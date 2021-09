Ilie Poenaru a ajuns la Gaz Metan Mediaș imediat după ce a demisionat de la Academica Clinceni

"E foarte simplu: domnul președinte Iordănescu m-a contactat acum două zile, eram exact după ce lămurisem cu președintele de la Clinceni. Chiar am avut la ora 11 o întâlnire, am stat de vorbă, i-am spus că vreau să renunț, ca se se înțeleagă că nu am fost demis, ci am plecat eu. Am mai vrut să o fac și după meciul cu Chindia. Am renunțat eu acum pentru binele echipei, să fie un șoc, să fie ceva, pentru că am făcut parte din acest club și nu vreau să continui ceva ce nu merge. Și imediat, la câteva ore, am fost contactat de domnul președinte Vali Iordănescu și am discutat, dânsul a venit la București, ne-am așezat la masă și asta a fost. Undeva dupăamiază spre seară am primit telefon de la Dinamo, chiar de la domnul Mureșan, am fost sunat de domnul Victor, de Giovanni, care mă și reprezintă, dar eu sunt un om de cuvânt. Eu, când vorbesc cu cineva, până nu văd că se rezolvă ceva cu acea persoană sau în acea discuție, nu pot să dau curs unei alte oferte. Nu puteam să merg și acolo și acolo și să pun în balanță, prefer să am o primă discuție. M-a făcut să merg la Mediaș, au fost interesați, m-au sunat, au venit, am stat de vorbă și pentru mine contează foarte mult să merg acolo unde sunt dorit. Dacă nu era oferta de la Mediaș înainte, e clar că mergeam la discuții la Dinamo. Trebuie să recunoaștem că Dinamo este un brand, Dinamo nu se refuză, chiar dacă e într-o situație grea, mai ales că și acolo aveam multe motive sau multe plusuri în a merge. Cunosc foarte bine lotul de jucători, cu mare parte din ei am lucrat. De altfel și la Mediaș am 5-6 jucători cu care am lucrat, deci erau de ambele părți plusuri. Doar că a fost ceva divin, cred, plus un feeling, am fost atras de Mediaș, pentru că e o echipă care are liniște, îți oferă liniștea de a lucra, condiții foarte bune de pregătire, ai tot ce ai nevoie", a spus Ilie Poenaru.

