Ieșenii stau cu orele la medic. Sistemul electronic, blocat total ieri: o oră pentru semnarea unei compensate. „A mers oribil de greu”

Platforma SIUI de pe care se eliberează rețetele medicale și se trec în evidență consultațiile și toate datele pacienților a fost aproape de nefolosit.

„Ziarul de Iași” a întrebat mai mulți medici specialiști din Iași, din mai multe unități medicale, iar răspunsul lor a fost unanim: platforma aproape că nu a funcționat ieri. Pacienții au așteptat mai bine de două ore pentru a primi o rețetă, iar în cele mai multe cazuri medicii specialiști și cei de familie au făcut „colecții” de carduri de sănătate, pentru a emite rețetele bolnavilor la o dată ulterioară, când va funcționa sistemul.

„Este ora 11 și am reușit să emit astăzi doar patru rețete”

„Este ora 11 și am reușit să emit astăzi doar patru rețete, iar acum, la ultima, aștept de o oră să pot să o semnez electronic, iar sistemul s-a blocat. Nu e neapărat o noutate, a funcționat mereu greu și doar cu unele excepții a arătat mai bine, dar acum suntem aproape blocați”, a spus un medic pentru „Ziarul de Iași”.

Problema este cu atât mai gravă cu cât miercuri, 8 ianuarie, angajații din sistemul medical au revenit la muncă integral. Odată cu ei au venit și pacienții cu boli cronice, care au așteptat să treacă perioada sărbătorilor, pentru a-și lua rețetele lunare sau cele periodice. Mulți dintre ei au trebuit să vină din alte județe la Iași, unde e medicul lor, pentru un consult periodic și pentru această rețetă. Și ei vor trebui să revină – cum sistemul nu a funcționat au putut doar să-și facă analizele în regim de internare de zi.

Aglomerație și la medicii de familie

Problema nu a fost doar la nivelul spitalelor. Dr. Anca Deleanu, medic de familie, a explicat pentru „Ziarul de Iași” că activitatea a fost aproape blocată în cursul zilei de ieri și că tot ce a reușit să lucreze a făcut-o offline. „Nu funcționează, bineînțeles, nici la noi sistemul, și când merge este oribil de greu”, a precizat medicul.

Publicația noastră a scris în trecut despre faptul că medicii rămâneau adesea peste program sau se trezeau dimineața devreme pentru a introduce în sistem, când acesta funcționa (noaptea cel mai des), consultațiile și serviciile medicale prestate în ziua anterioară. Anul acesta au un avantaj: folosesc o serie de programe care introduc datele în sistem atunci când îl văd că funcționează și pot, astfel, să lucreze offline. Există în continuare riscul ca persoana prezentă să nu fie asigurată, cardul să nu fie valid etc., dar sunt scutiți astfel de munca suplimentară pe care o făceau noaptea pentru a-și declara și recupera investițiile.

Pentru că, pe lângă nefuncționarea sistemului, și la cabinetele medicilor de familie a fost plin în primele zile din an.

„Am avut și 60 de consultații într-o singură zi”

„Și la mine, și la colegii mei, a fost foarte aglomerat începutul de an. Am avut și 60 de consultații într-o singură zi, multe viroze, unele cu forme de manifestare mai agravate, dar am avut și mulți bolnavi cronici care n-au respectat întocmai recomandările în perioada sărbătorilor și s-au decompensat, cu diferite probleme. Spre exemplu miercuri am stat până aproape de ora 9 seară la cabinet, deși programul se termina la 7, pentru a putea vedea toți oamenii care s-au prezentat”, a precizat dr. Anca Deleanu.

Una dintre veștile bune pentru medicii de familie din acest an ține de finanțare. Așa cum a scris și „Ziarul de Iași” anul trecut, toate plățile de la Casa Județeană pentru Asigurări de Sănătate sunt la zi, nemaifiind întârzierile din 2024.

