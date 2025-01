Ieșeanul care a vândut unul dintre cele mai scumpe vinuri din lume. „Eu pe A7 aș numi-o Autostrada vinului”

Cu o carieră începută în lumea teatrului și cinematografiei, inclusiv un rol în celebrul film „Liceenii”, Cătălin Păduraru și-a construit ulterior un nume în sectorul vinicol, devenind fondatorul Vinexpert în 1999 și managerul concursului internațional de vinuri Vinarium, printre cele mai mari evenimente de acest tip din Europa Centrală și de Est.

Cătălin Păduraru a dezvăluit în podcastul „Vreau să știu” că a reușit în acea perioadă să vândă cu 3.000 de dolari celebra marcă Château Petrus, considerată de mulți drept cel mai scump vin din lume.

Deși astăzi este cunoscut pentru realizările sale în domeniul vinului, cariera lui Cătălin Păduraru a început în lumea teatrului și cinematografiei românești, cu mult înainte de a ajunge el în viile din România.

Debutul său ca actor în filmul „Liceenii” l-a transformat rapid într-un simbol al generației tinere din acea perioadă, iar popularitatea a fost fulminantă.

Încă de la 13 ani făcea afaceri cu mașini de tricotat și acordeoane, câștigând sume considerabile pentru acele vremuri.

După Revoluție, a deschis un bar în incinta Academiei de Teatru și Film, dar a decis să renunțe la el și să se dedice vinului. A vândut afacerea pentru o sumă semnificativă, suficientă pentru a cumpăra un apartament cu trei camere în București. După această experiență, a devenit mai disciplinat în zona comercială și a început să se orienteze spre vânzarea de vinuri.

Și-a început aventura în lumea vinului din Iași, cu un camion de vin pe care l-a vândut în București. Afacerea a crescut rapid, devenind cel mai mare distribuitor de vinuri nobile din capitală, după cum a afirmat Cătălin Păduraru. A fost pionier în listarea vinurilor în benzinării și supermarketuri și a fondat în 1999 „Vinexpert” primul concept de magazine specializate în vinuri din România.

Cătălin Păduraru mai povestește în podcast că Vinexpert a fost un concept cu totul nou în România, unde aducea atât produse din România, cât și din străinătate. La început, în 1999, lumea nu înțelegea de ce aduce vinuri atât de scumpe și de ce importă când aveam deja vinuri bune în România. Ulterior a diversificat oferta, aducând și accesorii pentru vin precum tirbușoane, decantoare, pahare scumpe.

Spune că era foarte pasionat de acest domeniu și stătea în magazin de dimineața până seara. În anul 2000, a făcut o investiție semnificativă, un laser de gravură, care a costat 20.000 de euro. Simțea că va fi un salt fantastic pentru afacere, povestește Cătălin Păduraru în podcast, și așa a fost. În doar două luni, vindea cât într-un an întreg. El accentuează importanța istorică, culturală și economică a vinului, dând exemple țări precum Franța și Italia.

După calculele lui, România a ajuns să aibă peste 200 de crame, multe dintre ele începând de la zero.

„Dacă vrei să devii milionar în vin, trebuie să fi fost miliardar (râde – n.r.)”, spune Cătălin Păduraru. „Este un pariu pe termen lung, cu multe provocări, sub cerul liber, cu tot felul de necazuri, o piață adesea în convulsii și cu multe obstacole din partea unei administrații care nu înțelege nimic despre acest sector. Orice țară producătoare de vin are o altă abordare față de vinuri. Câți președinți sau prim-miniștri din România au avut discursuri publice despre vin? În afară de Băsescu și de vinul din Moldova pe care l-a dus la Cotroceni, nu există nicio asumare. Este a șasea putere din Europa și a 13-a din lume, a fost chiar și pe locul 11, iar tu nu ai un discurs public despre asta? Și nu este vorba doar despre vinificatori, ci și despre salvarea unor zone ale țării”, a afirmat în podcast Cătălin Păduraru.

El crede că România ar putea să se dezvolte prin turismul viticol, sugerând că, deși nu ar fi simplu să se construiască hoteluri în podgorii, ar fi posibil totuși să se dezvolte un turism alternativ pentru cei care călătoresc cu autorulote. Aceste vehicule ar putea fi parcate în preajma cramelor, unde s-ar amenaja locuri de cazare simple, cu facilități de bază, cum ar fi curent electric și toalete.

Astfel, cramele ar putea să își extindă activitățile turistice, iar România ar putea atrage mai mulți vizitatori, inclusiv străini, care ar căuta o experiență diferită în natură și vinuri, crede fondatorul Vinexpert.

„Noi am inventat un concept. Autostrada A7, care se face acum, am numit-o «noua autostradă a podgoriilor» și, mai mult, «autostrada vinului». Ideea este că A7 care merge spre Iași nu există nicăieri, dar autostrada în sine trece prin cele mai puternice zone viticole (…), trece prin zona vrânceană, care este cel mai compact bazin viticol din țară, 20.000 de hectare la un loc. Ce s-ar putea face? Este greu de crezut că am putea face infrastructură hotelieră prin vii, pe când în turismul prin campare, cu autorulote este posibil. (…) Asta înseamnă că toate cramele ar putea avea astfel de locuri și s-ar putea dezvolta foarte frumos”, a mai spus Cătălin Păduraru.