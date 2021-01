Afaceri cu lemn furat din pădure de milioane de lei

Magistraţii Judecătoriei au avut în faţă un dosar în care 27 de indivizi au fost acuzaţi de tăiere ilegală de arbori. În dosar au fost menţionaţi ca păgubiţi aproape 70 de persoane fizice, dar şi două ocoale silvice ce administrau păduri ale statului. Numai prejudiciul calculat de cele două ocoale silvice s-a ridicat la 2,3 milioane lei. Anchetatorii au menţionat totuşi că, din cauza modalităţii de lucru aplicate de infractori, pagubele au fost probabil mult mai mari.

„Afacerea” cu lemnul altora a început pentru Constantin Vezeteu după ce un sătean din Ţibana l-a împuternicit să efectueze demersurile necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui corp de pădure de 22,43 ha situat în satul Vadu Vejei. Ulterior, Vezeteu şi-a asumat paza pădurii, moment în care au început şi tăierile ilegale. În perioada 2009-2016, Vezeteu şi complicii săi au tăiat aproximativ 60% din suprafaţa pădurii. Anchetatorii aveau să identifice ulterior 3.825 de cioate, corespunzând unui volum de 1.520 mc de lemn, în valoare de 355.000 lei. Culmea cinismului, Vezeteu îi transmitea proprietarului că nu mai face faţă hoţilor de lemne. Treptat, Vezeteu şi-a extins activitatea şi în restul zonei, profitând de faptul că pădurea pe care chipurile o păzea se învecina cu Ocolul Silvic Pădureni.

În timp, Vezeteu ajunsese cunoscut în zonă pentru faptul că vinde lemn de foc, el prezentând potenţialilor clienţi acte false conform cărora era proprietar a 26,43 ha de pădure. Nu o dată, clientul era adus la marginea pădurii, unde se tăiau copacii doriţi, „pe alese”. Au fost menţionate şi situaţii în care clientul plătea între 60 şi 100 de lei pentru o căruţă de lemne şi îşi tăia singur copacii doriţi. Vezeteu controla la ieşirea din pădure dacă se tăiase cât s-a convenit. Copacii erau tăiaţi razant cu pământul, astfel încât furtul să fie mai greu de identificat. În plus, cioatele erau scoase din pământ, iar locul unde se aflase copacul era acoperit cu frunze. Cioatele erau fie transportate ulterior la locuinţa lui Vezeteu, fie aruncate într-o gârlă din apropiere. Ca mână de lucru pentru defrişări, Vezeteu folosea localnici, plătindu-i, evident, tot în lemne. Acesta ajunsese să se laude chiar cu activitatea sa, după cum o arată înregistrările telefonice ale unor discuţii cu prietenii. „Acum e distrusă, dă-o-n p... mea, ce e 12 hectare! Am 19 acolo, le fărâm eu şi pe alea, nu mai durează mult. Am tăiat 12 hectare rase! Numai cioate au mai rămas!”, se menţionează într-un proces-verbal de redare a covorbirilor telefonice.

Vindea şi cherestea de stejar

Deşi primele sesizări împotriva lui Vezeteu au fost făcute încă din 2009, acesta a reuşit să se joace efectiv cu anchetatorii timp de ani buni. Astfel, el a justificat tăierea unor copaci prin faptul că ar fi cerut aprobarea Ocolului Silvic Podu Iloaiei să taie un metru cub din propria pădure, dar nu i răspunsese încă la solicitare. Tot el a mai susţinut că pădurea a fost tăiată de persoane necunoscute, fără ştirea sau voia sa, invocând că ar fi depus el însuţi mai multe sesizări la organele de poliţie şi că ar fi cerut, fără succes, ajutorul personalului silvic din zonă. Culmea, în urma sesizărilor depuse chiar de Vezeteu, au fost deschise patru dosare de urmărire penală pentru tăiere fără drept şi furt de arbori, cu autori necunoscuţi.

Activitatea infracţională a grupării conduse de Vezeteu a fost întreruptă în 2016, de Bobotează, când poliţiştii au oprit în Podu Iloaiei o autoutilitară ce venea dinspre Popeşti, încărcată cu 1,8 mc scândură de stejar. Şoferul a prezentat un aviz de însoţire, o chitanţă şi o factură pentru 1,5 mc de cherestea. Poliţiştii au sesizat însă că actele sunt false, iar coroborarea informaţiilor din diversele dosare legate de tăierile ilegale din Vadu Vejei au condus la trimiterea grupării în instanţă, la Judecătoria Iaşi. Cea mai mică pedeapsă, de 7 luni de închisoare, a fost dată celui care falsificase actele de însoţire a lemnului. Ceilalţi 26 de inculpaţi au primit pedepse cuprinse între 2 ani şi 8 luni de închisoare şi 6 ani şi trei luni. Vezeteu a fost condamnat la 5 ani şi 7 luni de închisoare. Condamnaţii au atacat sentinţa, Curtea de Apel urmând să analizeze cazul la începutul lunii viitoare.