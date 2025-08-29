Ieșenii nu scapă de prețuri mari și inflație nici în Lumea de Apoi. Cel mai scump loc de veci a ajuns 25.000 euro. Care mai sunt prețurile în cimitire?

În Iași, eternitatea se negociază. Pe platformele online, locurile de veci se vând aproape ca apartamentele: cu „poziționare foarte bună”, „aproape de biserică”, „la intrare” sau „pe aleea principală”. Doar că, spre deosebire de piața imobiliară, aici nu contează doar metrul pătrat, ci și simbolistica zonei.

Concret, locurile pentru odihnă eternă sunt mai prețioase atunci când vecinii sunt veteranii, eroii sau scriitorii. Iar prețurile pornesc de la o mie de euro, dar ajung și până la 25.000 de euro, în zona „premium”.

Dacă pe piața imobiliarelor cumpărătorii de locuințe au plătit un preț mediu de 1.781 de euro/mp în al doilea trimestru al acestui an, pe piața locurilor de veci costurile nu sunt cu mult diferite. Nu e doar despre unde ne odihnim, ci despre ce lăsăm în urmă. De la parcele modeste la monumente din granit, piața locurilor de veci din oraș reflectă o realitate surprinzător de dinamică. Am analizat zeci de anunțuri din principalele cimitire ieșene pentru a înțelege cât costă liniștea, ce opțiuni există și ce înseamnă, de fapt, „un loc bun” pentru eternitate.

Prețurile de la Eternitatea reflectă statutul cimitirului: e premium

Cimitirul Eternitatea din Tătărași rămâne, fără îndoială, cel mai prestigios. Aici se odihnesc personalități culturale, iar aleile sale sunt încărcate de istorie. Prețurile reflectă acest statut: de la 1.500 de euro pentru un loc simplu, până la 7.600 de euro (38.016 lei) pentru două cripte lângă biserică. O ofertă deosebită menționează „parcela artiștilor scriitorilor, aleea principală, 50 m de biserică”, cu un preț de 5.559 euro, ușor negociabil.

„Loc de veci in parcela artistilor scriitorilor, aleea principala, 50 m de biserica Eternitatea Iasi. 27.796 RON negociabil”

Tot în Cimitirul Eternitatea, în zona Eroilor, un cavou de două locuri este vândut „la picioarele soldatului, lângă cele două tancuri”, pentru 6.000 euro, într-o zonă descrisă ca „extraordinară” (vezi foto jos).

„6.000 € – Vând Cavou de două locuri în Cimitirul „Eternitatea” din Iași la picioarele soldatului din cimitirul Eroilor chiar lângă cele două tancuri. Zona este extraordinară !! Prețul este ușor negociabil.”

Cele mai multe oferte vin însă dinspre Cimitirul „Petru și Pavel”, care apare ca un fel de cartier central al veșniciei. Prețurile încep de la 2.500 de euro pentru un loc pe Aleea Veteranilor, chiar la intrare, și urcă până la 15.000 de lei (aproximativ 3.000 de euro) pentru alte parcele, cu mențiunea „toate taxele plătite la zi”. Tot aici, pe Aleea Principală, cineva cere 3.000 de euro, iar altcineva 14.000 de lei pentru un loc la doar cinci metri de drum. Se vând și concesiuni mai vechi, cum e cazul unui loc din parcela 33, unde vânzătorul notează că „decedatul a fost înhumat în 2011”, ceea ce poate influența decizia cumpărătorului.

„Loc de veci IASI Eternitatea / sf Petru si Pavel – 10.000 lei – Concesionez loc de veci – simplu- NEUTILIZAT la cimitir Eternitatea sau sf. Petru si Pavel. Locul este la strada cu acces auto.”

În cartierul Păcurari, în cimitirul Sfânta Treime proprietarii nu negociază. Ofertele de locuri de veci sunt cu prețuri fixe, între 1.600 și 4.000 euro. Un anunț precizează că „locul este bine poziționat aproape de biserică, se poate face cavou, cimitirul este închis, nu mai sunt locuri disponibile”. Această mențiune sugerează o valoare crescută a parcelei, în contextul unei piețe limitate, iar prețul fix solicitat este de 2.000 euro. Tot aici, un alt cavou, „cu două cripte, lângă biserică”, se vinde cu 3.000 euro.

Păcurariul are și un cimitir privat

Tot în Păcurari, cimitirul privat Sfântul Ioan Botezătorul se remarcă printr-o ofertă singulară de 4.400 euro, pentru un loc „pe aleea principală”. Deși prețul este mai ridicat, poziționarea și statutul privat pot fi considerate avantaje.

În zona CUG, cimitirul Buna Vestire propune locuri de veci dublu etajate, cu construcții de granit, cu sau fără oseminte, la prețuri între 2.200 și 4.600 euro. Un anunț subliniază că „mormântul este nou, fără oseminte, cu construcție de granit”, ceea ce poate atrage cumpărători care caută un loc complet personalizabil.

„Se vinde loc de veci dublu etajat (pentru 2 morminte), în cimitirul Buna Vestire (parcela catolică). Mormântul este nou, fără oseminte, cu construcție de granit. Pret 4.600 euro negociabil. Parcela 32, rând 5, loc 9. Toate actele sunt in regula pentru vânzare.

Cimitirul Sf. Vasile (din Nicolina) vine cu o plajă largă de prețuri. Se găsesc locuri de 1.000 de euro, printre cele mai ieftine din Iași, dar și un cavou de 25.000 de euro, cu granit, masă și scaune incluse, ca un mic living funerar de lux. Între aceste extreme, apar oferte de 4.900 de euro pentru locuri „cu criptă, lângă alee” sau de 7.000 de lei pentru două parcele alăturate, cu mențiunea că „osemintele vor fi mutate imediat după cumpărare”.

„Vând loc de veci cavou in cimitirul Sf. VASILE – 126.721 lei – Prețul e negociabil. Vând loc de veci aflat la aleea principala în cimitirul Sfântul Vasile. Lucrare făcută din granit trotuare placate cu granit masa și scaune din granit. Pret 25.000 euro negociabil. accept variante (auto, teren, imobiliare) ofer diferență dacă este cazul.”

În Bucium, cimitirul Socola Mică oferă un cavou cu două locuri suprapuse la 2.500 euro, într-o zonă liniștită, iar cimitirul Bucium, de la Plopii fără Soț, propune un loc cu „capacitate de o persoană”, cu monument din marmură inclus, la 3.550 euro, într-un amplasament „ușor accesibil”.

„Petru și Pavel”, cel mai ofertant cimitir

Privind în ansamblu, „Petru și Pavel” pare să fie cel mai ofertant cimitir, cu o plajă de prețuri între 2.500 și 3.000 de euro, Eternitatea adună cele mai mari sume pentru zonele „nobile” (Eroii, Scriitorii, monumentele militare), iar Sf. Vasile concurează cu prețuri de la minimul absolut, 1.000 de euro, până la maximul de 25.000, recordul pieței. Sf. Treime și Buna Vestire ocupă segmentul mediu, cu 2.000 – 4.600 de euro în funcție de poziționare, în timp ce Socola Mică și Bucium completează oferta pentru cei care caută alternative.

Dacă la apartamente contează dacă sunt aproape de școală sau mijloace de transport, în cimitire anunțurile scot în evidență vecinătăți simbolice: aproape de biserică, lângă eroi, în parcela scriitorilor, la intrare sau pe aleea principală. Se adaugă detaliile practice: „taxe plătite la zi”, „neutilizat”, „ideal pentru personalizare după preferințe”, „se poate face cavou”. Și, ca la orice vânzare serioasă, apare și componenta emoțională – poziția „extraordinară” sau exclusivitatea parcelei „în cimitir închis”.

Diferența este dată și de povestea atașată locului

Diferența o face nu doar parcela, ci și povestea pe care o atașează fiecare: unii vând liniștea de pe aleea veteranilor, alții siguranța de la picioarele eroului. Piața locurilor de veci funcționează, discret, după aceleași reguli ca piața imobiliară, cu oferte, negocieri. Și, mereu, cu mențiunea „poziționare excelentă”.

