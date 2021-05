Ieșean ridicat de la volan şi băgat în arest: mort de beat

Şoferul cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice a fost reţinut. “La data de 18 mai, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Iaşi au reţinut pentru 24 de ore un bărbat de 38 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. S-a constatat că, la aceeaşi dată, bărbatul ar fi condus un autoturism, pe raza municipiului Iaşi, fiind sub influenţa alcoolului. În urma testării acestuia cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.