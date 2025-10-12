Imagine emoționantă, creată de o voluntară ca mesaj de la stâlpul „fără număr” în rând la Sfânta Parascheva: „Firicele de nădejde în fiecare pas”

O voluntară care a stat la unul dintre cele mai lungi rânduri din istoria pelerinajului organizat de hramul Sfintei Parascheva a trimis o pictură personalizată preoților Mitropoliei. Aceasta a fost impresionată de faptul că, atunci când s-a așezat la rând, în ziua de 10 octombrie, pe malul Bahluiului, dincoace de Podu Roș, a fost pentru prima dată când stâlpii nu au fost numerotați.

Anul acesta a fost primul an, din perioada recentă, în care organizatorii au fost surprinși de afluxul mare de pelerini, veniți încă de pe 10-11 octombrie, și nu au avut amenajat un traseu suficient de lung pentru aceștia. De regulă, rândul ajungea până în Podu Roș, anul trecut trecând, pentru câteva momente, și pe celălalt mal al râului Bahlui.

Dar în 2025, rândul a cuprins aproape în întregime ambele maluri din zona Cantemir-Podu Roș, iar organizatorii nu au reușit să numeroteze la timp stâlpii, pentru a avea o evidență cursivă a rândului. Una dintre voluntarele care s-a așezat la rând și a văzut cât de mult timp trebuie să aștepte a fost atât de impresionată, încât a realizat o pictură pe care a trimis-o preoților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În aceasta apar Sfânta Parascheva, Catedrala Mitropolitană și rândul de pelerini desenați sub forma unor inimi care formează un metanier uriaș.

„Părinte drag… În pofida faptului că trupul se simte istovit, am o scânteie de bucurie, ca și cum fiecare «tură» de stat la «capăt rând» a fost o împreună-ședere, până la baldachin. Nu am știut cui să îi spun și… am scris către Sfinția Voastră. Parcă e un fulger ce poartă crâmpeie de lumină cu fiecare pelerin care ajunge și își pune firicele de nădejde în fiecare pas. Să vă dăruiască Sfânta Parascheva tot ceea ce e de folos zilele acestea, ca să vă mângâie inima. Sunt aici, la stâlpul «fără număr» al unui gând de recunoștință”, a fost mesajul care a însoțit desenul.

Pelerinajul continuă până pe 14 octombrie, ziua hramului, când organizatorii se așteaptă ca numărul pelerinilor aflați în așteptare să fie cel puțin la fel de mare precum în acest weekend, mai ales că vremea se va mai îndrepta și ploile se vor opri.

Publicitate și alte recomandări video