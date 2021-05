Iată cea mai mare frică a lui Alexe şi Chirica!

De-un par egzamplu, este foarte clar că Alexe, iar ex-şeful de filială municipală suspendat Chirica nici atât, nu are cum să îşi rezolve problemele penale care îl ţin suspendat din funcţia politică până la finele acestui an, ba chiar nici anul viitor. Ca urmare, noi am zice că minim doi ani şi Alexe şi Chirica vor sta pe tuşa liberală, fără funcţii în partid. Numai că viaţa de partid, n-ai ce-i face, merge singură înainte. Iar potrivit organizării interne, după congresul din septembrie, care va schimba conducerea măcar în eşaloanele secunde dacă nu şi la vârf, ar trebui să aibă loc în câteva luni de zile şi alegeri interne în toate filialele.

Cum nici Alexe şi nici Chirica nu vor putea candida, este de aşteptat ca liberalii ieşeni să aibă cu totul alţi şefi aleşi. Deci, atenţie: aleşi, nu interimari. Şi acuma, vorbind pe bune: chiar dacă vor scăpa de dosarele penale, să spunem, iată ce vor pierde cei doi definitiv, ce nu mai pupi în veci. Ehee, păi voi credeţi că ei nu ştiu?

De ce nu se leapădă Peni de habarnagiu?

Apropo de dosare, cică prin lumea procurorilor ieşeni se vorbeşte că jupânul edil Peni Hill, şi doar el,are şanse să scape de dosarul cu Habarnagiu&Ghihocel, dacă va şti să joace pe sârmă. Nu pentru că nu avea habar de ce şmenuri s-au făcut, sau că nu a pus şi el mâna acolo unde frige, ci pentru că totul, dar absolut totul este semnat de habarnagiul lui.

Gurile rele mai zic că acesta este şi motivul pentru care Peni Hill îl ţine pe habarnagiu aproape, pe lângă el, pe banii noştri: ca să nu-l supere, iar acesta să nu toarne la procurori.Deşi parcă am avea ceva încredere şi în Horodniceanu, că măcar atâta a învăţat la Bucale: cum se strânge mâna în uşă...

Iaca salvarea Veoricăi!

Mulţi se miră acuma cum se face de a numit-o Mugur pe Veorica pe post de consilier BNR. Păi, băbăeţ, voi aţi uitat cum voia Liviu să-l schimbe în 2019 pe Mugur, că trimisese deja trei oameni la încălzire, pregătise şi votul, tot, dar n-a mai apucat că a plecat la mititica?

Şi cum apoi, după ce hăţurile le-a luat Veorica la partid, la vot raportul BNR a fost votat şi Mugur a scăpat? Ei bine, cum Veorica era în şomaj de ceva vreme, nu e corect ca Mugur să pună umărul ca să-şi ajute salvatoarea? Păi, vedeţi, dragilor, că totul are o explicaţiune?

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.