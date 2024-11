Iată de ce Iașul e ciuca bătăilor și milioanele de euro ale ieșenilor sunt aruncate pe geam! Se aude în Palatul Roznovanu?

Clubul Sportiv al Primăriei Iași, CSM 2020, care a consumat în ultimii doi ani peste 10 milioane de euro din buzunarele ieșenilor, este ținta ironiilor după ce a devenit ciuca bătăilor în Liga Națională de handbal feminin. Gruparea locală, care a schimbat patru antrenori în acest an, a pierdut toate cele zece meciuri disputate în acest sezon, fiind singura fără vreun punct obținut, are cea mai slabă apărare (346 de goluri primite), cel mai slab atac (228 de goluri marcate) și un golaveraj înfiorător: minus 118.

„Ziarul de Iași” i-a contacat pe cei mai mari antrenori locali de handbal feminin, Cornel Bădulescu și Veniamin „Jan” Lupan, pentru a le cere opinia legată de cauzele care au dus la dezastrul amintit și ce ar trebui făcut pentru ca banii ieșenilor să nu mai fie risipiți.

Bădulescu: „Iașul a adus jucătoare refuzate de codașe ale clasamentului!”

Cetățean de onoare al Iașului și Devei, antrenorul emerit Cornel Bădulescu a antrenat echipa națională a României și stelara grupare Oltchim Râmnicu Vâlcea, a câștigat Challenge Cup cu Deva, Cupa României cu Iașul, a calificat Iașul, Galațiul și Deva în cupele europene și a dus echipa tricoloră spre titlul de vicecampioană mondială universitară, el lucrând și în prima ligă italiană, la Sassari.

– Domnule Bădulescu, vă rog să puneți degetul pe rană. Unde s-a greșit la CSM 2020, de echipa se face de râs peste tot?

– În primul rând, vreau să felicit pe cei care au avut ideea de a înființa acest club. A fost o idee excelentă.

Din păcate, la handbal s-a greșit încă din start, când, la bugetul avut și concurența slabă existentă, trebuia realizată promovarea în primul an. Lucrurile nu s-au îmbunătățit nici apoi, astfel că promovarea din vară a fost realizată cu mare noroc și, probabil, doar pentru că s-a jucat turneul final la Iași, iar acum, în Ligă, echipa are rezultate total dezamăgitoare.

S-a ajuns aici deoarece s-a greșit la strategia de transferuri. Au fost aduse multe jucătoare, modeste, probabil de la tot felul de impresari șmecheri. Un singur exemplu vă dau. Ultima venită, estona Molkova, a fost refuzată de Tadici, la Zalău, și de Slatina, ambele fiind echipe codașe, iar la noi a fost prezentată cu mare tam-tam.

„E clubul ieșenilor, nu al vreunui patron!”

– În toată această perioadă, v-a cerut cineva de la club vreun sfat, vreo idee?

– Nu! Nici un „bună ziua!” nu am primit.

– Ce ați fi făcut dacă erați în cadrul clubului?

– În primul rând aș fi folosit experiența antrenorilor locali, cu rezultate, ieftini și cu dragoste de Iași. Apoi, în loc de a aduce în fiecare perioadă de transferuri câte un vagon de jucătoare, aș fi transferat, în fiecare an, câte trei handbaliste de mare valoare. Pentru a nu da greș, le monitorizam atent, luam referințe de la oameni din fenomen, le chemam chiar la probe, nu mergeam doar pe mâna impresarilor. Acum, lotul era omogen, sudat, nu aveam emoții legate de retrogradare. În plus, nu aș fi adus atâtea străine, sunt mai multe decât românce acum, că așa e moda în România. Avem și noi tinere talentate.

– Ce șanse credeți că mai sunt pentru evitarea retrogradării?

– Pe la zece la sută. Pentru a le concretiza, trebuie însă o revoluție și nu știu dacă va renta financiar. Nu știu exact bugetul, dar în lumea handbalului se vorbește că Iașul a cheltuit foarte mult. Se vorbește că sunt salarii consistente, antrenorii care au fost înlocuiți probabil au fost despăgubiți, jucătoarele la care vrei să renunți nu pleacă decât dacă le dai alți bani, probabil și la impresari s-au dat destule comisioane.

Și la acest capitol, al cheltuielilor, ar trebui o mai mare transparență, deoarece e clubul ieșenilor, nu al vreunui patron. Probabil, totul se va decide tot la Primărie.

Lupan: „Handbalul ieșean e condus de un politician, un copil și un șahist”

Aproape 20 de ani antrenor la echipe naționale de juniori ale României, Jan Lupan a dus Iașul pe locul III în țară la senioare, precum și în cupele europene, a antrenat în Elveția, a fost coordonator al Centrului Olimpic de la Iași, membru în Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal, a obținut patru titluri de campioane naționale de junioare cu LPS Iași.

– Domnule Lupan, cum apreciați ceea ce se întâmplă în handbalul feminin ieșean?

– Sufăr mult, m-am săturat să fiu luat peste picior de amicii mei din toată țara, conducători, arbitri, antrenori, foste jucătoare, care îmi spun că Iașul se face de râs peste tot.

– Care credeți că sunt cauzele acestor rezultate dezastruoase?

– Lipsa unei strategii coerente. E greu să faci astfel de lucruri, când clubul e condus de un politician (n.r. – aluzie la consilierul local Mihai-Liviu Gavril, președintele Consiliului de Administrație), un copil care nu a jucat handbal vreodată (n.r. – Iustin Jalaboi, președintele CSM Iași 2020, care are 25 de ani) și un șahist (n.r. – Vladimir Danilov, președinte al secției de handbal).

Antrenori fără licență la CSM Iași 2020!

– De când s-a înființat echipa, vi s-a cerut vreo părere?

– Nu numai că nu mi s-a cerut, dar am auzit că s-a spus la vârful clubului că nu are ce să caute Lupan la echipă! Bine că au ce căuta antrenori fără licență, soții Juverdeanu, care se ocupă de echipa de tineret. Eu stau la coadă, la bilete, pentru a putea intra la meci.

– Mai sunt șanse de evitare a retrogradării?

– Va fi foarte greu. Scăpăm doar dacă se bagă iarăși o mulțime de bani într-o echipă care merge în deplasări și cu trei zile îaninte de meciuri, plătește salarii de mii de euro, oferă cazări de top și câte și mai câte. Totul, din buzunarele ieșenilor, nu ale vreunui patron!

– Ce ați face dacă ați fi în locul primarului Chirica?

– Aș aduna la o masă pe toți oamenii cu adevărat importanți din handbalul ieșean, i-aș asculta și aș da clubul pe mâna profesioniștilor.

Fără specialiști, se cheltuiesc banii de pomană. Eu nu am orgolii, aș ajuta oricând, dar am înțeles că nu sunt dorit. Dar, când îl ai în oraș pe un Bădulescu, nume respectat în toată țara, e incredibil că nu-i dai un telefon. Bine, un mare conducător de la Iași a zis că sunt depășit, din cauza vârstei, am 67 de ani. Bine că, în alte părți, nu e depășit Tadici, la 72 de ani, care ține Zalăul în Ligă cu câteva sute de mii de euro, nu e depășit Petre Berbecaru, care a fost chemat în Ligă la 80 de ani, nu e depășit la fotbal Mircea Lucescu, care are 79 de ani.

Doar cu profesioniști, respectați, care au grijă de fiecare leu și de fiecare detaliu, se mai poate salva ceva. Nu cu necalificați, încrezuți, care nu știu că, de pildă, echipa Iașului a jucat și în cupele europene mâncând brânză și ceapă pe marginea drumului în deplasări, unde se mergea cu autocare încălzite cu butelii. Și nu au trecut foarte mulți ani de la acele vremuri, în care nu erau condiții, dar era profesionalism și dragoste pentru oraș.

