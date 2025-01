Ieșean din Ruginoasa păcălit cu 50.000 de lire pe TikTok de o ispită blondă. „Soția mea știe. Omul mai greșește-n viață”

Muncitorul român în construcții în Anglia a ieșit public să-și spună povestea, după ce subiectul donațiilor sale uriașe către o tânără blondă de pe TikTok a făcut valuri în presă. Cazul său a fost prezentat pe larg de site-ul Știridiaspora.ro. Păcălit de promisiunile de iubire ale femeii, bărbatul a oferit peste 50.000 de lire sterline, bani câștigați cu greu în străinătate.

Românul a povestit, într-un videoclip postat pe TikTok, cum tânăra l-a manipulat emoțional, folosindu-se de declarații de iubire și gesturi menite să îi câștige încrederea. „Mi-a scris că mă iubește. Și-a făcut tricou cu mine. Plângea, mă suna de 30-40 de ori pe zi. Spunea că vrea să fie cu mine, că e săracă și n-are bani. Mi-a zis să îi dau pe TikTok, că nu poate merge la bancă să scoată bani”, a declarat bărbatul.

Cu toate că este căsătorit și are copii, bărbatul a recunoscut că a cedat ispitei și promisiunilor femeii. Potrivit acestuia, soția lui a fost conștientă de situație și, în mod surprinzător, l-a înțeles. „Normal că știe. Eu nu am vrut să ascund nimic de nimeni, nu am vrut să fie așa, dar asta este. Omul mai greșește în viață. Mi-a zis că asta este, m-a înțeles, că mai are omul căderi”, a mai adăugat el.

Povestea a stârnit reacții puternice în mediul online, mulți utilizatori criticând atât naivitatea bărbatului, cât și metodele manipulatoare ale femeii.

„Nu judec, dar meriți!! Având soție acasă și să-i faci asa ceva, meriți mai mult de 50k. Să-ți fie rușine că nu ai știut să-ți respecți soția, karma e minunată”, scrie cineva pe contul lui de TikTok.

