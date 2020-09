Iată câţi bani face onoarea doamnei Rancea: 750.000 de euro!

Beatrice Rancea s-a ţinut de promisiune. Aşa cum a declarat la ultima conferinţa de presă susţină în iunie, i-a dat în judecată pe cei care, consideră ea, au calomniat-o. E vorba despre Simona Gogan, fostul director economic al ONRI, şi de Marius Aftaragaci, liderul sindicatului ARTIS din cadrul ONRI. Cei doi, dar nu numai, au depus numeroase plângeri la mai multe instituţii de control, inclusiv la Ministerul Culturii, prin care solicitau verificări asupra modului în care Beatrice Rancea a dispus cheltuirea banilor publici sau semnalau alte nereguli legate de personalul angajat la ONRI sau de contractele de colaborare încheiate fără acoperire bugetară.

Afirmaţii aberante: colaborări pierdute din cauza calomniilor, deşi ONRI era închisă de pandemie

Primul care a aflat că este chemat la judecată a fost Marius Aftaragaci (FOTO), liderul sindicatului ARTIS. În plângerea fomulată de Beatrice Rancea prin casa de avocatură Doina Stupariu, managerul ONRI precizează că, prezent într-o emisiune la o televiziune locală, ar fi făcut anumite afirmaţii “mincinoase şi tendenţioase, nedovedite, care au fost făcute cu scopul de a-mi compromite reputaţia şi onoarea” .

Mai exact, emisiunea respectivă la care Marius Aftaragaci a fost invitat, a fost produsă şi difuzată în luna februarie. În plângerea depusă, Beatrice Rancea susţine că acesta ar fi afirmat că ar fi fost concediat (decembrie 2017 - n.r.) chiar în prima zi de Crăciun de către ea, deşi în acel moment era manager interimar la Opera Naţională Bucureşti.

Aceasta a mai afirmat în plângere că scopul declaraţiei a fost de o supune “desconsiderării şi oprobriului public”, atribuindu-i în faţa publicului larg “imaginea unei persoane lipsite de scrupule”. “Ca urmare a lansării în spaţiul public a acestor afirmaţii cu caracter scandalos, s-a ajuns mult mai dificil de a obţine colaborări profitabile, unii artişti nemaidorind să fie asociaţi cu ONRI, aducându-se implicit atingere instituţiiei. Oriunde mă duc, oamenii şoşotesc în urma mea“, a mai scris în plângerea depusă în instanţă Beatrice Rancea.

A încurcat scripturile “calomniatoare”: a luat de la Mărculescu şi a pus la Aftaragaci

Hilar pare însă faptul că la plângerea primită prin poştă de Marius Aftaragaci sunt anexate scripturi de la o altă ediţie ale aceleiaşi emisiuni, la aceeaşi televiziune locală, unde invitat în luna iulie a fost Vlad Mărculescu, prim-solist al corpului de balet al ONRI, şi acesta aflat în conflict cu staff-ul ONRI. “Nu am precizat în emisiunea respectivă că doamna Beatrice Rancea m-ar fi dat afară abuziv, în prima zi de Crăciun. În rest, nu vreau să comentez deocamdată nimic. Voi face o întâmpinare în instanţă”, a declarat Marius Aftaragaci. Într-adevăr, liderului sindicatului ARTIS i s-a desfăcut contractul de muncă în decembrie 2017 de către conducerea interimară de atunci reprezentată de Cosmin Marcovici, actualmente secretar de stat în Ministerul Culturii. Surse din cadrul ONRI au declarat că decizia ar fi fost luată la indicaţiile venite de la conducerea interimară a ONB. Cosmin Marcovici a precizat că, deocamdată, nu comentează acest aspect.

În acelaşi timp, apariţia stenogramei de la emisiunea în care Vlad Mărculescu (FOTO) critica actul managerial al lui Beatrice Rancea la ONRI ridică un semn de întrebare. Mai ales că, ieri, prim-solistul corpului de balet a fost chemat din nou în faţa comisiei de disciplină a ONRI.

”Am fost prezent împreună cu avocatul meu. Referatele, vreo două la număr, mi s-au dat să le consult pe loc, deci nu înainte. Mi s-a reproşat că am calomniat o colegă, pe Mădălina Minculescu, asistent producţie, şi despre care am spus că nu are diplomă de bacalaureat. A fost depusă o adeverinţă, dar nu o diplomă de la un liceu, drept dovadă. Mi s-a mai reproşat că în emisiunea la care am fost invitat am spus că nu consider că este adecvat ca un manager de operă să participe la show-uri TV cum ar fi Ham Talent. Este a doua oară când sunt chemat în faţa comisiei. Aştept să delibereze, după care probabil voi acţiona în instanţă. A treia prezenţă în faţa comisiei de disciplină înseamnă concedierea. Totuşi, ne-am câştigat dreptul la opinie prin Constituţie şi Codul Muncii. Am aflat de plângerea pe numele colegului meu şi faptul că anexat este scriptul de la emisiunea unde eu am participat, şi mă aştept să primesc şi eu o citaţie”, a spus Vlad Mărculescu.

Simona Gogan: “Şi prim-balerinul va primi o citaţie”

O altă persoană care este chemată în faţa instanţei, Simona Gogan, fostul director economic al ONRI, şi cea care a sesizat Ministerul Culturii, dar şi alte instituţii de control cu privire la neregulile manageriale de la ONRI, a spus că, întâmplător, a aflat că Beatrice Rancea a dat-o în judecată. “Am aflat că actualul meu coleg din ONRI Marius Aftaragaci a primit prin poştă o chemare în judecată în calitate de pârât, reclamanta fiind Rancea Beatrice. Consultând portalul Tribunalului, am constatat, fără surprindere, că există şi pe numele meu în instanţă un dosar în care eu sunt pârâtă, şi doamna Rancea, reclamantă. Din câte sunt informată, şi prim-balerinul Vlad Mărculescu va primi o citaţie în sensul acesta, dar şi alţii. În ceea ce priveşte, aştept cu interes deschiderea acestui proces”, a declarat Simona Gogan.

Precizăm că, în primăvară, la sesizarea mai multor angajaţi, Corpul de Control al Ministrului Culturii a efectuat o anchetă la ONRI, principalele acuze fiind legate la modul în care au fost cheltuiţi cel puţin trei milioane de lei veniţi din bugetului statului,dar şi alte aspecte legate de contracte de colaborare sau angajări cu încălcarea legii. Dată fiind latura penală, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a decis sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, precum şi a Curţii de Conturi a României, ambele având acum pe rol dosarul acestor nereguli.