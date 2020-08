Ieșenii care vor să înceapă o carieră în IT se pot înscrie în programul „Digital People"

Programul este dedicat exclusiv persoanelor care, din cauza efectelor pandemiei COVID-19, și-au pierdut locul de muncă sau se află în șomaj tehnic, dar și celor care au absolvit anterior o școală cu caracter tehnic obținând diploma de Bacalaureat. Înscrierile se desfășoară în perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2020, contravaloarea cursurilor achitându-se după obținerea unui job în domeniul IT. Cursurile durează în medie 4-5 luni și sunt predate de mentorii Școlii informale de IT.

„Digital People este pariul nostru pentru ameliorarea efectelor crizei sanitare pe care o traversăm. Prin acest proiect pilot sprijinit de către BCR, punem la dispoziție patru programe cu cerere mare în piața muncii din regiune - Java Development, Software Testing, Web Development (JavaScript) și Python Development. Mecanismul e simplu: înveți acum IT, investești energie și jumătate de an din viață și plătești după ce te angajezi. Mizăm pe motivația persoanelor spre o reconversie profesională spre tehnologie pentru reintegrarea cu succes pe piața muncii", spune Dan Zaharia, site manager al Școlii Informale de IT în Iaşi.

Pentru derularea acestui program, Școala informală de IT a primit din partea Grupului Banca Comercială Română, prin BCR Social Finance și Fundația Erste, o finanțare de 340.000 de lei. Finanțarea a fost realizată printr-un program pus la dispoziția sectorului non-profit din România de către Grupul BCR, în care dobânda este subvenționată 100% de Fundația Erste pentru utilizările din credit efectuate până la 31 decembrie 2020.

Programul este accesibil celor care locuiesc în unul dintre cele șapte orașe unde Școala informală de IT are sedii, ori în proximitatea acestora: Iași, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu sau Timișoara. Absolvenții programului pot obține un Certificat de absolvire cu recunoaștere națională, eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale.

Înființată în 2013, Școala informală de IT este lider la nivel național în sectorul educației non-formale și a reconversiei profesionale în domeniul IT. Până în prezent, peste 5000 de pasionați de tehnologie au absolvit cursurile de IT din oferta școlii, în cele mai mari 7 hub-uri IT din țară (Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu și Craiova). Comunitatea activă de peste 100 de mentori practicieni în mari companii IT naționale și internaționale oferă mentorat și coaching în carieră cursanților care își doresc șansa unui nou început. Școala informală de IT este partener a peste 120 de companii de top din industria IT & Software.