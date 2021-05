Iata care sunt cele mai bune motive pentru a alege o oferta de cazare in Olimp! (P)

Daca vrei ca in aceasta vara sa te bucuri de farmecul Marii Negre si sa ai parte, in mod egal, de liniste si de distractie, inseamna ca a venit momentul sa rezervi o oferta de cazare Olimp. Descopera, in continuare, mai multe despre statiunea situata in nordul litoralului romanesc, dar si despre cum trebuie sa procedezi pentru a te bucura de cele mai convenabile oferte de cazare aici.

Olimp – istoric si pozitionare geografica

Fiind cea dintai statiune a litoralului dintre cele sase situate intre lacul Tatlageac si Mangalia, Olimp este alegerea perfecta pentru cei care vor sa se bucure de o vacanta revigoranta pe malul Marii Negre. Cele sase statiuni sunt cunoscute drept zona Comorova sau Mangalia-Nord si se intind pe o distanta de 18 kilometri.

Toate aceste statiuni au cunoscut o dezvoltare accelerata intre anii 1967 si 1973, cand au fost ridicate numeroase diguri cu scopul de a incuraja depunerile de nisip si de a proteja plaja de eroziunea valurilor. Cei care aleg o oferta de cazare Olimp vor descoperi ca aici climatul este mai bland decat al altor statiuni datorita Padurii Comorova.

In plus, plaja se intinde pe o distanta de aproximativ 500 de metri si este protejata de trei diguri. De la acestea se poate ajunge la diferite unitati de cazare Olimp disponibile in oferta agentiei de turism Christian Tour, precum hotelul Panoramic, Amfiteatru si Belvedere. Acest complex hotelier a fost dat in folosinta in vara anului 1971 si, in momentul de fata, ofera una dintre cele mai superbe privelisti spre Marea Neagra.

Terapie si relaxare in Olimp

Multe persoane aleg o oferta de cazare Olimp pentru a beneficia de diferitele forme de tratamente disponibile in aceasta statiune. Aici pot fi tratate diverse afectiuni de sanatate, printre care se numara si reumatismul, spondiloza, dereglarile endocrine, problemele dermatologice sau tulburarile respiratorii.

In functie de nevoile si preferintele tale, ai ocazia de a efectua diferite metode de tratament, precum terapia cu aerosoli, electroterapia si multe altele.

Activitati Olimp

Tot in Olimp, vei descoperi o oferta atractiva de baruri, cluburi si restaurante. Exploreaza terasele din aceasta statiune alaturi de cei dragi si poti fi sigur ca vei avea parte de o experienta de calitate savurand cele mai bune bauturi si preparate culinare.

In plus, statiunea Neptun se afla in apropiere, asa ca ai ocazia de a explora urmatoarele atractii turistice:

Rezervatia botanica Stejarii de la Comorova;

Lacul Neptun;

Satul de vacanta;

Teatrul de Vara;

Parcul de distractii.

Dupa cum vezi, Olimp este statiunea care iti poate oferi tot ce iti doresti de la concediul tau din aceasta vara: relaxare, distractie si activitati antrenante. Pentru a descoperi cele mai bune oferte de cazare Olimp, apeleaza cu incredere la Christian Tour, una dintre cele mai apreciate agentii de turism din Romania.

Aici vei descoperi numeroase oferte, potrivite pentru orice buget. Poti opta pentru un hotel de 2, 3 sau 4 stele si ai posibilitatea de a alege un regim de masa care sa se plieze pe planurile tale. Planuieste-ti concediul in Olimp alaturi de Christian Tour si vei avea parte doar de beneficii!