/lună. Suprafața totală de 432 mp include 212 mp utili, plus peste 200 mp de terasă panoramică cu vedere 360° asupra orașului de la etajul 11. În vedere amplă se poate admira Bahluiul, o parcare plină cu mașini, blocuri și un furnal.

Primul nivel găzduiește un living de 53 mp, bucătărie cu spațiu de depozitare și zonă de dining, două dormitoare cu băi proprii, dressing și birou, două logii și un grup sanitar pentru spațiile comune. Al doilea nivel oferă saună, baie și acces către terasa care poate fi transformată într-un rooftop privat.

Apartamentul este descris ca fiind de comfort lux, decomandat, cu două balcoane, aer condiționat, încălzire prin pardoseală, centrală proprie, beci și un loc de parcare. Cu o rată egală cât trei salarii medii pe economie, este o locuință care combină rafinamentul cu viața urbană contemporană, perfectă pentru cei care caută mai mult decât confort: statut și intimitate, într-un ansamblu de elită cu pază și supraveghere video.

297.000 € + TVA: Penthouse nou în complexul Himson, 251,2 mp

Oferit la vânzare în complexul Himson din sudul Iașului, acest penthouse finalizat în 2022 se află la etajul 9 din 9 și promite să impresioneze prin priveliștea liberă asupra râului Bahlui, B-dul Chimiei și zona Bucium. Suprafața totală este de 251,2 mp, dintre care 88,3 mp utili, iar terasa generoasă de 162,9 mp completează experiența locuirii de lux.

Apartamentul este compartimentat în trei camere open-space și două băi, fiecare cameră având acces direct la terasa spectaculoasă, dotată cu pergole de beton care oferă zone de semi-umbră.

Locuința este evaluată ca confort lux, decomandată, cu un balcon, aer condiționat, centrală proprie, centrală a imobilului, încălzire prin pardoseală și curte comună. Complexul oferă două lifturi, parcare subterană pe două nivele și spații comerciale la parter, inclusiv Carrefour și studio de antrenamente. Dotările sunt premium: pardoseală din parchet triplu-stratificat , placări cu marmură, tâmplărie PVC cu 7 camere, încălzire prin pardoseală, centrală termică individuală și dotări smart.

Parcarea subterană este opțională, la 18.000 euro + TVA, iar achiziția se poate finaliza rapid: aproximativ 5 zile pentru plata cash sau circa o lună cu credit bancar, cu rate pornind de la 8.115 lei/lună.

405.150 € + TVA: Penthouse în Copou, 193 mp utili + 27,5 mp terasă

Acest penthouse promite cumpărătorilor o priveliște mai verde decât toate celelalte. Aflat într-o construcție finalizată în 2023, apartamentul de lux se află la etajul 11 din 12 al unui ansamblu rezidențial de pe Aleea Mihail Sadoveanu din zona Copou. Proprietatea are 192,95 mp utili și o terasă de 27,50 mp, și se vinde pentru 405.150 € + TVA. În rate, plata lunară pornește de la 11.070 lei/lună.

Locuința include cinci camere decomandate, două băi și o bucătărie, cu lumină naturală din abundență în interior. Finisajele „la gri” permit personalizarea spațiilor conform preferințelor proprietarului. Tâmplăria PVC premium, geamurile triplu izolate și ușile cu feronerie antiefracție asigură confort și siguranță. Evident, și acest penthouse e cu încălzire în pardoseală.

420.000 €: Penthouse de lux în Tătărași, cu terasă panoramică de 120 mp

În Tătărași, la etajul 9 al unui complex rezidențial finalizat în 2022, este oferit la vânzare unul dintre cele mai scumpe penthouse-uri din această listă: are trei camere, cu o suprafață utilă de 102 mp și o terasă mai mare decât apartamentul, de 120 mp. Locuința se vinde complet mobilată și utilată, inclusiv cu două locuri de parcare subterane și o boxă de 16 mp – facilități care îi conferă un avantaj clar față de alte locuințe din zonă. Rata lunară pleacă de la 9.484 lei.

Designul apartamentului pune în valoare lumina naturală și spațiul: livingul și bucătăria open-space devin punctul central al locuinței, iar dormitorul matrimonial și cel secundar oferă intimitate și confort. Terasa panoramică transformă apartamentul într-un spațiu privat de relaxare, accentuează anunțul de vânzare, ideal pentru seri în aer liber, grătar sau amenajarea unei mici grădini urbane, cu o priveliște care domină împrejurimile și aduce senzația de libertate rar întâlnită în Iași.

365.000 € + TVA: Penthouse în Tătărași cu terasă de peste 600 mp

Tot în Tătărași, la etajul 9 al unui imobil aflat încă în construcție, este oferit la vânzare un penthouse cu cinci camere, o suprafață utilă de 135 mp și o terasă impresionantă de 614 mp. Priveliștea panoramică către lac, pădure și oraș promit să transforme acest apartament într-o adevărată bijuterie.

Construcția urmează să fie finalizată în 2026, iar complexul exclusivist în care se află penthouse-ul e ofertat cu facilități atent gândite: spații verzi, locuri de joacă pentru copii, parcări securizate și acces facil la transportul public. Proximitatea lacurilor și a pădurilor creează un cadru liniștit, ideal pentru momente de relaxare, iar legătura rapidă cu centrul orașului, școli și centre comerciale adaugă confort practic zilnic. Asta pentru cine are 365.000 de euro + TVA sau un venit suficient de mare încât să-și permită rate lunare care pleacă de la circa 10.000 lei lună.

224.300 €: Penthouse cu trei camere aproape de primar, în Galata

La un preț mai mic decât cele din Tătărași, un penthouse din Galat, situat la etajul 5 de pe Platoul Însorit, vine la vânzare cu o terasă de 122 mp și o suprafață utilă de aproape 87 mp. TVA-ul este deja inclus în prețul afișat, iar rata lunară pornește de la 5.065 lei. Clasificat în categoria confort lux, și acest penthouse oferă încălzire în pardoseală și alte dotări premium. Ce nu e inclus în preț e parcarea: 6.000 euro suprateran sau 8.000 euro pentru un loc de parcare subterană.

211.000 €: Penthouse în Bucium cu terasă de 91 mp

În Bucium, un cartier apreciat pentru combinația dintre liniște și apropierea de natură, un penthouse cu două camere și 62 mp utili, la care se adaugă și o terasă generoasă de 91 mp, cu vedere către oraș și zonele verzi din jur, se vinde cu 211.000 €. Apartamentul, finalizat în 2023 și situat la etajul 4 (într-un bloc din zona Family Market) oferă intimitate și lumină naturală, cu un living deschis spre bucătărie și un dormitor separat, ambele conectate vizual cu terasa.

Locuința beneficiază de lift și are disponibile două locuri de parcare, contra cost, ceea ce completează confortul oferit de amplasamentul liniștit, dar crește prețul achiziției. Fără parcări, rata lunară începe de la 4.765 lei, în funcţie de perioadă.

550.000 €: Penthouse cu vedere spre Palas Mall

În centrul Iașului, vis-a-vis de Palas Mall, se află un penthouse care combină confortul unei locuințe spațioase cu avantajele unei vieți urbane la îndemână. Cu 4 camere distribuite pe două niveluri, apartamentul ocupă etajele 11 și 12 ale unui bloc finalizat în 2018, cu o suprafață utilă de 130 mp.

Interiorul este parțial mobilat și utilat, cu două băi, dressing, două balcoane și facilități moderne precum încălzire prin pardoseală, aer condiționat și centrală proprie pe gaz. Tâmplăria PVC, gresia și parchetul completează finisajele, oferind o senzație de apartament bine întreținut.

Penthouse-ul include două locuri de parcare, ceea ce îl face potrivit pentru cei care doresc confort și acces facil în centrul orașului, dar și intimitate. Prețul este de 550.000 euro, negociabil, cu predare la cheie prin notar. Sau cu rate de la 12.420 lei/lună.

Vederea panoramică spre Palas Mall și proximitatea față de principalele puncte de interes ale orașului transformă acest penthouse într-o opțiune de top pe piața imobiliară din Iași. Mai ales pentru cei cărora le place shoppingul la Mall.

Pentru cumpărătorii de penthouse-uri, locuințele de la ultimul etaj oferă luxul de a avea orașul la picioarele lor – picioare încălzite cu sisteme moderne instalate în pardoseală. Pentru bani mulți, locuințele de la etajele superioare trebuie însă să se ridice la înălțimea așteptărilor și să ofere o experiență superioară a locuirii – departe de gălăgia vecinilor și de mirosul gazelor de eșapament din aerul urban, cu terase care sunt extensii naturale ale livingului.

Publicitate și alte recomandări video