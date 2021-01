Ieșenii au scăpat ieftin

FCSB: Vlad – Ov. Popescu, I. Cristea, Miron, Radunovic – Olaru, Şut (’46 - Moruţan), Oaidă (’59 - Simion) – Oct. Popescu, Tănase (‘90^1 - Buziuc), Coman. Antrenor: Toni Petrea.

Poli: Brănescu 5.5 – Onea 4.5, Frăsinescu 4.5 (’74 - Vega 4), Baxevanos 5, Buşu 4.5 – Moisa (’13 - Flores 4), R. Popa 4.5 (’68 - Mihalache 4.5), Passaglia 4 – Cabral 4.5 (’68 - Vanzo 4), Djuranovic 4.5, Mensah 4 (’46 - Popadiuc 5.5). Antrenor: Adrian Kerezsy.

Cartonaşe galbene: Miron (’69) - R. Popa (’44), Flores (’62), Djuranovic (’88).

Arbitri: Marin Barbu; Laszlo Bucsi, Florian Vişan.

1-0, min. 26: Tănase, din colţul careului mic, lateral dreapta, după o pasă frumoasă a lui Oct. Popescu; 1-1, min. 51: Miron respinge greşit, în careul propriu, după un aut de pe dreapta, Cabral şutează, Vlad respinge, iar Popadiuc reia în plasă, de la 10 metri; 2-1, min. 67: Moruţan, cu un şut puternic, de la 20 de metri, mingea muşcând transversala înainte de a intra în plasă; 3-1, min. 90: Oct. Popescu, din careu.

Rămasă fără Daniel Pancu, Politehnica şi-a pierdut doza de curaj pe care a etalat-o de multe ori, indiferent de adversar, şi a intrat resemnată sâmbătă seară, pe Arena Naţională. Drept urmare, Iaşul a arătat în primul act ca un sparring-partner de rang secund pentru un banal antrenament al FCSB. Statistica vorbeşte de la sine: 12-0 la şuturi (5-0 cadrate), 5-0 la cornere! A fost doar 1-0 la pauză, deoarece Brănescu a avut câteva intervenţii importante, la şuturile lui Coman (’22), Oct. Popescu (’32, ’34) şi Coman (’45), iar Tănase (‘8, ‘41) şi Oct. Popescu (’32, ‘45^1) au tras puţin pe lângă ţintă.

Crezând că succesul vine de la sine, gazdele au intrat “pe vârfuri” după odihnă. Poli nu a refuzat invitaţia de a conta cât de cât: Popadiuc a egalat în minutul 51, iar Cabral, în minutul 60, a trimis peste poartă din careul mic, între cele două momente apărând alte câteva şuturi, expediate de Tănase, Moruţan şi Flores. Trecându-i glonţul pe la ureche, FCSB a reacţionat imediat: Baxevanos a scos de pe linia porţii la şutul lui Coman în minutul 66, Moruţan a marcat peste un minut, iar Coman (’76) a fost blocat iarăşi de Brănescu. Iaşi a forţat pe final, a avut iniţiativa chiar în ultimele minute, însă pe final a mai încasat un gol, zarurile fiind astfel aruncate.

Trăgând linie, succes incontestabil al gazdelor, care au dominat clar statistic şi actul doi: 6-2 la şuturi pe poartă, 6-3 în afara porţii şi 7-0 la cornere.

Pancu s-a simţit neglijat de primar

^ Cum Daniel Pancu şi-a reziliat joc contractul de antrenor, iar colaboratorii săi, Mugur Cornăţeanu, Benone Dohot şi Daniel Castro au COVID-19, Poli a fost condusă pe Arena Naţională de Adrian Kerezsy, de la Academia Poli, care a asigurat interimatul pe banca tehnică. Pancu a comentat atitudinea primarului Iaşului, Mihai Chirica, cel care l-a criticat des şi i-a cerut demisia. “Cât am stat la Iaşi nu m-am văzut decât o dată cu domnul primar, când am fost invitat la lansarea programului său. În rest, nu a avut cinci minute să discute cu mine. Asta spune totul despre cât m-a dorit… Când a căzut nocturna, am înjurat, mi-am cerut scuze, însă cred că acolo s-a rupt totul” a spus tehnicianul, care a adăugat: “Sunt convins că Poli nu va retrograda! Chiar dacă sunt probleme legate de condiţiile de antrenament, de refacere, iar în tur, când am antrenat eu, nu s-a plătit niciun leu salariu. Acum, banii sunt la zi. Când se integrează jucătorii buni veniţi şi se întorc cei cu COVID, echipa va arăta bine, are nevoie să scape şi de ghinioane”. ^ Gazdele au cerut de două ori penalty. O dată nejustificat, în minutul 10, după un duel Tănase – Passaglia, a doua oară just, în minutul 58, când Passaglia l-a faultat pe Olaru. ^ FCSB a dat dovadă de lipsă de fair-play în minutul 66, la 1-1, când a executat rapid un corner, deşi Cabral era la pământ, gazdele fiind la un pas de gol în urma loviturii, la şutul lui Coman. ^ Passaglia a fost iertat de un avertisment în repriza a doua, iar cartonaşul galben al lui Miron, după o intrare dură la Djuranovic, trebuia să fie roşu ^ După ce mulţi jucători ieşeni au plâns joi, atunci când au auzit de plecarea lui Pancu, fotbaliştii Politehnicii şi-au exprimat şi public regretul legat de despărţirea de antrenor. ^ Internaţionalul costarican Vega a debutat la Poli. S-a văzut că ştie cu mingea, însă a pierdut uşor balonul înainte de golul trei. ^ Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Brînză, Al. Zaharia şi Gaitan. ^ Conform unor surse, în grupul mai vechi al bolnavilor de COVID-19 de la Poli, format din A. Cristea, Calcan, De Iriondo, Acosta şi A. Stan, a intrat şi Fr. Cristea, în timp ce Platini e accidentat de la începutul anului. Zajmovic nu a fost în lot deoarece nu s-a simţit bine.* Poli a plecat vineri seară la Bucureşti, cu avionul şi s-a întors acasă duminică, tot cu avionul. În această perioadă, ieşenii au avut cartierul general la Mogoşoaia, unde stă, de regulă, echipa naţională de fotbal a României, când are acţiuni. ^ La meci a asistat şi selecţionerul României, Mirel Rădoi.^Rezultate din etapa a XX-a: CSU Craiova – FC Argeş 1-1; Gaz Metan Mediaş- Concordia Chiajna 1-1; Sepsi Sfântu Gheorge – FC Voluntari 2-2; FC Botoşani – FC Hermannstadt 1-0; Astra Giurgiu – FC Viitorul 1-1.

Declaraţiile tehnicienilor

Toni Petrea: “Am făcut o partidă bună, pe care am controlat-o în totalitate. Am fost supărat pentru că am ratat mult şi am luat gol dintr-un aut, la primul şut pe poartă al adversarului, care nu ne pusese nicio problemă. Ne-am făcut singuri meciul greu, trebuia să înscriem mai mult”.

Adrian Kerezsy: “Atât noi, cât şi FCSB ne-am preocupat doar de fotbal, cred că a fost un joc plăcut. FCSB a arătat că merită să fie pe primul loc. Sunt foarte greu de marcat, de contracarat. Cred că am reuşit să-i blocăm uneori, am avut şi şansele noastre. Scorul a fost meritat. Când jucătorii care au venit şi cei din carantină vor fi 100 % fizic, vom arăta bine spre foarte bine. Mai sunt multe puncte puse în joc”.