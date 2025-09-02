Iată ce spune Poliția despre ieșeanul găsit cu gâtul tăiat în Tătărași

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, fost angajat în trupele de intervenție ale Penitenciarului Iași, a fost găsit decedat în apartamentul său din zona Tătărași, acolo unde locuia cu chirie.

Descoperirea a fost făcută duminică, după ce proprietarul locuinței a solicitat ajutorul autorităților, fiind îngrijorat că nu reușea să ia legătura cu chiriașul său.

Proprietarul apartamentului nu reușea să ia legătura cu chiriașul

Proprietarul apartamentului, care nu a reușit să stabilească contactul telefonic cu bărbatul, a solicitat intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași. Pompierii au intervenit și au spart ușa locuinței pentru a pătrunde în interior. În bucătărie, au găsit bărbatul într-o baltă de sânge, având o plagă înjunghiată în zona gâtului și un cuțit în mână.

Deocamdată, anchetatorii iau în calcul ipoteza sinuciderii, însă rezultatul necropsiei efectuate de medicii legiști de la Institutul de Medicină Legală Iași este așteptat pentru a stabili cu certitudine cauza decesului.

„La data de 31 august, polițiștii Secției 4 Poliție Iași au fost sesizați cu privire la faptul că într-un imobil din municipiul Iași sunt urme de sânge, iar persoana care locuiește acolo nu răspunde la telefon. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, având în vedere că locuința era încuiată, cu sprijinul unui echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași au pătruns în interiorul imobilului, unde au identificat cadavrul unui bărbat de 50 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. De asemenea, s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt”, au precizat Reprezentanții Poliției Iași.

Bărbatul a lucrat în trupele de intervenție ale Penitenciarului Iași

Bărbatul, care a lucrat anterior în trupele de intervenție ale Penitenciarului Iași, locuia singur în apartamentul din Tătărași.

Momentan, nu au fost făcute publice detalii suplimentare despre starea sa psihică sau motivele care ar fi putut duce la acest gest extrem. Dosarul penal întocmit este în faza de cercetare, iar rezultatele necropsiei vor juca un rol esențial în stabilirea cauzei morții.

