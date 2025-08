Îl cunoaștem pe David Popovici?

David Popovici are un titlu olimpic, patru mondiale și tot atâtea europene, ceva nemaiîntâlnit în natația românească. Față de Michael Phelps cu 45 de titluri supreme (olimpice +mondiale), sau analogul său feminin, Katie Ledecky, 30 titluri supreme (așișderea), David al nostru pare un pigmeu. Aceasta dacă minimizăm factorul timp:Mike și Katie au o carieră îndelungată la bord, în timp ce David, de-abia ieșit din adolescență are doar trei ani mari și lați la cel mai înalt nivel. Dar David pare, sub lupa statisticii, un pigmeu și față de ilustrul contemporan din Midi-ul francez, Leon Marchand, care a luat în Parisul olimpic mai multe medalii de unul singur, decât toată floarea înotului masculin din SUA &Australia. Nu am în gând să dau apă la moara haterilor care bâzâie deasupra tuturor marilor sportivi ai țărișoarei, și evident că un sportiv de talia lui David ar putea duce lipsă de asemenea specimene.

Aspectul care îl distinge pe David față de marele Phelps, de Marchand sau de Thorpe, Lochte, și alte staruri mai vechi sau mai noi este binomul 100-200 m liber. Cel mai prestigios duplex al natației, asemănător cu cel de pe pistă, 100-200 m plat. Orice copil știe că cel mai mare atlet all-time este Usain Bolt, mai mare ca legendele Jess Owens sau Carl Lewis, sau alte staruri din fond, maraton sau probe tehnice. Bolt a realizat de trei ori grandioasa dublă olimpică și de trei ori măreața dublă mondială. Față de atletism, binomul înotătorilor este de dată mai recentă, proba de 200 m liber a apărut pe firmament în 1968, în vreme ce binomul sprintului pe pistă datează de când există atletismul.

După nebunia din Singapore toată floarea cea vestită a statisticienilor (nu numai români!) a evidențiat că David a devenit primul înotător din lume care a realizat binomul pentru a doua oară la Mondiale: în 2022 și 2025. Până acum, David a fost ”doar” al doilea învingător de 100/200 m după americanul Jim Montgomery, performanță realizată la prima ediție a competiției, în 1973. Deci, nici vorbă de Biondi, de Ervin de Popov, de Cielo sau alți mari sprinteri ai bazinelor. Jim, David și punct.

Să extindem statistica și la nivelul Jocurilor Olimpice, care nu sunt chiar așa de multe din 1968 încoace. Au realizat binomul australianul Mike Wenden (1968), americanul cu mustață Mark Spitz (1972, cei mai înaintați în vârstă îl mai țin minte pe septuplul campion de la München) și ”olandezul zburător” Pieter Van Den Hoogeband (2000). Probabil că lumea înotului așteaptă Los Angeles 2028, pentru ca David să întregească binomul și acolo. Să nu uităm fetele, fiindcă nu-i politicos: pe arena olimpică, le găsim doar pe est-germanele Kornelia Ender (1972) și Barbara Krause (1980). Paearena mondială,o singură prezență, australianca Mollie O’Callaghan în 2023, Trecând și la nivelul, relativ inferior,al competiției europene, David are două duble în 2022 și 2024, la fel cu germanul Peter Nocke (1974-1977) și amintitul ”olandez zburător” în 1999 și 2002, tabloul fiind completat de italianul Giorgio Lamberti în 1989. La feminin, singura recidivistă a fost germana Franziska Van Almsick (1993și… 2002), mai pontând la catalog Gabriela Wetzko,Kornelia Ender, Birgit Meinecke și Heike Friedrich (toate din defuncta RDG), neerlandeza Maritt Steenbergen și cehoaica Barbora Seemanova la ultimele două ediții.

O explicație a subțirimii acestei liste este, poate că așa-zișii ”crauliști puri” de astăzi sunt mai mulți atrași de proba scurtă de 50 m apărută prin 1988 decât de 200 m, David nu este un înotător de forță, ci de tehnică și încearcă 50 m doar pentru a-și imbunătăți calitățile motrice, nefiind atras de proba unei singure lungimi de bazin. Pe de altă parte ne place să credem că prezența consistentă a lui David Popovici pe această listă, datorată unei perioade de doar trei ani, este un legământ pentru viitor. Nu prea e de crezut David când spune că s-a plictisit de înot sau că i-e teamă de eșecuri. S-ar putea să se plictisească într-o zi doar de 100/200 m și atunci va încerca altceva. Deja s-a jucat pe la naționale cu ”fluturele”, bătând recorduri românesti, și ar fi posibil ca într-un viitor să -l vedem pe 400 m liber, probă care pare că i s-ar potrivi foarte bine.

În același timp, nu trebuie să uităm că americanii, australienii, chinezii și ceilalți, care-l potopesc pe tritonul din Carpați cu toate laudele, se pregătesc și ei pentru LA și ”i-o coc” dușmanului de clasă. Ceea de David Popovici știe foarte bine. Gloria e efemeră și e păcat ca o astfel de carieră eclatantă să se întrerupă brusc la doar 24 de ani. Poate că și neuitatul Usain Bolt ar fi un exemplu bun, pentru o țară cu sportul din ce în ce mai sărăcit.

