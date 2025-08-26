Ieșeanul care l-a chemat pe Dumnezeu în instanță lovește din nou. Vrea 60.000 lei daune după ce furtuna i-a pus la pământ cireșul din curte. Judecătorii și-au pus mâinile-n cap

Un ieșean și-a dat în judecată propriii frați pentru că vântul a rupt un cireș din ograda lui. El a cerut în instanță daune morale pentru suferința provocată de ruperea pomului, dar și daune materiale pentru că frații, care îi sunt vecini, și-ar fi însușit lemnul. Până acum, reclamantul a pierdut în două instanțe consecutive, dar mai are șansa recursului.

Prin plângerea adresată Judecătoriei Hârlău, Mihai A. din Deleni a cerut obligarea lui Victor A. și a lui Alin A. la plata a 2.400 lei ca daune materiale și 60.000 lei ca daune morale, ca și a cheltuielilor de judecată. El a arătat că, în noaptea de 6/7 aprilie 2023, un vânt puternic a rupt un cireș bătrân de pe proprietatea sa. Pomul a căzut peste gard, în ograda pârâților. Ulterior, aceștia ar fi tăiat în bucăți copacul, însușindu-și lemnele. Mihai A., bolnav și operat recent, suferise foarte mult din cauza pierderii cireșului, fiind chiar internat în spital ca urmare a stresului și supărării, spune el.

I-a trimis vecinului scrisoare cu confirmare de primire

De partea cealaltă, Victor A. a afirmat că declarațiile vecinului său corespund doar prea puțin realității. Într-adevăr, copacul fusese rupt de vânt, trunchiul distrugând în cădere gardul și avariind și fântâna din ogradă. Îi ceruse lui Mihai A. să-și ia copacul înapoi, dar acesta refuzase dialogul. Îi trimisese și o scrisoare, cu confirmare de primire, dar acesta refuzase să semneze de primirea ei. În cele din urmă, după trei săptămâni, Victor A. tăiase copacul în bucăți și aruncase lemnele înapoi peste gardul lui Mihai A.

Analizând dosarul, magistrații Judecătoriei Hârlău s-au scărpinat după ceafă, nedumeriți. Martorul chemat de reclamant nu a spus nimic care să susțină vinovăția pârâților. Nici el și nici reclamantul nu au putut demonstra că pârâții își însușiseră lemnele sau să spună unde le depozitaseră. Dimpotrivă, fotografiile depuse la dosar demonstrau că buștenii fuseseră restituți reclamantului. Pârâții nu puteau fi învinovățiți de suferința cauzată de ruperea cireșului.

„Instanţa reţine că nu s-a făcut dovada existenţei vreunei fapte ilicite sau a vinovăţiei pârâţilor, dărâmarea cireşului de vântul puternic fiind un caz fortuit. Instanţa nu regăseşte vreun act sau faptă a pârâţilor care să fie o faptă ilicită, respectiv o faptă care încalcă vreo normă legală. Dat fiind că în speţă nu există o faptă a pârâţilor care să fie o faptă ilicită, nu i s-a creat reclamantului niciun prejudiciu nepatrimonial, prin suferinţa pierderii cireşului, copacul fiind doborât ca urmare a unui caz fortuit-un vânt foarte puternic”, au arătat magistrații, care au respins acțiunea.

Mihai A. a fost obligat la plata a 36,38 lei, reprezentând cheltuielile făcute de pârâți pentru a se prezenta în instanță.

Sentința a fost contestată de Mihai A. în fața Tribunalului. Acesta a afirmat că toate plângerile sale fuseseră respinse de Judecătoria Hârlău. În motivele de apel, el s-a referit la „injustiția, nedreptățile și batjocura arătate la adresa sa”, ca și la intervențiile chirurgicale pe care urma să le facă și care ar fi fost cauzate „tocmai de supărările, stresul, nedreptățile și injustiția” de care ar avea mereu parte „din partea unor persoane total inumane care sunt pârâții din prezenta cauza cu acoliții lor împreună cu magistrații care l-au condamnat la moarte prematură în chinuri și suferință de nedescris”. El a susținut că martorul audiat în primă instanță, pe care de altfel chiar el îl propusese, ar fi mințit. Stâlpii gardului nu ar fi fost rupți, iar plasa îngrăditurii fusese lăsată în jos intenționat.

Pus la plata cheltuielilor, după ce a pierdut

Mihai A. a făcut referire și la diverse alte conflicte, civile și penale, pe care le avea cu frații săi. Magistrații Tribunalului au refuzat să le ia însă în considerare, ele neavând legătură cu problema cireșului. Ei au reținut însă faptul că Mihai A. explicase că a refuzat primirea scrisorii de la frații săi, întrucât își dăduse seama ce conține.

„Este evident că intimatul a încercat să îl informeze pe apelant și să îi solicite să își ridice lemnul rezultat în urma tăierii, însă apelantul a refuzat, aspect care infirmă existența unei fapte ilicite în sarcina intimaților. Nimeni nu își poate invoca propria culpă, pentru ca mai apoi să solicite despăgubiri de la partea care a manifestat diligență”, au arătat judecătorii.

Apelul lui Mihai A. a fost respins, iar reclamantul a fost obligat din nou la plata cheltuielilor de transport, de această dată în sumă de 102,76 lei. Pronunțată joia trecută, hotărârea Tribunalului poate fi atacată cu recurs.

