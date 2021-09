Ieşenii sunt afectaţi de remanierile prim ministrului Cîțu (P)

Deja pe reţelele de socializare şi nu numai sunt foarte multe voci care critică cu vehemenţă această decizie, întrucât opinia publică consideră că președintele USR PLUS Iași, Ștefan Tanasă a luptat şi a făcut foarte multe pentru ieşeni din poziția de subprefect, pe care a ocupat-o până în urmă cu o săptămână.

Iniţiative şi demersuri concrete pentru ieşeni

Una dintre iniţiativele pentru care Ștefan Tanasă a făcut demersuri concrete este acela de a prinde în Programul Operațional de Sănătate proiectul pentru realizarea Centrului Național de Terapie cu protoni la Institutul Regional de Oncologie Iași, proiect care, odată cu disponibilizarea subprefectului Tanasă Ștefan, riscă să rămână fără finalitate.

De asemenea, Tanasă a coordonat şi monitorizat centrele de vaccinare din judeţ - iar în comuna Mirceşti a pus bazele înfiinţării unui astfel de centru, a deblocat diferite proiecte prin demersuri la Compania Naţională de Investiţii, printre care lucrările privind reabilitarea Căminului Cultural din comuna Movileni sau a campusului şcolar din comună Belceşti, a contribuit la deschiderea unui punct de lucru mobil al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte în municipiul Pașcani sau a făcut eforturi şi demersuri către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor pentru a rezolva situaţia retrocedării maternităţii Elena Doamna Iaşi. Ştiind ce probleme întâmpina oamenii, Ștefan Tanasă a contribuit la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite ieşenilor prin deblocarea şi suplimentarea unor posturi în organigrama Serviciului Public Comunitar Regin Permise şi Înmatriculări.

Președintele USR PLUS Iași şi-a îndreptat atenţia şi către cetăţenii Republicii Moldova, făcând demersuri în vederea alocării unor noi loturi de vaccinuri pentru susţinerea şi îmbunătăţirea procesului de vaccinare din ţara fraţilor noştri.

Tinerii din USR PLUS - o alternativă reală la vechea clasă politică

Tanasă spera totuşi ca proiectele asumate de către USR PLUS Iaşi să continue şi să prindă contur. La final de mandat, unul scurt, dar prolific, Ştefan Tanasă îşi doreşte ca USR PLUS şi PNL să poată ajunge la o înţelegere astfel încât proiectele asumate de către Alianţa USR PLUS să devină realitate.

Pentru că atât timp cât a ocupat funcţia de subprefect al Iașului gândul acestuia a fost în permanență ca în urma activității pe care o întreprinde în această calitate să lase ceva în urma lui. Iar reacţiile pozitive ale oamenilor sugerează că a reuşit acest lucru, fiind un exemplu de urmat pentru generația tânără de politiceni. Ceea ce demonstraza, odată în plus, ca politicienii tineri din USR PLUS Iași au arătat că pot fi o alternativă reală la vechea clasă politică.