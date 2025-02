Ieșean băgat la pușcărie după ce a urcat pe TikTok o filmare violentă la bar

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 11/12 martie 2022, în restaurantul „Friends”. În jurul orei 23, în restaurant a intrat Claudiu Constantin, însoțit de fratele său și de un prieten. Cei trei s-au așezat la o masă din apropierea barului și au comandat whisky. Claudiu R. le-a adus câte 50 ml de băutură, dar cei trei au fost nemulțumiți. Voiau câte 100 ml. Neînțelegerea s-a clarificat imediat, dar consumatorii tot nu au fost satisfăcuți. Au mai comandat pe parcursul serii de trei ori aceeași băutură, de fiecare dată reproșând chelnerului comportamentul considerat nepotrivit.

La o jumătate de oră după miezul nopții, după ce achitaseră nota, clienții au mers la bar, iar Constantin l-a întrebat pe un ton sarcastic pe chelner dacă bacșișul a fost suficient. A schițat apoi un gest de parcă ar fi intenționat să mai scoată bani din borsetă. În loc de aceasta, l-a lovit cu pumnul pe Claudiu R. în obrazul stâng, făcându-l să cadă la pământ. Un alt chelner a încercat să intervină pentru a-și ajuta colegul, dar a fost și el lovit cu pumnul, Constantin adăugând „Stai acolo, că scot pistolul”. Imediat, cei trei clienți au părăsit localul. În dimineața următoare, Constantin a postat pe contul său de TikTok un videoclip, șters ulterior, în care era prezentat incidentul.

Constantin a fost trimis în judecată pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În cursul audierilor, el a recunoscut că l-a lovit pe Claudiu R., afirmând însă că nu-și amintea dacă îl agresase și pe colegul acestuia.

De regulă, infracțiunea de lovire sau alte violențe primește în instanțele ieșene pedepse relativ ușoare, a căror executare este suspendată. Nu la fel s-a întâmplat însă în cazul lui Constantin. Magistrații Judecătoriei au remarcat lipsa oricărei justificări pentru fapta comisă, atitudinea oscilantă a acestuia față de cazul judecat, ca și faptul că în trecut fusese condamnat pentru act sexual cu un minor în formă continuată.

„Inculpatul are studii limitate la trei clase, nu are ocupație și este bănuit de apartenență la gruparea interlopă Brăilenii, cunoscută pentru violența sa. Pe parcursul cercetărilor, a recunoscut doar agresarea fizică a persoanei vătămate, negând celelalte fapte imputate. În ceea ce privește atitudinea procesuală a inculpatului, acesta a manifestat o lipsă de cooperare, sustrăgându-se de la aplicarea mandatelor de aducere emise de instanță. Deși au fost stabilite mai multe termene de judecată, inculpatul nu s-a prezentat în fața instanței decât la data de 15.10.2024. Instanța reține că inculpatul a demonstrat o atitudine procesuală oscilantă, caracterizată inițial prin sustragerea de la procedură, urmată de recunoașterea tardivă a faptelor. De asemenea, acesta a achitat sumele solicitate de unitățile medicale pentru tratamentul acordat persoanei vătămate, însă acest gest nu poate fi considerat suficient pentru a justifica aplicarea unei pedepse cu suspendare sub supraveghere”, au arătat judecătorii.