MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Iga Swiatek, ţinta unor comentarii cu ură în social media după înfrângerea de la Beijng: „E o realitate tristă”

De Redacția
vineri, 03 octombrie 2025, 10:00
1 MIN
Iga Swiatek, ţinta unor comentarii cu ură în social media după înfrângerea de la Beijng: „E o realitate tristă”

Iga Swiatek a fost ţinta unor comentarii pline de ură în social media, după înfrângerea suferită în faţa Emmei Navarro, la turneul WTA 1000 de la Beijing. Ea a decis să denunţe aceste comentarii într-un story postat pe Instagram, relatează L’Equipe, citat de News.ro.

Swiatek a fost învinsă în optimi la Beijing de americanca Emma Navarro, numărul 17 mondial (6-4, 4-6, 6-0). În mesajele pe care poloneza a decis să le afişeze public, se poate citi, printre altele: „jucătoare mediocră”, „patetică”, „fără disciplină, fără talent, fără capacitate de adaptare, fără forţă mentală”.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Swiatek, locul 2 WTA, le-a răspuns acestor persoane, probabil pariori,. „În zilele noastre, aceasta este o realitate tristă în lumea sportului. Boţii, pariurile, dar şi „fanii”. Merită să ne gândim la asta, mai ales că Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale se apropie cu paşi repezi.” În urma acestui mesaj, jucătoarea poloneză a primit sute de comentarii noi, toate binevoitoare de data aceasta.

Etichete: : asigurare RCA, Iga Swiatek, mesaje, tenis

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network