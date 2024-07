Ieșeancă sfâșiată de urs pe Valea Prahovei. Salvamontiștii, atacați și ei de animal. UPDATE Ursul a fost împușcat

Ursul a apărut din desiș și a atacat-o pe tânără apoi a tras corpul fetei în vegetație. Prietenul ei a sunat la 112. Sabin Cornoou, șeful Salvamont România, a explicat cum s-a petrecut tragedia.

„Din informațiile pe care le avem, ursul a atacat-o pe tânără pe potecă, a tras-o în vegetația de lângă potecă și undeva în această vegetație a scăpat-o într-o prăpastie și a căzut acolo. Ursul a coborât după ea, iar persoana care a rămas în potecă și a văzut tot ce s-a întâmplat a sunat la 112, și de aici s-a declanșat acțiunea de recuperare sau de salvare. Cei de la jandarmi au venit și au recuperat persoana care a rămas în potecă, iar colegii mei au coborât jos în prăpastie, unde, din păcate, leziunile pe care le avea victima erau incompatibile cu viața. S-a încercat extragerea trupului cu elicopterul, dar valea era foarte îngustă, nu s-a putut face trolierea, iar colegii mei, au fost 12 salvamontiști, au fost acolo și au început coborârea terestră, coborâre care s-a terminat în urmă cu câteva minute. Ursul a fost tot timpul în apropiere, probabil a considerat că este prada lui sau trofeul lui, și a încercat să-l recupereze. Nu i-a atacat pe colegi, dar aceștia au strigat, și-au făcut simțită prezența, și n-au avut probleme. Probabil specialiști în domeniu pot să ne spună ce se întâmplă cu animalele, de au un asemenea comportament. Ursul poate fi turbat, se poate îmbolnăvi de această boală și poate să acționeze neprevăzut. Poate din cauza căldurii. Nu cred că el a fost surprins în potecă de victimă și luat pe neașteptate, pentru că ei au niște simțuri foarte bune, și cu siguranță simțeau persoana de la distanță. Deci nu avem foarte multe informații, dar probabil cineva va studia ce s-a întâmplat, sau care e comportamentul animalelor în această perioadă, și va identifica ce s-a întâmplat. Este regretabil, e un traseu circulat de turiști, este păcat că animalele s-au învățat, vin în preajma lui, dar sperăm că se vor lua măsurile necesare și turismul montan se va putea desfășura în siguranță”, a explicat șeful Salvamont România.

Trupul tinerei a fost recuperat după ce ursul care a ucis-o a fost împușcat. Animalul a atacat de mai multe ori echipele de salvatori. Într-un final, animalul a fost împușcat de responsabilul fondului de vânătoare. Potrivit ProTV, decizia a fost luată pentru că animalul nu s-a îndepărtat de trupul tinerei și a fost la un pas de a-i ataca și pe salvamontiștii aflați în misiune. Iubitul fetei, martor la sfârșitul ei cumplit, le-a spus anchetatorilor că atacul ursului a fost neașteptat și că el a încercat zadarnic să alunge fiara.

Era ora 15.45 când, la 112, un tânăr anunța disperat că un urs apărut pe o potecă a prins-o pe prietena lui de picior și a târât-o în prăpastie. Mobilizați de urgență, salvamontiștii l-au găsit repede pe băiatul scapăt nevătămat. Fata, în schimb, zăcea nemișcată la mai bine de 100 de metri sub potecă. Aproape de ea era și ursul.

Sergiu Frusinoiu – Salvamont Bușteni: „Nu știu dacă mă credeți, am pielea de găină, la un moment dat am auzit un urlet, am crezut că sunt colegii mei atacați, am fost în pericol foarte mare. Ursul era în apropiere de victimă, am încercat să ne apropiem, nu ne lasă”. Mobilizat și el la fața locului, paznicul fondului de vânătoare a împuscat ursul permițându-le astfel salvamontiștilor să recupereze trupul tinerei.

Ștefan Petrus – Salvamont Bușteni: „Se văd urme de mușcături, era mușcată de picior, pe spate.”

Tragedia este anchetată de procurori, iar audiat a fost și prietenul victimei. El a povestit că urcau spre cascada Spumoasa de pe valea Jepii Mici când, pe potecă a apărut ursul.

Prietenul victimei: „Inițial am vrut altceva dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm pâna la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul dar nenorocirea s-a întâmplat, preferam să fiu eu”.

El a reușit să se salveze și era în stare de șoc atunci când salvamontiștii și jandarmii au ajuns acolo. Însfăcată de urs, fata de 19 ani ieșise din raza lui vizuală și nu mai răspundea la telefon. În cele din a fost observată la 100 de metri sub potecă.

Întâmplarea este șocantă, dar era o chestiune de timp până la o asemenea tragedie.

Dan Hrișcu – localnic: „Ursul circulă pe poteca aceea între Jepii Mici și Jepii Mari. Eu sunt prudent, fluier. Ursul și vulpea sunt foarte bine hrănite de turiști”.

Urșii din zona stațiunii Bușteni nu se tem deloc de oameni și chiar le ies în cale pe traseele turistice.

Localnici: „În fiecare seara iese la containere, și ziua, până dimineața”.

Autoritățile locale spun că anul trecut au făcut mai multe acțiuni de alungare și relocare a urșilor, dar fară rezultat.