Iga Swiatek, ţinta unor comentarii cu ură în social media după înfrângerea de la Beijng: „E o realitate tristă”
Iga Swiatek a fost ţinta unor comentarii pline de ură în social media, după înfrângerea suferită în faţa Emmei Navarro, la turneul WTA 1000 de la Beijing. Ea a decis să denunţe aceste comentarii într-un story postat pe Instagram, relatează L’Equipe, citat de News.ro.
Swiatek a fost învinsă în optimi la Beijing de americanca Emma Navarro, numărul 17 mondial (6-4, 4-6, 6-0). În mesajele pe care poloneza a decis să le afişeze public, se poate citi, printre altele: „jucătoare mediocră”, „patetică”, „fără disciplină, fără talent, fără capacitate de adaptare, fără forţă mentală”.
Swiatek, locul 2 WTA, le-a răspuns acestor persoane, probabil pariori,. „În zilele noastre, aceasta este o realitate tristă în lumea sportului. Boţii, pariurile, dar şi „fanii”. Merită să ne gândim la asta, mai ales că Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale se apropie cu paşi repezi.” În urma acestui mesaj, jucătoarea poloneză a primit sute de comentarii noi, toate binevoitoare de data aceasta.
