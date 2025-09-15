Ideologiile radicale, discursul urii și spirala violenței politice

Când o ideologie radicală intră în spațiul public, primul ei instrument este cuvântul. Discursul instigator la ură se manifestă prin stigmatizare, dezumanizare, violență. Problema nu este doar existența urii, ci normalizarea acesteia, care devine un fapt social normal. Când insulta devine parte firească a campaniilor electorale, când eticheta ia locul argumentului, societatea pierde anticorpii morali.

În articolul din această săptămână, vă propun să discutăm despre importanța cuvântului, rostit sau scris, despre utilizarea acestuia în realitatea fizică sau virtuală, despre instrumentalizarea sa ideologică, în cadrul discursului instigator la ură, care amplifică violența politică. Și am să plec de la textul biblic: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu”. În interpretarea teologică a acestui verset, cuvântul nu este un simplu instrument de comunicare, ci modalitatea prin care putem cunoaște „Calea, Adevărul și Viața”, prin care dobândim mântuirea în cazul în care suntem interesați de acest proiect de viață, transformându-ne dintr-o persoană supusă păcatului într-una care se poate uni cu divinitatea printr-o viață virtuoasă (credință, smerenie și fapte de milostenie).

Dar cuvântul nu se referă doar la o Persoană divină (ex. Iisus Hristos), ci este și instrumentul prin care interacționăm unii cu alții, dobândim cunoaștere (gr. Logos), creăm și ne transformăm, uneori fără să conștientizăm acest proces. Prin cuvânt ne informăm, educăm, conștientizăm lucrurile bune sau rele, care se întâmplă cu noi, împreună cu ceilalți, în jurul nostru. Cuvântul poate să facă bine sau rău, să zidească sau să distrugă, să genereze viață sau moarte. Cuvântul este folosit și pentru dezinformare, manipulare, propagandă politică. Din oameni blânzi, generoși, toleranți, ne putem tranforma prin forța cuvântului otrăvit în oameni porniți să săvârșească cele mai mari atrocități posibile.

Chiar și cuvântul nerostit (tăcerea) ne poate transforma în complicii unei situații cu care nu suntem de acord. Nazismul cu toate atrocitățile comise de Germania lui Hitler au fost posibile și din cauza tăcerii celor mulți, tolerării abuzurilor incipiente, nepăsării față de suferința celor care erau diferiți din orice motiv (rasă, religie, etnie, orientare sexuală sau politică). Tăcerea complice este de multe ori explicată de credința unora că lor nu li se pot întâmpla nenorociri/ nedreptăți/ abuzuri, dacă ignoră sistemul represiv, dacă își văd de treaba lor sau, pur și simplu, spun DA atunci când trebuie spus NU. În mod analog, au fost posibile și crimele comise de corifeii comunismului internațional: Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Plot și chiar Ceaușescu – dictatorul regretat de tânăra generație, așa cum arată sondajele de opinie.

Chiar dacă nu credem în ceea ce spunem, dar repetăm falsuri, sfârșim prin a crede în ceea ce spunem, chiar dacă sfidăm evidența/ rațiunea/ logica. Pentru cei care (încă) trăiesc într-o democrație sau aspiră spre singurul regim politic care oferă o garanție pentru manifestarea libertății de gândire și de expresie, e de preferat exercițiul reflecției critice propagandei, verticalitatea obedienței, disconfortul personal confortului ideologic. E drept că nu e ușor să nu fii de acord cu dictatorii, satrapii, propagandiștii. De multe ori, a exprima ceea ce gândești este un lux pe care puțini și-l permit. Deocamdată, democrația este singurul regim politic care ne oferă posibilitatea de a nu fi de acord cu ceilalți, indiferent că sunt la putere sau în opoziție, că fac parte din elitele conducătoare sau provin din rândurile masei.

Istoria furnizează dovezi care arată cum, prin cuvântul rostit sau scris, ajungem la violență verbală, simbolică, politică, fizică. Când zapați pe telefonul inteligent, pe rețeaua de socializare preferată, în bula informațională în care algoritmul vă distribuie, v-ați gândit vreodată că vă puteți expune riscului dezinformării, fake news-urilor și manipulărilor de tot felul, care vă instigă la ură împotriva ceilalți? Violența politică nu apare de nicăieri, peste noapte, ci se pregătește în timp, în laboratoare speciale, prin acumulări ideologice și de discursuri ale urii, care ne transformă mai întâi în adversari, apoi în inamici, având dorința de a ne extermina unii pe alții. Cuvântul rostit și scris care, astăzi, pare doar o retorică dură, se transformă mâine în contondență (contuzie fără sângerare) și poimâine în crimă. O huduială la un miting poate fi urmată de o piatră aruncată într-un geam și, mai târziu, de un glonț tras către cel considerat inamic. Istoria este plină de asasinate care au avut ca punct de plecare o divergență de opinie, un diferend ideologic, o discuție purtată pe un ton ridicat.

În 1898, în timpul unei călătorii la Geneva, împărăteasa Elisabeta a Austro-Ungariei (Sissi) a fost ucisă prin înjunghiere de către anarhistul italian Luigi Lucheni. Acesta își propusese inițial să atace un alt membru al familiei regale, dar, dintr-o confuzie tragică, a ales-o pe Sissi. Acest episod tragic arată orbirea pe care o provoacă fanatismul ideologic. Pentru asasinul naționalist nu a contat omul din fața sa, ci simbolul politic reprezentat de împărăteasa Austro-Ungariei. În clipa în care individul dispare și rămâne doar eticheta, ura devine justificată, iar violența se transformă în „misiune”. Istoria modernă este plină de asemenea episoade dramatice. Președintele american Abraham Lincoln a fost împușcat de John Wilkes Booth pe 14 aprilie 1865, în timp ce viziona o comedie la Teatrul Ford din Washington. Atentatul asupra liderului pentru drepturi civile, Martin Luther King, la 4 aprilie 1968 în Memphis, Tennessee, a declanșat revolte politice majore. Nici John F. Kennedy nu a scăpat de gloanțe: pe 22 noiembrie 1963, președintele american a fost asasinat la Dallas, Texas, de către Lee Harvey Oswald, un fost pușcaș marin cu orientări politico-ideologice incerte. Lista crimelor politice este lungă și nu ține cont de epoci sau regimuri. Cel mai recent nume adăugat este cel al activistului conservator și influencerului MAGA Charlie Kirk, ucis miercurea trecută de Tyler Robinson, un tânăr asupra căruia planează numeroase controverse sau suspiciuni de fanatizare politică.

Toate aceste episoade au un fir roșu comun: fanatismul ideologic care transformă cuvântul în armă și adversarul în țintă. Istoria ne avertizează că violența politică nu este niciodată un accident izolat, ci rezultatul unei spirale alimentate de idei radicale, discurs al urii și justificări false ale crimei. Secolul XXI a adus cu sine noi forme de radicalism adaptate contextului globalizării și noilor tehnologii. Avem de-a face cu extremismul de dreapta, de la naționalismul etnic până la teoria „înlocuirii populației” (Great Replacement), dar și cu extremismul de stânga, îmbrățișat de grupuri anarhiste sau neo-marxiste care contestă în mod brutal ordinea democratică. Pe lista ideologiilor radicale se plasează și fundamentalismul islamic, ideologia WOKE, fundamentalismul creștin ultraconservator, ecoterorismul care recurge la sabotaje pentru a „salva planeta”, ideologia eurasianistă a lui Alexander Dughin – ideologul lui Vladimir Putin, care justifică expansionismul teritorial al Rusiei cu războiul din Ucraina. Aceste ideologii radicale nu propun soluții politice la problemele sociale și economice cu care se confruntă omenirea, ci contribuie la exacerbarea polarizării politice, la crearea unor opoziții ireconciliabile, la amplificarea urii. În momentul de față, America este polarizată între ideologia MAGA aflată în ascensiune și rămășițele ideologiei WOKE. Adepții acestora consideră că sunt în posesia adevărului ultim, că numai ei au dreptate, împart lumea în „noi” și „ei”, în „patrioți” și „trădători”, în „buni” și „răi”. Iată, cum funcționează spirala violenței politice: de la ideologiile radicale și adepții lor fanatizați se ajunge la discursul instigator la ură propagat în toate mediile posibile (fizice și virtuale) și de aici la crimă.

Când o ideologie radicală intră în spațiul public, primul ei instrument este cuvântul. Discursul instigator la ură se manifestă prin stigmatizare, dezumanizare, violență. Problema nu este doar existența urii, ci normalizarea acesteia, care devine un fapt social normal. Când insulta devine parte firească a campaniilor electorale, când eticheta ia locul argumentului, societatea pierde anticorpii morali. Publicul se obișnuiește cu ura, o acceptă ca stil de viață și o practică cu nesaț, până când se ajunge la crimă sau violență generalizată.

Violența politică începe cu un cuvânt bine meșteșugit, lansat în spațiul politic de politicieni, diseminat de activiști, îmbrățișat cu fervoare de suporterii acestora. Dacă nu contracarăm discursul urii, crimele vor apărea în mod inevitabil. Responsabilitatea este comună: politicieni, jurnaliști, profesori, utilizatori de rețele sociale, simpli cetățeni. Violența politică este rezultatul nepăsării în fața radicalizării. Cu toții avem nevoie de surse corecte și credibile de informare, de educație democratică, de conștientizare a respectării statului de drept (drepturile și libertățile individuale), de practica dialogului civilizat, fără contondențe verbale, pentru a preveni și combate violența sub toate formele.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

