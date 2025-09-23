Ieșenii și-au tras partea leului la Campionatul Național de karate tradițional. Competiția a avut loc la Sala Polivalentă Iași

După cum v-am informat, finalele Campionatului Național de karate tradițional din acest an la toate categoriile de vârstă, cadeți, juniori, tineret și seniori, au fost organizate la Iași, la Sala Polivalentă. Competiția, ajunsă la a XXXIV-a ediție, a adus la start circa 200 de sportivi de la 29 de cluburi din țară.

36 de medalii au rămas la Iași

Așa cum era de așteptat, un număr impresionant de sportivi locali au urcat pe podiumuri. Cele mai multe medalii locale, 17, au fost cucerite de Olympic Iași, care a obținut 5 medalii de aur, 6 de argint și 6 de bronz, niciuna însă la seniori. La general, gruparea amintită s-a clasat pe locul IV în ierarhia pe cluburi, după Terra-Kid Zalău, Kodo Galați și Centura Neagră Craiova.

În clasamentul amintit au mai punctat și alte trei cluburi locale: Suprem Karate – 3 medalii (2 de aur, 1 de argint), Enpi – 4 medalii (2 argint, 2 bronz) și Risei – 12 medalii (5 argint, 7 bronz), toate și cu seniori.

Cea mai importantă performanță ieșeană a fost reușită de proaspătul doctor în Științele Sportului și Educației Fizice, Dragoș Bălăiasa (foto jos), de la Suprem Karate, care a câștigat două medalii de aur la seniori după finale în care s-a impus în fața unui fost coleg de la Enpi, Aurel Ciubotariu.

Dar iată cine a punctat pentru fiecare club amintit:

Suprem Karate

Seniori: Dragoș Bălăiasa – argint la kata și aur la kumite și fuku-go.

Enpi

Seniori: Aurel Ciubotariu – argint la kumite și fuku-go și bronz la kogo kumite; bronz la kumite echipe.

Risei

Cadeți: Robert Pavel – bronz, kata individual și argint la fuku-go; Mario Bistriceanu – bronz, kumite; argint la kata echipe masculin; bronz la enbu masculin; argint la kumite echipe.

Juniori: Narcis Sandu – argint, kata individual.

Tineret: David Bejenaru – argint, kogo kumite; bronz la kata echipe, enbu masculin și kumite echipe.

Seniori: Daria Acatrinei – bronz, kogo kumite.

Olympic

Cadeți: Ștefania Dascălu – bronz, kogo kumite; Andrei Horhogea – bronz, fuku-go; kata feminin echipe – bronz.

Juniori: Yasmina Luca – aur la fuku-go și bronz la kata; Luca Antoci – aur la kata și argint la fuku-go; Cristian Sofrone – aur la kogo kumite și fuku-go; enbu mixt, echipe – aur; enbu masculin – argint.

Tineret: Darius Antoci – bronz la kogo kumite și enbu mixt; argint la enbu masculin; kata echipe masculin – argint; kata echipe feminin – argint și bronz.

Urmează Campionatele Europene

Primii doi sportivi de la toate categoriile de vârstă, cadeți, juniori, tineret și seniori, au fost selectați în lotul național care va reprezenta România la Campionatul European din acest an, ce se va desfășura în Serbia, la Kraljevo, în perioada 20-26 octombrie.

La evenimentul susținut financiar de Primăria Municipiului Iași și Consiliul Local Iași au participat, pe lângă capii Federației Române de Karate Tradițional, președintele Nicolae Mărăndici și vicepreședintele Constantin Adăscăliței, ultimul fiind ieșean, și câțiva invitați speciali: șeful Comisiei Tehnice de Arbitraj a Federației Internaționale (ITKF Global), sensei Eligio Contarelli (8 Dan), ce a condus stagiile de pregătire și arbitraj ale delegațiilor prezente Iași, precum și președintele Federației Române de Box, ieșeanul Vasile Cîtea.

