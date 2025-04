Ieșean condamnat după ce și-a atacat fosta iubită și noul ei partener în plină stradă, în Dacia

Comportamentul violent manifestat de iubitul său, Alin Corodeanu, a determinat-o pe Georgiana C. (17 ani) să rupă relația cu acesta în august anul trecut. Tânărul nu s-a împăcat însă cu situația și a început să-și hărțuiască fosta iubită și să o amenințe, inclusiv cu incendierea. Fata s-a adrest poliției, iar împotriva lui Corodeanu a fost dispusă emiterea unui ordin de protecție provizoriu, montându-i-se și o brățară electronică. La începutul lui septembrie, Judecătoria a emis un ordin de protecție prin care lui Corodeanu i s-a interzis să se mai apropie timp de șase luni de fosta lui iubită, de locuința acesteia sau de liceul la care învăța. În scurt timp, fata s-a împrietenit cu Ionuț C.

Scene de coșmar pe stradă

Pe 3 noiembrie, Georgiana C. a ieșit la o plimbare cu Ionuț C., pe scuter. Cei doi au pornit pe strada Tabacului spre capăt Dacia, urmați de un prieten, D.N., pe scuterul său. Au ajuns la rondul de tramvaie, unde au stat în jur de o oră. Apoi, s-au întors spre casă. După magazinul Lidl, în dreptul spălătoriei auto, dintr-un taxi aflat pe sensul opus de mers a coborât Alin Corodeanu, care a început să-și strige fosta iubită. Apoi a început să alerge după scuter, având în mâini un cuțit de bucătărie și un spray lacrimogen, răcnind amenințări cu moartea. La intersecția cu strada Amurgului, Ionuț C. a oprit motociclul. Nici nu a apucat să coboare, când Corodeanu a ajuns lângă ei. A răsturnat scuterul și a pulverizat cu spray spre Ionuț C. Acesta a fugit spre locul de joacă de pe strada Sucidava și s-a refugiat înăuntru, închizând poarta în urma lui. Corodeanu a pulverizat din nou cu spray spre adversarul său.

Georgiana C. a încercat să intervină pentru a aplana conflictul, fiind însă pălmuită de Corodeanu. Apoi, acesta și-a îndreptat mânia asupra scuterului abandonat, pe care l-a lovit de mai multe ori cu piciorul, spărgându-i oglinzile, bordul, carcasa și suportul numărului de înmatriculare. A luat cheile scuterului și și-a aruncat cuțitul peste gardul unui bloc din vecinătate. A revenit apoi în zona parcului în care se afla Ionuț C. și lângă care își parcase scuterul și D.N. L-a răsturnat, după care a plecat de la fața locului.

Scandalul însă nu se terminase. După câteva minute, la fața locului au venit părinții fetei, care se aflau în apropiere, la cumpărături. În timp ce aceștia discutau cu cei prezenți pentru a afla ce se întâmplase, Corodeanu s-a întors, pulverizând din nou cu spray spre Ionuț C. A fugit apoi spre bulevardul Dacia. A fost urmărit de Georgiana C. și părinții săi, dar a reușit să scape. După cum avea să se constate ulterior, în momentul incidentului Corodeanu purta brățara electronică. Georgiana C. nu avea însă asupra sa telefonul mobil conectat cu brățara, neputând fi astfel informată cu privire la faptul că agresorul se apropie de ea.

Tânărul a fost judecat pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești

Corodeanu a fost reținut a doua zi și arestat preventiv. Ulterior, starea de arest a fost prelungită lună de lună, în timp ce procurorii Parchetului de pe lângă Judecătorie întocmeau dosarul ce avea să fie trimis în instanță. În cursul audierilor, tânărul nu a recunoscut decât parțial faptele reținute în sarcina lui. A afirmat nereal că Ionuț C. l-ar fi provocat, rupând o scândură dintr-o bancă și amenințându-l cu ea sau că D.N. ar fi aruncat în el cu o piatră. De asemenea, Ionuț C. și D.N. l-ar fi „amenințat cu acte de violență și cu faptul că vor întreține un act sexual cu mama sa”, după cum aveau să consemneze ulterior judecătorii. Tânărul a fost judecat pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești, încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, lovire sau alte violențe și amenințarea. Abia în fața magistraților, Corodeanu și-a recunoscut faptele.

Agresorul a scăpat ieftin. O parte dintre plângerile prealabile împotriva sa au fost retrase. Recunoașterea faptelor i-a asigurat și o reducere a pedepsei. Până la urmă, a fost condamnat de magistrații Judecătoriei la un an și 11 luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de trei ani. Sentința nu este definitivă.

