LIVE VIDEO Ilie Bolojan anunță ce conține al doilea pachet de măsuri: „Nu vom mai tolera situații în care câștigurile conducerii sunt net diferențiate față de performanțe”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, luni, în Parlament, la asumarea răspunderii pe primul pachet de măsuri fiscale, că până la sfârşitul lunii iulie, vor reveni în faţa Parlamentului cu al doilea pachet de măsuri care cuprinde reforma pensiilor speciale, a companiilor de stat, reducerea indemnizaţiilr din CA-uri şi redimensionarea aparatului bugetar din primării, restructurarea ASF, ANCOM şi ANRE, digitalizare şi combaterea evaziunii fiscale şi a fraudării banului public, dar şi urgentarea accesării fondurilor europene.

Premierul Ilie Bolojan a spus, în plen, că atunci când a spus că e nevoie de un nou inceput, s-a gândit şi la măsuri concrete de restabilire a bunului simţ în administraţia centrală şi locală.

”Unele vin prin educaţie, dar unele mai vin şi prin reguli. Şi cu aceste reguli se ocupă acum Guvernul pe care îl conduc. Din acest motiv, vreau să vă vorbesc şi despre cel de-al doilea pachet pe care îl avem în pregătire la Guvern. El va veni în completarea acestor prime măsuri”, a spus premierul în discurs.

Ilie Bolojan s-a referit şi la reforma administraţiei locale şi centrale, prin redimensionarea aparatul bugetar din primării şi agenţii, prin descentralizare şi digitalizare şi combaterea evaziunii fiscale şi a fraudării banului public, dar şi urgentarea accesării fondurilor europene şi prioritizarea investiţiilor cu impact direct în dezvoltare.

Astfel, premierul a arătat că pachetul respectiv s-a referit ”exclusiv la componente structurale, astfel să putem testa atât reacțiile Ecofin, dar și ale piețelor”.

”Suntem la finalul unei săptămâni şi vă prezint pe scurt proiectele la care am lucrat şi care vor fi priorităţile pentru luna iulie. Am prezentat în Parlament pachetul fiscal-bugetar, primul pachet care are două direcţii importante ăn vederea reducerii deficitului – a creştre veniturile şi a plafona şi scădea cheltuielie”, a afirmat premierul.