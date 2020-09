Ideea originală a părinţilor unor elevi la începerea noului an şcolar. „Mai bine aşa decât închişi ca-n cuşcă“

Părinţii de la Şcoala Mircea Eliade din Craiova s-au mobilizat şi au construit pentru copiii lor un amfiteatru în aer liber. Au adus zeci de paleţi şi plăci din BCA, le-au montat, iar apoi le-au vopsit. Copiii care au aflat ce li se pregăteşte au fost extrem de încântăţi. "Am auzit că luni când vom merge la şcoală ni s-a pregătit o surpriză. Abia aştept să văd amfiteatrul. Mai bine aşa decât închişi ca-n cuşcă. Pentru că aşa ne vom simţi în clase. În aer liber, cu siguranţă va fi altfel", a declarat Andreea, una dintre elevele şcolii. "Am contribuit, fiecare cum ce a putut. Unii cu materiale, alţii cu realizarea proiectului, alţii au vopsit băncile. Sunt convinsă că într-un astfel de cadru, copiii vor fi mult mai optimişti şi vor trece mai uşor peste această perioadă dificilă", a declarat Andra Urziceanu, părinte. Profesorii de la "Mircea Eliade" au aplaudat şi ei iniţiativa părinţilor, iar câţiva au venit chiar să dea o mână de ajutor.. "Este o idee interesantă, vom putea desfăşura în aer liber mai multe lecţii. Copiii într-un astfel de loc se vor simţi cu siguranţă mult mai bine", a spus Elena Cercel, profesor de educaţie plastică.

