Imagine all the people...

O, bucuraţi-vă! În sfârşit, Binele planetar se instaurează pe deplin, în vremurile acestea în care corecţii politic au prins rahatul de partea convenabilă şi jubilează: Uraaa! Trăiască Imperiul Binelui multilateral dezvoltat. Vive L'Empire du Bien! Liberté, égalité, fraternité! Vârful la căpiţă al instaurării Binelui triumfător definitiv este coronavirusul planetar şi stârpirea triumfătoare a acestuia de la New-York şi până în orice fund de lume, Sri Lanka sau triburile berbere. Prin el vom alunga Răul, căci Binele a avut nevoie întotdeauna de Rău, dar niciodată ca acum. Prin Consensul planetar al Uniformizării vom urî şi ne vom lupta numai cu ceea ce este de urât şi ceea ce este de luptat: coronavirusul, rasismul albilor împotriva negrilor, pardon, afro-americanilor, identităţile regionale terorizante (de pildă, renaşterea suveranismului ponderat în ţările din Estul european), integrismele islamice, populismele a lá Erdogan etc., etc. Ne vom da de ceasul morţii ca politicienii să fie unul şi unul, tot mai corect politiceşte şi să adopte legi tot mai corecte corectissime, să lupte contra toxicităţii azbestului, contra pedofiliei, a fumatului cancerigen, a homofobiei din Biserică, a xenofobiei din Ferentari etc., etc.

După aceasta se va instaura pe deplin Imperiul Mondial al Binelui. Desigur, va trebui mai întâi să se aneantizeze iregularităţile neliniştitoare, excepţiile, să ne ţinem cu grijă limba între dinţi, să fim tot mai docili, mai oiţe Dolly. Căci, trebuie să înţelegem - reglementarea Binelui şi a Consensului planetar necesită sacrificii. Uniformizarea cere o lume fără canini, pe care am început să o trăim deja: o lume a zahărului fără zahăr, a războaielor fără lupte, a ceaiului fără teină, a cafelei fără cofeină, a surprizelor organizate fără surprize, a disneyizării planetei (un fel de hitlerizare sau ceauşizare, dar fără violenţă, liber şi tâmp consimţită) până la încopilărirea generală, a ţigărilor electronice fără tutun şi a berii fără alcool, a mezelurilor extra-slabe şi aşa mai departe.

Ca urmare a reglementărilor Binelui planetar, insidios în derulare, vom fi fericiţi şi numai fericiţi în baia inocenţei însiropate. Nu vom mai avea alternative problematice şi negative: la democraţie, de pildă, la drepturile omului, la comunicarea globală, la solidaritate, la pace. La naiba cu îndoiala, la naiba cu ironia devastatoare sau cu meditatio mortis, sentimentul acela diafan de înserare, de trecere! Nu! Jos cu recviemurile!

Mai degrabă să ne concentrăm pe body building, de pildă. Fiind absorbiţi zi de zi, ore în şir, de corp, de gimnastica de recuperare şi cross, precum leucocitele în ţesutul canceros, nu ne va mai duce mintea la alte alea. Căci avea dreptate bătrânul Dosto, când spunea: „Mă întreb cui trebuie să-i mulţumim că a lucrat atât de dibaci asupra minţilor noastre, că nimeni nu mai gândeşte cu mintea lui”. Şi iată marele avantaj: nu vom mai avea îndoieli, ca să ne punem, vai! de-a curmezişul Binelui.

Căci Binele universal e autosuficient sieşi, iar omul Binelui nu poate să fie decât mulţumit de sine şi de Univers. Şi atunci o vom ţine tot într-o petrecere. Închipuiţi-vă o Sărbătoare Universală, un fel de Cântarea României planetară. Imaginaţi-vă un fel de Love Parade nu numai la Berlin, ci în toate oraşele lumii, împânzit ca o brâncă pe tot globul: cu femei cu barbă, cu scopiţi, hermafrodiţi, transsexuali împuiaţi-despuiaţi în puf de gâscă şi vedete por(no)coase devenite oameni de stat, congresmene şi judecători. Ooo, ce mai chiu şi chef se va-ncinge atunci în lumea Consensului vidat de esenţe inutile, în ce periniţe universale se vor pupa dalai lama cu Mădălina Ghenea photoshopată, Putin cu cea mai başoaldă muiere din Tadjikistan sau Vasileasca cu Donald Tusk şi Jean de la Craiova. Normatorii Naţiunilor Unite Universale vor planifica manifestaţii după manifestaţii paşnice ale poporului unic global, sărbători planetare ale Coeziunii mondiale: Anul internaţional al păcii, Anul copiilor victime inocente ale agresiunilor, Săptămâna solidarităţii contra rasismului (alb, desigur), Deceniul transportului cu cotiga în Africa, Al doilea deceniu al apei potabile (tot în Africa), Pour une Paix durable à Tombouctou şi, desigur, măreaţa Zi Cacamaca.

Vor fi eliminate cu străşnicie toate excepţiile, opoziţiile, toate incoerenţele, toate adversităţile Normei şi Unificării. Oamenii vor crede (deja cred) numai în ceea ce văd la televizor. Doar atunci Consensul va fi autoindus, va deveni incurabil, autosuficient. Doar atunci orice sămânţă de nemulţumire şi contradicţie va fi lichidată în creierele noastre.

Ooo, atunci Binele Suprem va fi decretat de Justiţia Corectitudinii Politice. În funcţie de ce va stabili aceasta, binele va lupta şi împotriva sexismului; şi luptă şi dă-i contra relelor tratamente aplicate animalelor, contra gândacului ghebos şi de Colorado, contra traficului cu fildeş şi cu blănuri de leopard, contra responsabililor cu ploile acide, contra poluării, a desfigurării peisajelor, a fumatului, a topirii gheţarilor în Antarctica, Antarctida şi pe unde se mai găsesc, a colesterolului, a SIDA; mă rog, contra a ceea ce se va dispune la televizor, aşa cum este filtrat, scopit, epurat, vizat de comitete şi comiţii, până ce iese totul aşa cum trebuie: aseptic şi demn de bătut în cuie în minţile noastre cu piroanele Bunului Simţ atoatesimţitor.

Şi atunci totul va fi limpede ca cristalul. Se va termina cu misterele şi penumbrele, cu ascunzişurile sufleteşti. Totul va fi sub lumină, sub razele orbitoare ale proiectoarelor: parcurile de distracţii ce vor îngrădi planeta, castelele medievale reconstituite, Dracula Land, vitrinele pavoazate cu jde kile de muşchi ţigănesc (pardon, rom), uriaşele torturi festive, decorurile din răşini sintetice, vedetele şi vedetuţele, falşii Elvis şi falsele Marilyn, actorii anonimi agitându-se în costume de epocă. Ooo, fiţi fericiţi în această uzină a plăcerilor, în care trebuie să ne punem la un ison euforia bine asimilată; euforia Binelui, desigur, în închisoarea lui radioasă, unde ne vom cuminţi şi vom dormi liniştiţi, aşa cum odinioară mamele de la sate cuminţeau pruncii dându-le mac. E drept, uneori dormeau până mureau. Dar noi nu vom muri nici de coronavirus, nici de hectolitri de coca-cola, nici de lipsa alternativelor, căci moartea noastră va fi doar spirituală, prin apatia, credulitatea, ignoranţa, ipocrizia, surzenia şi lentoarea noastră, aproape a tuturor. Şi ne vom îneca într-o mare de Consens General. Uraaa, trăiască Imperiul Binelui!

Mene, mene, techel ufarsin!

Radu Părpăuţă este scriitor, traducător şi publicist